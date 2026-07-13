TS-BS Lee Doo Yang: Đẹp tự nhiên với mô hình thẩm mỹ trong bệnh viện chuẩn JCI

Theo tiến sĩ, bác sĩ Lee Doo Yang - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ La Foret (Seoul, Hàn Quốc), người trực tiếp dẫn dắt chuyên môn Phẫu thuật thẩm mỹ La Foret Bệnh viện Phương Nam (TP.HCM) từ tháng 6.2026, vẻ đẹp tinh tế giữ được nét riêng và sự an toàn y khoa mới là hai giá trị cốt lõi của thẩm mỹ Hàn Quốc.

Tiến sĩ, bác sĩ Lee Doo Yang tại Phẫu thuật thẩm mỹ La Foret Bệnh viện Phương Nam

Không có một khuôn mặt đẹp chung cho tất cả

Nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc, nhiều người thường nghĩ đến kỹ thuật tạo hình tinh xảo. Tuy nhiên, theo TS-BS Lee Doo Yang, yếu tố đầu tiên tạo nên một ca phẫu thuật thành công lại là việc "hiểu đúng vẻ đẹp của từng khách hàng".

Tốt nghiệp chuyên Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại học Korea (Korea University), một trong ba đại học hàng đầu thuộc nhóm SKY của Hàn Quốc, tiến sĩ, bác sĩ Lee Doo Yang có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Ông từng tham gia giảng dạy tại Bệnh viện Guro thuộc Đại học Korea (Korea University Guro Hospital), là tác giả của nhiều báo cáo y khoa về vi phẫu và tái tạo, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ La Foret tại Seoul (Hàn Quốc).

Với nền tảng đó, ông cho biết mỗi khuôn mặt đều có cấu trúc xương, tỷ lệ, chất lượng mô và đặc điểm lão hóa khác nhau, vì vậy không thể áp dụng cùng một công thức cho tất cả. Khi các đường nét được điều chỉnh cân đối và hài hòa, kết quả thường tự nhiên hơn, giúp mỗi người giữ được nét riêng thay vì trở thành bản sao của một hình mẫu sắc đẹp nào đó.

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Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Mỹ, TP.HCM

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Mô hình thẩm mỹ chuẩn Hàn trong bệnh viện đạt chứng nhận JCI tại Việt Nam

Theo vị chuyên gia, nhiều người khi tìm hiểu phẫu thuật thẩm mỹ chỉ quan tâm tay nghề bác sĩ hoặc công nghệ. Tuy nhiên, một ca phẫu thuật an toàn còn phụ thuộc vào đánh giá sức khỏe trước mổ, gây mê hồi sức, hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, theo dõi hậu phẫu và khả năng xử trí biến chứng. Đó là lý do nhiều năm gần đây, Hàn Quốc phát triển mạnh mô hình đưa phẫu thuật thẩm mỹ vào bệnh viện đa chuyên khoa thay vì vận hành độc lập.

Từ ngày 24.6.2026, Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ La Foret (Seoul, Hàn Quốc) chính thức hợp tác cùng Bệnh viện Phương Nam (TP.HCM), vận hành Phẫu thuật thẩm mỹ La Foret Bệnh viện Phương Nam do tiến sĩ, bác sĩ Lee Doo Yang trực tiếp dẫn dắt chuyên môn. Ông đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy phép hành nghề và trực tiếp thăm khám, tư vấn cũng như thực hiện các ca phẫu thuật tại đây.

Bệnh viện Phương Nam (số 2 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Mỹ, TP.HCM) đạt chứng nhận quốc tế JCI (Mỹ) từ ngày 31.12.2024

Theo mô hình hợp tác này, tiến sĩ, bác sĩ Lee Doo Yang mang theo đội ngũ điều dưỡng và tư vấn chuyên sâu từ Hàn Quốc; trong khi gây mê hồi sức, cấp cứu 24/7, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và chăm sóc hậu phẫu do đội ngũ Bệnh viện Phương Nam phối hợp thực hiện. Các ca phẫu thuật được tiến hành tại khu phẫu thuật, khu điều trị nội trú và khu tư vấn chuyên biệt đặt tại lầu 5 của bệnh viện.

Bệnh viện Phương Nam đạt chứng nhận quốc tế JCI (Mỹ) từ ngày 31.12.2024, bộ tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới về an toàn người bệnh và chất lượng điều trị. Bệnh viện thuộc Tập đoàn Y tế Phương Châu – hệ thống y tế đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận JCI Enterprise, chứng nhận cấp cho hệ thống có từ 3 bệnh viện trở lên cùng đạt JCI và vận hành đồng bộ theo hơn 1.200 tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng khám chữa bệnh.

Khu phẫu thuật, nội trú và tư vấn chuyên biệt của La Foret tại lầu 5, Bệnh viện Phương Nam

Theo TS-BS Lee Doo Yang, trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, một ca thẩm mỹ thành công không chỉ được đánh giá bằng sự thay đổi ngoại hình, mà còn ở việc khách hàng an tâm trong suốt quá trình điều trị và hài lòng với một diện mạo hài hòa, tự nhiên, phù hợp với chính mình.

Phẫu thuật thẩm mỹ La Foret Bệnh viện Phương Nam Mô hình: Hợp tác giữa Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ La Foret (Seoul, Hàn Quốc) và Bệnh viện Phương Nam (TP.HCM), chính thức hoạt động từ ngày 24.6.2026.

Dẫn dắt chuyên môn: Tiến sĩ, bác sĩ Lee Doo Yang, hơn 30 năm kinh nghiệm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ La Foret (Seoul), được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép hành nghề.

Chuẩn an toàn: Bệnh viện Phương Nam đạt chứng nhận quốc tế JCI (Mỹ) từ ngày 31.12.2024, thuộc Tập đoàn Y tế Phương Châu – hệ thống y tế đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận JCI Enterprise.

Địa điểm: Khu phẫu thuật, nội trú và tư vấn chuyên biệt tại lầu 5, Bệnh viện Phương Nam, số 2 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Mỹ, TP.HCM.

Hotline: 1900 54 54 66

Đăng ký tư vấn tại Website: https://phuongchau.com/benhvienphuongnam/tham-my



