TS-BS Robert Riche: ‘Robot da Vinci Xi giúp tăng cơ hội bảo tồn thiên chức làm mẹ’

Từ Âu châu đến Việt Nam: Hành trình gần 30 năm theo đuổi phẫu thuật ít xâm lấn

TS-BS Robert François Marie Riche tốt nghiệp chuyên ngành Sản phụ khoa tại Đại học Grenoble (Pháp) và tiếp tục đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật nội soi tại các đại học Clermont-Ferrand và Marseille.

Sau nhiều năm làm việc tại Pháp, ông đến Việt Nam từ đầu những năm 2000. Bác sĩ Riche từng giữ vị trí Trưởng khoa Sản phụ khoa Bệnh viện FV giai đoạn 2004 - 2008, trước khi tiếp tục tham gia tư vấn chuyên môn cho nhiều hệ thống y tế tại TP.HCM.

TS-BS Robert Francois Marie Riche tư vấn cho bệnh nhân tại Bệnh viện FV ẢNH: FV

Theo ông, Sản phụ khoa là một trong những chuyên ngành đòi hỏi sự chính xác cao trong phẫu thuật. Vùng chậu của phụ nữ là nơi tập trung nhiều cơ quan quan trọng như tử cung, buồng trứng, bàng quang và trực tràng. Các cấu trúc này nằm sát nhau và được kết nối bởi hệ thống mạch máu, thần kinh phức tạp. Vì vậy, mỗi ca phẫu thuật không chỉ nhằm loại bỏ tổn thương mà còn phải bảo tồn tối đa các cơ quan sinh sản.

"Trong Sản phụ khoa, điều trị khỏi bệnh thôi là chưa đủ", bác sĩ Riche chia sẻ. Với ông, mỗi ca phẫu thuật phải hướng tới việc bảo vệ tương lai của người bệnh - đặc biệt là những phụ nữ trẻ mong muốn được làm mẹ. Chính từ sự thấu hiểu đó, bác sĩ luôn ưu tiên các phương pháp phẫu thuật bảo tồn khi điều kiện cho phép: Từ bóc tách khối u nhưng vẫn giữ lại buồng trứng, bảo tồn tử cung trong điều trị u xơ, cho đến can thiệp ung thư ở giai đoạn sớm mà vẫn duy trì khả năng sinh sản cho người bệnh.

Robot da Vinci Xi: Khi công nghệ mở ra bước tiến mới cho phẫu thuật Sản phụ khoa

"Khi tôi bắt đầu làm việc tại FV vào năm 2004, phẫu thuật Sản phụ khoa chủ yếu vẫn là mổ hở hoặc thực hiện qua đường âm đạo. Từ khoảng năm 2005 trở đi, phẫu thuật nội soi dần dần phổ biến hơn nhờ ưu điểm ít xâm lấn, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh", bác sĩ Riche nhớ lại.

Tuy nhiên, với những ca bệnh phức tạp nằm sâu trong vùng chậu - nơi không gian phẫu thuật hẹp và tập trung nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng, phẫu thuật nội soi vẫn có những giới hạn nhất định. Sự xuất hiện của hệ thống phẫu thuật robot da Vinci Xi đã mở ra thêm một bước tiến mới, đặc biệt trong điều trị các bệnh lý Sản phụ khoa phức tạp.

So với phẫu thuật nội soi truyền thống, hệ thống robot da Vinci Xi mang lại nhiều lợi thế nổi bật:

Cánh tay robot có khả năng xoay linh hoạt cùng khả năng chống rung tuyệt đối giúp phẫu thuật viên thực hiện các thao tác ổn định và chính xác, ngay cả trong những không gian phẫu thuật hẹp và khó.

Hình ảnh 3D độ phân giải cao giúp bác sĩ quan sát rõ các cấu trúc giải phẫu tinh vi trong vùng chậu.

TS-BS Robert Francois Marie Riche trong phòng mổ được trang bị hệ thống robot da Vinci Xi ẢNH: FV

Dù công nghệ hiện đại đến đâu, hiệu quả của phẫu thuật robot vẫn phụ thuộc vào kinh nghiệm và bản lĩnh của phẫu thuật viên. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản phụ khoa, TS-BS Riche đang khai thác hiệu quả hệ thống da Vinci Xi, biến công nghệ này thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong nhiều ca phẫu thuật phức tạp.

Công nghệ giúp bảo tồn thiên chức làm mẹ

Theo TS-BS Riche, phẫu thuật robot đặc biệt hữu ích trong điều trị các bệnh phụ khoa phức tạp như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, sa sinh dục hay ung thư phụ khoa giai đoạn sớm. Những trường hợp này đòi hỏi phẫu thuật viên phải thao tác cực kỳ chính xác để vừa loại bỏ tổn thương vừa bảo tồn tối đa các cơ quan sinh sản.

Trong phẫu thuật robot, bác sĩ thường chỉ cần thực hiện khoảng 4 vết rạch nhỏ, mỗi vết khoảng 8 mm trên thành bụng để đưa dụng cụ vào. Nhờ mức độ xâm lấn tối thiểu, bệnh nhân thường ít đau, ít mất máu và phục hồi nhanh hơn; thời gian nằm viện có thể rút ngắn từ 7 - 8 ngày của mổ hở xuống còn khoảng 2 - 3 ngày. Trong chuyến quan sát và thực hành phẫu thuật robot tại Malaysia gần đây, bác sĩ Riche cũng theo dõi nhiều ca bệnh phức tạp được xử lý hiệu quả, như trường hợp lạc nội mạc tử cung với khối u lớn được phẫu thuật trong khoảng 45 phút, hay ca u xơ tử cung kèm dính phức tạp vùng chậu hoàn thành trong khoảng 75 phút, rút ngắn đáng kể thời gian mổ so với phương pháp truyền thống.

"90% bệnh lý Sản phụ khoa hiện nay đều có thể can thiệp bằng robot. Điểm ưu việt lớn nhất là dù có mức độ an toàn tương đương nội soi truyền thống, phẫu thuật robot lại giúp giảm tỷ lệ phải chuyển sang mổ hở một cách ngoạn mục: Từ 10% xuống chỉ còn chưa đầy 1%", bác sĩ Riche cho biết. Ông cũng lưu ý mổ robot không áp dụng cho khối u quá lớn - từ 15 đến 20 cm - hoặc u buồng trứng ác tính cần lấy đi toàn bộ.

TS-BS Robert Francois Marie Riche - chuyên gia phẫu thuật Sản phụ khoa với robot da Vinci Xi ẢNH: FV

Theo bác sĩ Riche, phẫu thuật robot trở thành phương pháp thường quy ở nhiều quốc gia phát triển. "Sản phụ khoa đòi hỏi sự chính xác và tinh tế trong từng thao tác, và robot chính là chìa khóa".

Vị chuyên gia người Pháp cũng bày tỏ mong muốn ngày càng nhiều phụ nữ tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận công nghệ phẫu thuật tiên tiến này. "Bởi mục tiêu cuối cùng của điều trị không chỉ là chữa khỏi bệnh, mà còn giúp người phụ nữ duy trì sức khỏe, sự tự tin và bảo tồn khả năng làm mẹ khi điều kiện cho phép".