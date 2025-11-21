TT AVIO: Tiện ích trọn vẹn phong cách sống ‘all-in-one’ tại khu đông

TT AVIO chính là minh chứng sống động cho tư duy phát triển đô thị mới tại khu đông TP.HCM. Dự án mang trong mình tinh thần sống Nhật Bản nhưng vẫn gần gũi với văn hóa Việt Nam, phù hợp cho gia đình trẻ, những người trẻ đầy khát vọng, tìm một không gian "all-in-one", nơi chuỗi hệ tiện ích được quy hoạch hài hòa, thành hệ sinh thái hoàn chỉnh để nâng tầm sức khỏe, nuôi dưỡng sự gắn kết và tạo điều kiện cho cư dân hiện bản sắc riêng.

Tôn trọng cá tính, nuôi dưỡng cộng đồng

Thế hệ trẻ ngày nay không chỉ hỏi về giá cả, vị trí mà còn quan tâm đến "Ai thiết kế căn hộ? Vật liệu xây dựng ra sao? Có nhiều cây xanh không? Không gian sống có mang cảm giác yên tâm và gia tăng trải nghiệm không?" Những ai chọn TT AVIO sẽ tìm thấy câu trả lời thuyết phục: Kiến trúc lấy cảm hứng đôi cánh chim lạc vươn cao, như hình ảnh ẩn dụ cộng hưởng cùng triết lý "Next Good" (tốt hơn mỗi ngày) của Liên doanh Nhật Bản. Vật liệu tinh tế, bàn giao chuẩn cao cấp với các thương hiệu quốc tế, mật độ xây dựng chỉ khoảng 40% để ưu tiên khoảng xanh và tiện ích, không gian được tối ưu nhất để ánh sáng và gió tự nhiên tràn vào… giúp ngôi nhà không chỉ để về mà còn là nơi phục hồi, tái tạo năng lượng tích cực mỗi ngày.

Căn hộ tại TT AVIO bàn giao thiết bị đến từ thương hiệu cao cấp như Gỗ An Cường, Hafele, Toshiba, Yale,…

Sống tại TT AVIO, người trẻ có thể khẳng định dấu ấn cá tính mà vẫn hòa mình vào cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết. Từng góc riêng hay không gian chung đều được thiết kế để tạo nên những trải nghiệm sâu sắc – đúng tinh thần sống hiện đại "all-in-one" của một đô thị thông minh và nhân văn. Tiện ích ngoại khu cũng góp phần hoàn thiện phong cách sống toàn diện: từ TT AVIO, cư dân chỉ mất vài phút để kết nối với trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế và khu công nghiệp – đảm bảo một tiêu chuẩn sống linh hoạt, tiện nghi và kết nối giữa đô thị vệ tinh phía Đông

89 tiện ích kiến tạo phong cách sống "all-in-one" hiện đại

Khu đông siêu đô thị TP.HCM đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, áp lực về công việc, di chuyển, và nhu cầu chăm sóc sức khỏe - tinh thần của cư dân ngày càng cao, phong cách sống "all-in-one" trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc tìm kiếm một tổ ấm hiện đại. Những dự án chỉ cung cấp căn hộ mà thiếu tiện ích nội khu hoặc kết nối ngoại khu sẽ khó đáp ứng nhu cầu của gia đình trẻ, người đi làm, hay những người cao tuổi muốn môi trường sống yên bình mà vẫn năng động.

Một không gian sống "all-in-one" lý tưởng không chỉ gói gọn trong những tiện ích sức khỏe hiện đại, không gian xanh hay khu giải trí đa thế hệ, mà còn là nơi nuôi dưỡng cảm hứng, kết nối cộng đồng và cân bằng nhịp sống.

Kid Club - nơi các bạn trẻ có thể thỏa sức vui chơi và cùng nhau sáng tạo

Tại TT AVIO, hệ thống 89 tiện ích được thiết kế như những "mảnh ghép trải nghiệm" hài hòa: Galaxy Pool vận hành bằng công nghệ điện phân muối khoáng; Amazon Park cho gia đình đa thế hệ; Complex Floor Gym - Yoga chuẩn vận động học; Chill Skyzone và BBQ trên cao; vườn Thảo Mộc, vườn Chuông Gió yên an; cùng Funky Town sáng tạo dành cho trẻ nhỏ. Mỗi không gian đều được tính toán để đa dạng nhưng không rời rạc, hiện đại mà vẫn gần gũi.

Đây là hệ sinh thái sống chuẩn Nhật Bản dành cho mọi lứa tuổi: trẻ em vui chơi trong thế giới riêng; ba mẹ tận hưởng Media Room hay không gian gắn kết cuối tuần; người lớn tuổi tìm sự tĩnh tại trong những khu vườn xanh; người trẻ bận rộn có Co-working, Business Center và các khu thiền – đọc sách để tái tạo năng lượng. TT AVIO - nơi tiện ích không chỉ phục vụ nhu cầu, mà nâng tầm chất lượng sống mỗi ngày

Cùng với đó, chính sách đàm phán thanh toán mà chủ đầu tư đưa ra cũng mang đến cho khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa theo khả năng tài chính cá nhân khi sở hữu căn hộ. Theo đó, khách hàng có thể đóng 20% rồi tạm ngưng, không thanh toán trong 30 tháng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn trong các chương trình sự kiện bán hàng. Chính sách này giúp cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dễ dàng sở hữu căn hộ, giảm tải gánh nặng tài chính mà vẫn đảm bảo giá trị gia tăng theo thời gian. Với các khách hàng có dòng tiền ổn định, chủ đầu tư mở ra cơ hội mua nhà dễ dàng hơn bao giờ hết với chính sách thanh toán 20% trong 6 tháng, sau đó thanh toán thêm 10% khi kí HĐMB, rồi trả góp 9 triệu/tháng - không vay, không áp lực lãi suất.

Với kinh nghiệm từ hàng ngàn dự án quốc tế, liên doanh TT Capital - Cosmos Initia - Koterasu đã kiến tạo nên một cộng đồng tiên phong, nơi mọi thế hệ có cơ hội phát triển bền vững trong một môi trường giàu trải nghiệm và giá trị sống riêng biệt.

Vị trí vàng của TT AVIO, thuận tiện để cư dân kết nối đa điểm đến

Chính sự tích hợp hài hòa giữa tiện ích nội khu đa dạng, không gian xanh, thiết kế kiến trúc tinh tế và khả năng kết nối ngoại khu linh hoạt, TT AVIO trở thành một điển hình phong cách sống "all-in-one" hiện đại tại phía đông TP.HCM. Đây chính là kết tinh những giá trị cốt lõi của một đô thị thông minh và nhân văn.