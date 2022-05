Truyền thông Trung Quốc kêu gọi sử dụng phần mềm trong nước

Một bài quan điểm trên tờ People’s Daily (Nhân dân Nhật báo), cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc, mới đây đã kêu gọi sử dụng nhiều hơn phần mềm được phát triển trong nước để hỗ trợ kế hoạch đổi mới. Điều này cho thấy chính phủ Trung Quốc có thể đang muốn đẩy nhanh nỗ lực thay thế hệ thống công nghệ nước ngoài bằng hệ thống nội địa.

“Kinh nghiệm cho chúng tôi biết rằng công nghệ cốt lõi không thể có được bằng cách hỏi, mua hoặc năn nỉ. Hơn bao giờ hết, ngành công nghiệp phần mềm của Trung Quốc phải nắm bắt sáng kiến ​​để đổi mới và phát triển”, trích bài báo trên People’s Daily.

Bài báo được xuất bản hôm 25.5 lặp lại động lực tự cường công nghệ của Bắc Kinh. Việc Trung Quốc tiến tới thúc đẩy nội địa hóa phần mềm đã đạt tốc độ nhanh chóng sau năm 2013, khi cựu cố vấn tình báo Mỹ Edward Snowden làm rò rỉ thông tin mật về nỗ lực giám sát của Mỹ. Căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung cũng thúc đẩy quá trình này.

Giá cổ phiếu của các nhà phát triển phần mềm Trung Quốc tăng vọt tại quê nhà sau khi bài báo của People’s Daily được xuất bản. Cổ phiếu của China National Software & Co do nhà nước kiểm soát tăng 6,6%, trong khi cổ phiếu của ArcherMind Technology và Talkweb Information System tăng lần lượt 7,79% và 10,05%. Theo People’s Daily, nhiều công ty đại lục nên mở rộng cơ hội áp dụng phần mềm địa phương để bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng.





Song, dù phần mềm của Trung Quốc, từ tài chính đến hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, ngày càng trở nên tinh vi, nước này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các hệ điều hành bên ngoài như Microsoft Windows, cũng như hệ thống thượng nguồn nước ngoài khác. Ví dụ, các tổ chức nghiên cứu công nghiệp của Trung Quốc tạo ra nhiều thiết kế bằng Matlab, nền tảng lập trình và máy tính do công ty MathWorks của Mỹ phát triển.

“Ngành công nghiệp phần mềm cơ bản của Trung Quốc vẫn tụt hậu so với các nước phát triển và không có khả năng tiếp cận trực tiếp công nghệ cốt lõi”, ông Neil Wang, chủ tịch khu vực Greater China tại công ty tư vấn Frost & Sullivan, nói. Theo ông Wang, để thực sự thay đổi, chính phủ nước này sẽ cần thực hiện chính sách thuận lợi hơn cho ngành công nghiệp và phải khắc phục được tình trạng thiếu nhân tài công nghệ.

Theo báo cáo của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, doanh số bán hàng trong ngành công nghiệp phần mềm tăng 10,8% trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2021, đạt 2.770 tỉ nhân dân tệ (khoảng 416,24 tỉ USD). Thiết kế bán dẫn, dịch vụ công nghệ thông tin, Internet vạn vật (IoT), công nghiệp và dịch vụ an ninh mạng là những phân khúc phát triển nhanh nhất.

Để giải quyết những “nút thắt” trong phát triển công nghệ và bắt kịp phương Tây, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hồi tháng 2.2022 đã ra lệnh cho chính quyền địa phương đưa ra chính sách ưu đãi cho những công ty được gọi là “gã khổng lồ nhỏ”, thuật ngữ chỉ những công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ đầy hứa hẹn trong các lĩnh vực chiến lược quan trọng như người máy và chất bán dẫn.