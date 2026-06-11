T&T City Millennia - Một trong những dự án đáng sống nhất Việt Nam

Danh hiệu này phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của thị trường bất động sản: Từ tập trung vào sản phẩm đơn thuần sang kiến tạo những môi trường sống chất lượng, lấy con người làm trung tâm, lấy trải nghiệm sống của cư dân làm thước đo cho giá trị bền vững.

T&T City Millennia được vinh danh "Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam"

Hạ tầng đồng bộ kiến tạo chuẩn sống đô thị hiện đại

Tiêu chí đầu tiên mà Hội đồng Giám khảo đặt ra là sự đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Với quy mô lên tới 267 ha, T&T City Millennia cung cấp hơn 9.000 sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố, shophouse và căn hộ. Thay vì chỉ tập trung phát triển sản phẩm nhà ở, ngay từ giai đoạn đầu triển khai, T&T City Millennia được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, trong đó hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích công cộng được đầu tư đồng bộ như những cấu phần không thể tách rời. Dự án dành quỹ đất lớn để phát triển hệ thống trường học liên cấp, trung tâm thương mại, khu dịch vụ, các công trình văn hóa, thể thao, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo nên một hệ sinh thái sống đa chức năng ngay trong lòng đô thị.

T&T City Millennia cung cấp các sản phẩm đa dạng

Bên cạnh đó, T&T City Millennia còn sở hữu lợi thế kết nối khi tọa lạc tại cửa ngõ phía nam TP.HCM, khu vực đang được hưởng lợi mạnh mẽ từ quá trình phát triển hạ tầng và sự mở rộng không gian đô thị. Sự cộng hưởng giữa hạ tầng nội khu được quy hoạch bài bản và hạ tầng liên kết vùng ngày càng hoàn thiện không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân tương lai, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của một đô thị quy mô lớn trong nhiều thập kỷ tới.

Quy hoạch hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và không gian sống

Tiêu chí tiếp theo được Hội đồng Giám khảo đánh giá là thiết kế kiến trúc, cảnh quan và mật độ xây dựng hợp lý.

Trên thực tế, T&T City Millennia được phát triển theo định hướng đô thị văn hóa giải trí và sinh thái bên sông, tận dụng lợi thế địa hình và hệ thống sông nước tự nhiên để kiến tạo một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên. Điểm nhấn nổi bật là việc chủ đầu tư khéo léo dẫn nối nhánh sông tự nhiên - rạch Bà Vú - len lỏi vào nội khu, tạo nên Light River - Dòng sông Ánh sáng dài hơn 2 km. Công trình xác lập kỷ lục Việt Nam này không chỉ đóng vai trò điều hòa vi khí hậu và mở rộng không gian mặt nước mà còn trở thành biểu tượng cảnh quan độc đáo, mang đến trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey

Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu Millennia Journey - tuyến phố đi bộ xác lập kỷ lục Việt Nam, được quy hoạch như một không gian công cộng quy mô lớn dành cho các hoạt động văn hóa, giải trí. Sự kết hợp giữa dòng sông biểu tượng, tuyến bố đi bộ, hệ thống công viên và các tuyến cảnh quan mở đã tạo nên một mạng lưới không gian xanh liên hoàn, giúp cư dân dễ dàng kết nối với thiên nhiên và cộng đồng trong từng trải nghiệm sống hằng ngày. Chính cách tổ chức không gian này đã góp phần tạo nên sự cân bằng giữa kiến trúc, cảnh quan và con người - một trong những yếu tố cốt lõi của một khu đô thị đáng sống.

Hệ tiện ích đa tầng đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân

Một khu đô thị đáng sống còn được đo đếm bởi khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân trong mọi độ tuổi thông qua hệ tiện ích hiện hữu. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng sống thực chất tại các khu đô thị hiện đại.

T&T City Millennia được quy hoạch theo mô hình tiện ích All-in-one, trong đó hệ tiện ích không tập trung vào một khu vực mà được phân bổ đồng đều trên toàn đô thị. Tuy nhiên, điểm khác biệt của dự án nằm ở việc phát triển hệ tiện ích theo hướng chuyên biệt hóa, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân khác nhau.

Dự án mang đến không gian sống lý tưởng với hệ tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu sống

Với các gia đình trẻ, dự án là đích sống lý tưởng khi sở hữu hệ thống giáo dục nội khu với hệ thống trường mầm non và trường liên cấp FPT quy mô hơn 25.000 m2. Với những cư dân đề cao sức khỏe và lối sống năng động, dự án phát triển khu liên hợp thể thao ngoài trời với nhiều hạng mục như: sân tennis, pickleball, sân bóng, hồ bơi và khu chèo thuyền kayak trên mặt nước,…

Song song với đó, hệ tiện ích đa dạng như trung tâm thương mại, trung tâm y tế, quảng trường, nhà cộng đồng, không gian tổ chức sự kiện, các tuyến phố thương mại và dịch vụ,… được bố trí đan xen trong toàn khu đô thị; tạo điều kiện để cư dân vui chơi, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Ngoài hạ tầng đồng bộ, quy hoạch bài bản và hệ tiện ích đa dạng, một khu đô thị chỉ thực sự đáng sống khi mang đến cho cư dân cảm giác an tâm mỗi ngày.

Không gian xanh được đan cài trong toàn bộ đô thị

Với tiêu chí này, T&T City Millennia sở hữu hơn 45 ha diện tích mặt nước và cảnh quan xanh, đan xen trong toàn bộ không gian đô thị. Yếu tố này cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của chủ đầu tư T&T Group khi đặt chất lượng sống của cư dân lên hàng đầu. Hơn thế nữa, với việc quản lý vận hành bởi đơn vị quốc tế Anabuki (Nhật Bản), T&T City Millennia sẽ mang đến chất lượng dịch vụ đồng bộ, từng bước thiết lập và định hình tiêu chuẩn sống cao cấp và bài bản; góp phần hình thành một cộng đồng cư dân sống an toàn, văn minh và bền vững.