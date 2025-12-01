TT AVIO sold out dự án - 1 năm kỳ tích của liên doanh Nhật Bản

Với những ưu điểm vượt trội, từ vị trí đắc địa đến thiết kế hiện đại, đặc biệt là phân khúc vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao, TT AVIO đã nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một không gian sống lý tưởng, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người mua. Chắc chắn, sức nóng từ dự án này sẽ còn tiếp tục lan tỏa và tạo nên những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các dự án khác trong tương lai.

Hành trình 1 năm chinh phục khách hàng bằng niềm tin

Một năm trước, giữa thị trường bất động sản đang khó khăn tìm lại nhịp cân bằng, TT AVIO xuất hiện đầy khác biệt. Bằng sứ mệnh không chỉ xây nhà, mà kiến tạo một chuẩn sống bền vững, phù hợp với những khách hàng có nhu cầu ở thực, nơi “chất lượng Nhật Bản” trở thành ngôn ngữ chung của niềm tin và khát vọng an cư của người Việt.

TT AVIO chọn con đường của sự chỉn chu và tử tế, khởi đầu bằng triết lý “Next Good” - Mỗi bước đi đều hướng đến những điều tốt đẹp hơn cho khách hàng, cộng đồng và thị trường.

“Sự chỉn chu, chất lượng, chuẩn mực sống bền vững”, những khái niệm nghe tưởng quen, nhưng ít dự án thực sự làm được. Giờ đây, sau một năm, TT AVIO đã chứng minh rằng, kiên định với giá trị thật luôn tạo nên sức vang bền bỉ hơn mọi chiến dịch quảng cáo.

Câu chuyện của TT AVIO được viết bởi sự đón nhận và niềm tin. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ căn hộ tại dự án đã có chủ sở hữu - một kỷ lục đáng tự hào giữa giai đoạn thị trường còn nhiều thận trọng. Theo đó, tháp Avis đã có hơn 1000 chủ nhân sở hữu chỉ trong 6 tháng kể từ ngày công bố chính thức (11/2024 – 04/2025), trong khi tháp Orion chỉ mất 4 tháng để ‘xô đổ’ được kỷ lục này.

Những con số ấy không chỉ phản ánh doanh số, mà còn là thước đo của niềm tin. Khách hàng không tìm đến TT AVIO vì khuyến mãi hay những lời quảng bá hoa mỹ, mà bởi họ cảm nhận được sự chỉn chu, một tổ ấm chất lượng và phù hợp thật sự đang hiện diện.

Không khí tại các sự kiện bán hàng của TT AVIO luôn rực rỡ và tràn đầy năng lượng: hàng trăm khách hàng trải nghiệm không gian trưng bày, lắng nghe tư vấn, xem sa bàn và tham quan căn hộ mẫu mang đậm tinh thần Nhật Bản. Nhiều khách hàng chia sẻ rằng họ “đốn tim” không phải vì tiện ích phô trương, mà vì sự tin cậy trong từng chi tiết — từ vật liệu bàn giao, tiến độ thi công cho đến cách đội ngũ tư vấn nói về dự án như chính niềm tự hào của họ.

Vị trí vàng – kết nối ngàn giá trị sống

TT AVIO tọa lạc trên trục DT743C (phường Dĩ An), liền kề Vincom Plaza Dĩ An và chỉ 5 phút đến TP. Thủ Đức – vị trí chiến lược của trung tâm giao thương và phát triển khu Đông TP.HCM. Tại TT AVIO, “chuẩn Nhật” được chuyển hiện thức hóa thành trải nghiệm thực tế. Tinh thần “Next Good – tốt hơn mỗi ngày” hiện diện trong từng chi tiết — từ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đến dịch vụ cư dân, tạo nên một môi trường sống đầy khác biệt.

Hệ thống 89 tiện ích liên hoàn như vườn thiền trên không, hồ bơi Galaxy Pool công nghệ muối khoáng Nhật, Amazon Park, Chill Skyzone, phòng gym, Funny Town, khu BBQ, khu thể thao và dãy shophouse sầm uất kiến tạo một cộng đồng sống trọn vẹn, nơi cư dân cảm nhận rõ giá trị của “sống tốt hơn” mỗi ngày.

Các căn hộ được thiết kế thông minh, tối ưu không gian cho mọi nhu cầu - từ người độc thân đến gia đình nhiều thế hệ. Hoàn thiện trải nghiệm ấy là vật liệu và thiết bị đến từ các thương hiệu châu Âu & Nhật Bản như Toshiba, Hafele, Kohler, Yale, KONE…, cùng đơn vị vận hành quốc tế Anabuki bảo chứng chất lượng chuẩn Nhật trong từng dịch vụ.

Liên doanh Nhật Bản cùng nhà thầu Ricons duy trì kỷ luật và tiến độ ấn tượng: tháp AVIS hiện đã thi công đến tầng 13 - với cam kết tiến độ từ nhà thầu là 1 tuần/sàn. Sự chỉn chu ấy phản ánh tinh thần làm việc nghiêm túc, chỉn chu, tất cả vì một mục tiêu chung là kiến tạo tổ ấm mơ ước, đảm bảo minh bạch với cư dân.

Đồng hành cùng người trẻ đô thị trên chặng đường hiện thực hóa giấc mơ an cư

Một trong những yếu tố giúp TT AVIO tạo nên sức hút đặc biệt chính là chính sách thanh toán linh hoạt và nhân văn, được “đo ni đóng giày” cho từng nhóm khách hàng. Người mua có thể dễ dàng chọn phương án phù hợp với khả năng tài chính của mình: thanh toán 30% rồi trả góp khoảng 9 triệu/tháng – không vay, không lãi; hoặc trường hợp vay, khách hàng thanh toán 20% rồi tạm ngưng thanh toán trong 30 tháng để tối ưu dòng tiền.

Nhiều khách hàng chia sẻ rằng họ chọn TT AVIO vì cảm nhận được “sự thấu hiểu” từ chủ đầu tư - một sự đồng hành thực sự thay vì chiến thuật bán hàng. Với sự hỗ trợ của các quỹ tài chính Nhật Bản, người mua được tiếp cận gói thanh toán chia nhỏ, lãi suất ưu đãi và thời gian trả linh hoạt, giúp hàng ngàn gia đình trẻ dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Ông Nguyễn Đình Trường, CEO Liên doanh Nhật Bản chia sẻ: “TT AVIO luôn vững niềm tin với triết lý Nhật Bản ‘Next Good’ – Tốt hơn mỗi ngày, từ thiết kế, tiện ích, chất lượng bàn giao và đặc biệt là chính sách thanh toán linh hoạt giúp nhiều gia đình trẻ tiếp cận một không gian sống vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo đẳng cấp vượt trội”.

Mỗi giai đoạn phát triển của TT AVIO đều hướng tới mục tiêu “tốt hơn nữa”: tiến độ tốt hơn, sản phẩm tốt hơn, chính sách tốt hơn, và trải nghiệm cư dân tốt hơn. Giữa bối cảnh thị trường nhiều biến động, TT AVIO vẫn tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ – không chỉ nhờ doanh số, mà còn nhờ niềm tin, sự nghiêm túc và tình yêu dành cho thị trường Việt Nam.

Sau một năm, TT AVIO không còn là cái tên mới, mà đã trở thành biểu tượng của sự uy tín, bền bỉ và niềm tin được vun đắp bằng tinh thần Nhật Bản và khát vọng Việt Nam. Một dự án được kiến tạo bằng kỹ thuật, nhưng được nuôi dưỡng bằng cảm xúc; khởi đầu từ kinh doanh, nhưng kết lại bằng niềm tự hào và tình yêu của hàng ngàn gia đình.

Cosmos Initia là một trong những tập đoàn bất động sản có lịch sử lâu đời tại Nhật Bản. Trải qua hơn 50 năm phát triển, chúng tôi đã kiến tạo gần 2.000 dự án với hơn 100.000 căn hộ tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới.



