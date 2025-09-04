TT AVIO: Chọn mua hôm nay, gia tăng giá trị mai sau

Thấu hiểu điều đó, TT AVIO chính là một lựa chọn nổi bật nhờ hội tụ đủ ba yếu tố then chốt: mức giá cạnh tranh, chính sách đàm phán thanh toán ưu đãi đặc biệt và giá trị tăng trưởng bền vững.

Giá trị đầu tư bền vững khi nắm trọn "điểm rơi" thị trường

Trên thực tế, những dự án cận trung tâm TPHCM luôn nằm trong nhóm bất động sản có tốc độ tăng giá ổn định bậc nhất. Báo cáo của Savills và Cushman & Wakefield ghi nhận giá căn hộ giáp trung tâm đã tăng bình quân 8 - 12% mỗi năm trong suốt 5 năm qua. Nhiều chuyên gia nhận định, biên độ tăng giá này sẽ còn lớn hơn khi loạt công trình hạ tầng trọng điểm đi vào vận hành, từ các tuyến metro đến vành đai kết nối liên vùng.

Theo khảo sát, tại khu Đông TP.HCM, các dự án cùng phân khúc hiện được chào bán ở mức khoảng 60 - 80 triệu đồng/m². Trong bức tranh đó, TT AVIO nổi lên vào đúng "điểm rơi vàng" để khách hàng vừa an cư, vừa có thể có cơ hội "lãi ngay ngày mai" nhờ xu hướng giá đang leo thang từng ngày.

Dự án căn hộ chuẩn Nhật này mở ra cơ hội tiếp cận hấp dẫn khi giá bán chỉ từ 33,6 triệu đồng/m². Và chỉ cần thanh toán từ 6 triệu đồng/tháng, không vay ngân hàng, người mua đã có thể sở hữu một căn hộ trong quần thể có vị trí chiến lược, tiện ích đầy đủ và thiết kế hiện đại.

Nằm ở khu vực hạ tầng đồng bộ, TT AVIO không chỉ sở hữu lợi thế kết nối, mà còn mang tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam nhận định trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, những dự án cận trung tâm có mức giá khởi điểm hợp lý và chính sách tài chính linh hoạt sẽ luôn được thị trường hấp thụ nhanh chóng. Điều đó lý giải vì sao TT AVIO được xem là dự án không nên bỏ lỡ, bởi một khi mặt bằng giá khu vực được tái lập, cơ hội sở hữu sẽ trở nên khó hơn.

Đặc quyền đàm phán thanh toán - Lợi thế dành cho người nhanh tay

Nếu giá bán hấp dẫn giúp TT AVIO nổi bật giữa thị trường, thì đặc quyền "Đàm phán thanh toán - One on One" lại biến dự án thành ngoại lệ hiếm có. Đây là cơ chế linh hoạt độc đáo, cho phép người mua tự chủ phương thức và tiến độ thanh toán phù hợp dòng tiền cá nhân. Nhờ tiềm lực tài chính mạnh của Liên doanh Nhật Cosmos Initia - TT Capital - Koterasu Group, chính sách thanh toán này giúp khách hàng dễ dàng chạm tới giấc mơ an cư, trong khi vẫn cân bằng được tài chính cho những kế hoạch khác.

Theo đó, mỗi tháng chỉ đóng 6 triệu đồng đối với căn thương mại dịch vụ hoặc 9 triệu đồng đối với căn hộ: Khách hàng đóng 20% trong 6 tháng, đến khi ký HĐMB đóng thêm 10%, sau đó trả góp từ 6 - 9 triệu đồng/tháng, không vay ngân hàng, cực kỳ nhàn hạ đến khi nhận nhà và số tiền được trừ trực tiếp vào giá trị căn hộ. Đặc biệt, khi thanh toán vượt mức khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu tới 9%/năm. Điều này vừa giúp tích lũy tài chính, vừa gia tăng lợi ích đầu tư.

Bên cạnh đó, nếu lựa chọn sự đồng hành với ngân hàng, khách hàng chỉ cần đóng 20% và sẽ không phải thanh toán thêm trong 30 tháng tiếp theo. Nhờ vậy, khách hàng hoàn toàn chủ động dòng tiền trong thời gian nhận nợ, có thể cho thuê ngay khi nhận nhà để linh động dòng tiền cũng như trả khoản vay.

Khi nguồn cung đẹp dần khan hiếm và giá trị dự án đã được thị trường khẳng định, lợi thế "đàm phán" sẽ chưa chắc lặp lại. Điều đó biến quyết định hôm nay thành "tấm vé một chiều" để những ai sớm mua sẽ hưởng trọn thành quả tăng giá trong tương lai gần.

Không gian căn hộ mẫu 2PN1WC với thiết kế thông minh và tinh tế của TT AVIO

Sức hút đặc biệt của TT AVIO

Ngoài lợi thế tài chính, TT AVIO còn ghi điểm bởi việc tôn vinh giá trị sống bền vững. Mọi thiết kế của căn hộ 1 - 3 phòng ngủ và căn TMDV đều được tối ưu hóa diện tích, đón trọn ánh sáng và gió trời, tạo nên không gian sống cân bằng, thoáng đãng - điều mà giới trẻ đô thị luôn tìm kiếm.

TT AVIO có được sức hút đặc biệt khi thể hiện tư duy kiến trúc hiện đại, nội thất cao cấp hoàn hảo, phong cách tối giản nhưng cực kỳ tiện nghi, phản ánh đúng tinh thần năng động và gu thẩm mỹ cá tính. Đi kèm là 89 tiện ích đẳng cấp như hồ bơi tràn bờ, phòng gym, top cinema, sân vườn, khu BBQ, shophouse thương mại dưới chân tòa nhà... Đây chính là mô hình "all-in-one" hoàn hảo giúp cư dân không những sống, mà còn tận hưởng và kết nối.

Theo chuyên gia nhận định rằng hạ tầng chính là "chìa khóa vàng" quyết định biên độ tăng giá bền vững của bất động sản. Những dự án đi trước, đón đầu hạ tầng sẽ thắng thế.

Thị trường luôn chứng kiến một quy luật: ai xuống tiền sớm, đúng thời điểm, sẽ là người hưởng lợi lớn nhất. "Mua nhà hôm nay, giá trị mai sau " - TT AVIO không chỉ là một nơi để an cư, mà còn là quyết định tài chính khôn ngoan, bảo chứng cho một tương lai thịnh vượng.