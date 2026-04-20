Truyền tới 23 đơn vị máu vì hội chứng ‘dạ dày dưa hấu’ hiếm gặp

Nguy kịch vì mất máu nghiêm trọng

Suốt 2 tháng, bà N.H. (63 tuổi, quốc tịch Campuchia) liên tục nhập viện vì tình trạng đi ngoài ra máu đỏ xen kẽ phân đen. Dù đã được nội soi tiêu hóa nhiều lần và điều trị tại một số cơ sở y tế địa phương, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện.

Trong thời gian này, bà đã phải truyền tổng cộng 23 đơn vị máu sau 3 lần nhập viện do mất máu nặng. Tình trạng thiếu máu kéo dài khiến cơ thể bà suy kiệt, chỉ cần bước vài bậc cầu thang đã choáng váng, hụt hơi, kèm cảm giác đau nhói vùng bụng.

Trước diễn tiến ngày càng nghiêm trọng, gia đình quyết định đưa bà sang Việt Nam điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn ngay khi được người quen giới thiệu.

Phát hiện hình ảnh "dạ dày dưa hấu" khi nội soi cấp cứu

Hang vị dạ dày xuất hiện các vệt giãn mạch máu đỏ, hình ảnh đặc trưng của hội chứng “dạ dày dưa hấu” ẢNH: BVCC

Ngay khi tiếp nhận, bà N.H. đã được truyền máu, hồi sức nội khoa tích cực và nội soi tiêu hóa khẩn để tìm nguyên nhân xuất huyết.

Trong quá trình cấp cứu này, BS.CKI Nguyễn Lâm Vĩnh Phúc - Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, phát hiện niêm mạc dạ dày người bệnh xuất hiện các vệt mạch máu giãn đỏ rực, hội tụ về phía môn vị, giống như những sọc trên vỏ quả dưa hấu - hình ảnh điển hình của hội chứng GAVE (Gastric Antral Vascular Ectasia), hay còn gọi là "dạ dày dưa hấu".

Theo BS Phúc, đây là nguyên nhân hiếm gặp gây xuất huyết tiêu hóa, rất dễ bị bỏ sót nếu không được nội soi kỹ lưỡng. Người bệnh sau đó được lên kế hoạch cầm máu những tổn thương xuất huyết do giãn mạch này.

Hội chứng GAVE là gì? Vì sao được gọi là "dạ dày dưa hấu"?

Giải thích về căn bệnh này, BS.CKI Nguyễn Lâm Vĩnh Phúc cho biết: "Hội chứng GAVE (Gastric Antral Vascular Ectasia) là tình trạng giãn mạch máu bất thường tại vùng hang vị dạ dày. Tên gọi "dạ dày dưa hấu" bắt nguồn từ hình ảnh nội soi đặc trưng của bệnh, khi các mạch máu giãn đỏ tạo thành những dải chạy dọc trên niêm mạc dạ dày, nhìn giống các sọc trên vỏ quả dưa hấu".

Do cấu trúc mỏng manh và dễ vỡ, các mạch máu này dễ gây ra tình trạng xuất huyết rỉ rả kéo dài hoặc cấp tính ồ ạt, khiến người bệnh rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Nếu không được can thiệp chuyên sâu để kiểm soát nguồn chảy máu, người bệnh thường phải truyền máu định kỳ trong tình trạng cơ thể suy kiệt, da xanh xao, thường xuyên choáng váng, mệt mỏi.

Tình trạng của bà N.H. càng trở nên phức tạp hơn khi diễn tiến trên nền bệnh lý đa cơ quan sẵn có, bao gồm xơ gan và đái tháo đường tuýp 2, đòi hỏi phải điều trị phối hợp thận trọng và chính xác.

Hồi phục rõ rệt sau 6 ngày điều trị

Sau khi xác định nguyên nhân, người bệnh được can thiệp nội soi cầm máu tại vị trí giãn mạch, kết hợp truyền máu và hồi sức tích cực. Đồng thời, bà được ê-kíp BS Phúc theo dõi sát và kiểm soát chặt chẽ đường huyết cùng huyết áp nhằm hạn chế nguy cơ tái xuất huyết.

Trải qua 6 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bà H. hồi phục rõ rệt và được xuất viện. Bà vẫn được theo dõi và tái khám sau đó để thực hiện các bước điều trị tiếp theo của hội chứng GAVE.

Bác sĩ Phúc cùng người bệnh trong ngày tái khám ẢNH: BVCC

Nếu như trước đây tại quê nhà, mỗi đợt bà thường phải truyền đến 5-6 đơn vị máu, thì nay tình trạng chảy máu đã được kiểm soát hoàn toàn. Bà không còn phụ thuộc vào truyền máu và có thể tự đi lại, ăn uống bình thường.

Không chỉ hồi phục về thể chất, bà H. còn xúc động trước sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ tại đây. Bà chia sẻ: "Trong suốt quá trình điều trị, tôi luôn cảm nhận được sự tận tâm từ bác sĩ Phúc. Dù là người Việt Nam hay người Campuchia, ai cũng được bác sĩ thăm khám, tư vấn chu đáo như nhau. Các bạn điều dưỡng bệnh viện thì nhẹ nhàng, quan tâm, tạo cho tôi cảm giác an tâm để điều trị".

Qua trường hợp này, BS.CKI Nguyễn Lâm Vĩnh Phúc - Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp cảnh báo hội chứng "dạ dày dưa hấu" tuy hiếm gặp nhưng có thể gây xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng nếu bị bỏ sót. Người dân không nên chủ quan khi có các dấu hiệu như thiếu máu, mệt mỏi kéo dài, đi ngoài phân đen hoặc ra máu. Việc thăm khám và nội soi tiêu hóa sớm tại các cơ sở y tế uy tín đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị kịp thời.




