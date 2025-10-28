TT AVIO: Dấu ấn Nhật Bản trên hành trình “Next Good” tại Việt Nam

Một hành trình được viết bằng niềm tin của thị trường

"Sự chỉn chu, chất lượng, chuẩn mực sống bền vững", sau một năm, TT AVIO đã chứng minh rằng, kiên định với giá trị thật luôn tạo nên sức vang bền bỉ.

TT AVIO vươn mình trên trục DT743C phường Dĩ An, liền kề Vincom Plaza Dĩ An, chỉ 5 phút đến TP.Thủ Đức (cũ). Vị trí chiến lược giao thương và phát triển của khu Đông TPHCM

Câu chuyện của TT AVIO được viết bởi sự đón nhận và niềm tin. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1.700 căn hộ tại dự án đã có chủ sở hữu - một kỷ lục đáng tự hào giữa giai đoạn thị trường còn nhiều thận trọng. Những con số ấy còn là thước đo của niềm tin. Người mua đến vì họ cảm nhận được một tinh thần chỉn chu, một tổ ấm chất lượng thực sự, đúng với nhu cầu của bản thân đang hiện diện trước mắt.

Ông Yamaguchi Masakazu, Founder & CEO Koterasu Group - đại diện Liên doanh Nhật Bản, chia sẻ: "Chính nhờ sự đồng hành, nỗ lực và tinh thần 'fighting spirit' không ngừng nghỉ của đội ngũ kinh doanh mà những giá trị sống chuẩn mực của TT AVIO đã được lan tỏa rộng rãi, hiện thực hóa giấc mơ an cư của khách hàng và khẳng định dấu ấn vang dội trên thị trường bất động sản TP.HCM".

Không khí tại các sự kiện bán hàng của TT AVIO luôn rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Hàng trăm khách hàng hào hứng trong không gian trưng bày, lắng nghe tư vấn, xem sa bàn, trải nghiệm căn hộ mẫu được thiết kế tỉ mỉ theo phong cách Nhật.

Chuẩn sống Nhật Bản: Từ triết lý đến trải nghiệm thực, từ tiến độ đến uy tín

Ở TT AVIO, "chuẩn Nhật" không phải là một khẩu hiệu, mà được chuyển hóa thành từng trải nghiệm. Nếu phải chọn một từ để mô tả TT AVIO, có lẽ đó là "tận tâm". Mọi chi tiết tại đây từ kiến trúc đến cảnh quan, mọi trải nghiệm cư dân, đều thấm đẫm triết lý "Next Good - tốt hơn mỗi ngày" và tinh thần Ikigai của người Nhật.

Chuỗi 89 tiện ích xanh đẳng cấp, liên hoàn từ vườn thiền trên không xanh mát giữa lòng thành phố, hồ bơi Galaxy Pool với công nghệ muối khoáng Nhật Bản, Amazon Park, đến phòng Gym, Chill Skyzone, Funny Town, BBQ Zone, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao đa năng và dãy shophouse dịch vụ sầm uất, kiến tạo nên một cộng đồng sống trọn vẹn, nơi cư dân mỗi ngày đều cảm nhận được giá trị của "sống tốt hơn".

Mỗi căn hộ được thiết kế thông minh, hiện đại, tối ưu hóa không gian sống. Dù là ai cũng đều tìm được tổ ấm trọn vẹn, khẳng định cá tính nhưng vẫn dung hòa được sự khác biệt. Hoàn thiện trải nghiệm đó là hệ thống nội thất đến từ những thương hiệu danh tiếng châu Âu và Nhật Bản như Toshiba, Hafele, Kohler, Yale, KONE…, cùng đơn vị quản lý vận hành quốc tế Anabuki, bảo chứng cho chất lượng và dịch vụ chuẩn mực Nhật Bản trong từng chi tiết.

Ông Nguyễn Đình Trường, CEO TT Capital đã chia sẻ: "Tiếp nối AVIS, tháp ORION như một phiên bản nâng cấp theo triết lý Nhật Bản "Next Good" - Tốt hơn nữa, được nâng cấp thêm về thiết kế, tiện ích đa thế hệ, chất lượng bàn giao và đặc biệt là chính sách thanh toán linh hoạt, giúp nhiều người trẻ và gia đình dễ dàng tiếp cận không gian sống vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo đẳng cấp vượt trội".

Một dự án thành công ngoài ý tưởng, còn là cách hiện thực hóa nó. Với TT AVIO, Liên doanh Nhật Bản và nhà thầu Ricons đã thể hiện tinh thần kỷ luật thép trong từng hạng mục.

Cho đến nay, tháp AVIS đến nay đã thi công đến tầng 9, chuẩn bị thi công tầng 10. Sự chỉn chu ấy thể hiện tinh thần làm việc của người Nhật, đồng thời khẳng định uy tín của một thương hiệu quốc tế - nơi lời hứa với khách hàng được xem là cam kết danh dự. Nhờ đó, TT AVIO trở thành một biểu tượng của uy tín Nhật Bản giữa lòng Sài Gòn, duy trì tiến độ ổn định và niềm tin bền vững trong lòng khách hàng suốt hơn một năm qua.

Chính sách đàm phán thanh toán: "Chìa khóa vàng" mở cửa giấc mơ an cư

Một trong những điểm sáng khiến TT AVIO tạo tiếng vang mạnh mẽ chính là chính sách thanh toán linh hoạt cho từng nhóm khách hàng. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với khả năng của bản thân, từ thanh toán 30% trong 9 tháng rồi sau đó trả góp 9 triệu/tháng - không vay, không lãi hoặc thanh toán 20% trong 9 tháng rồi ngưng thanh toán trong 30 tháng – dễ dàng linh hoạt dòng tiền cá nhân.

Cosmos Initia là một trong những tập đoàn bất động sản có lịch sử lâu đời tại Nhật Bản. Trải qua hơn 50 năm phát triển, chúng tôi đã kiến tạo gần 2.000 dự án với hơn 100.000 căn hộ tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới.

Không ít khách hàng chia sẻ rằng, họ chọn TT AVIO vì cảm nhận được "sự thấu hiểu" từ chủ đầu tư, một sự đồng hành thực sự.

Với sự đi cùng của các quỹ tài chính Nhật Bản uy tín, người mua được hỗ trợ gói thanh toán chia nhỏ, lãi suất ưu đãi và thời gian trả linh hoạt, giúp hàng ngàn gia đình trẻ dễ dàng chạm tay vào giấc mơ an cư giữa đô thị mà không còn nặng nỗi lo tài chính.

TT AVIO vững tin với triết lý "Next Good"

"Next Good" - triết lý xuyên suốt của Liên doanh Nhật Bản - không chỉ là khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam cho mọi hành động. Mỗi giai đoạn phát triển của TT AVIO đều hướng tới mục tiêu "tốt hơn nữa": tiến độ tốt hơn, sản phẩm tốt hơn, chính sách tốt hơn, và trải nghiệm cư dân tốt hơn. Giữa bối cảnh thị trường nhiều biến động, TT AVIO vẫn tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ - không chỉ nhờ doanh số, mà còn nhờ niềm tin, sự nghiêm túc và tình yêu dành cho thị trường Việt Nam.