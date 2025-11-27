‘Truyền thông trách nhiệm xã hội doanh nghiệp’ được nêu trong hội thảo khoa học quốc gia

Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, Trưởng bộ môn truyền thông, khoa Báo chí và Truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), trình bày tại hội thảo ảnh: Bảo Hân

Sáng nay (27.11), khoa Báo chí và Truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức hội thảo khoa học "Truyền thông trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam".

Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Phan Thanh Định, Phó hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Chúng ta đang sống trong thời điểm mà sức mạnh mềm của niềm tin xã hội, sự minh bạch trong hành động, và khát vọng kiến tạo những giá trị bền vững trở thành thước đo của sự phát triển. Trong bối cảnh ấy, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) không còn dừng lại ở những hoạt động thiện nguyện hay các chiến dịch mang tính biểu tượng; nó trở thành một hệ giá trị chiến lược, gắn chặt với năng lực cạnh tranh, văn hóa doanh nghiệp và vị thế quốc gia trên trường quốc tế".

Tiến sĩ Phan Thanh Định cho rằng chính truyền thông với khả năng kết nối, lan tỏa, thuyết phục và kiến tạo diễn ngôn đã, đang và sẽ tiếp tục giữ vai trò truyền tải thông tin và truyền cảm hứng, giúp những cam kết trách nhiệm ấy trở nên hữu hình, đáng tin và có tác động thật sự. Trong xã hội số hóa, truyền thông CSR không chỉ thể hiện doanh nghiệp làm gì, mà còn trả lời một câu hỏi lớn hơn: Doanh nghiệp đặt mình ở đâu trong tiến trình phát triển của đất nước? Bối cảnh rối loạn thông tin cực kỳ phức tạp hiện nay khiến cho mọi thông điệp dễ dàng bị thách thức, mọi giá trị đều bị soi chiếu, nhưng đồng thời cũng cho thấy những nỗ lực đúng hướng và tử tế thì dù nhỏ bé nhưng lại có khả năng lan tỏa sâu rộng.

"Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngày nay được doanh nghiệp nhìn nhận không chỉ đơn giản là làm điều đúng, mà còn là làm điều hữu ích, điều có ý nghĩa thật sự đối với quyền lợi chung của đất nước, của cộng đồng xã hội. Công tác truyền thông CSR không chỉ nhằm cung cấp, quảng bá thông tin về hoạt động CSR, mà còn phải truyền cảm hứng, nuôi dưỡng niềm tin và tạo nên những mối liên kết xã hội bền vững phục vụ cho sự phát triển chung", Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ.

Từ tinh thần đó, các ý kiến tại hội thảo góp phần định hình hướng nghiên cứu CSR và truyền thông CSR trong bối cảnh Việt Nam; kết nối giới nghiên cứu-doanh nghiệp-cơ quan quản lý-truyền thông để cùng chia sẻ kinh nghiệm, nhìn nhận chân thực những thành công và thách thức của CSR hiện nay... Trên cơ sở đó, các ý kiến đề xuất những kiến nghị thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược CSR hiệu quả, nhân văn và phù hợp với văn hóa Việt Nam.