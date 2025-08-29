T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược, đột phá tại Cà Mau

Ngày 28.8, tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã có buổi tiếp xúc và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn T&T Group. Hai bên đã cùng thảo luận, trao đổi về các cơ hội nghiên cứu đầu tư và xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà cho lãnh đạo Tập đoàn T&T Group tại buổi làm việc

Đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược về bất động sản, hạ tầng

Sau khi hợp nhất tỉnh Bạc Liêu vào Cà Mau theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc Hội, Cà Mau hiện có diện tích hơn 7.942 km2 với 64 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số khoảng 2,6 triệu người. Mảnh đất cực Nam được định vị là trung tâm thủy sản – năng lượng – du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; đồng thời giữ vai trò chiến lược trong phát triển biển đảo của cả nước. Đặc biệt, sau sáp nhập, Cà Mau sở hữu không gian phát triển rộng mở, với nhiều tiềm năng và lợi thế vượt trội.

Nhận thức rõ thế mạnh cũng như tiềm năng của Đất Mũi Cà Mau, T&T Group – tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam đã đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án lớn mang tính đột phá chiến lược. Các nhóm đề xuất này đã được lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất và đánh giá cao.

Cụ thể, trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư vào khu vực cụm đảo Hòn Khoai với ý tưởng phát triển mô hình đô thị cảng (City Port) như tại Rotterdam, Hà Lan. City Port là loại hình đô thị mà sự hình thành, phát triển và đặc điểm kinh tế xã hội gắn mật thiết với hoạt động của cảng biển. Về cấu trúc, City Port sẽ bao gồm các vùng cảng – công nghiệp – logistics; vùng chuyển tiếp; khu vực phát triển đô thị và vùng hậu phương. Đây không chỉ đơn thuần là một thành phố có cảng, mà cảng biển đóng vai trò động lực chính thúc đẩy sự phát triển của đô thị.

Tại khu vực sân bay Cà Mau, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư khu đô thị sân bay theo mô hình rất thành công tại Changi (Singapore). Với sân bay được đặt ở vị trí cốt lõi, các khu vực xung quanh sẽ được quy hoạch để trở thành các khu phức hợp kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch, giải trí sôi động; từ đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn cho vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Ngoài ra, doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư khu vực công nghiệp, logistics tại Khu kinh tế Năm Căn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng Giám đốc T&T Group trình bày các nghiên cứu đề xuất đầu tư của T&T Group

Riêng đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông, hiện Cà Mau đang có những bước đột phá trong quy hoạch. Nổi bật nhất phải kể đến các tuyến cao tốc huyết mạch Cần Thơ – Cà Mau, Cà Mau – Đất Mũi cũng như tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai. Khi được hoàn thành, các tuyến đường nói trên sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi để giao thương hàng hóa, phát triển dịch vụ và thu hút đầu tư.

Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm còn có ý nghĩa quan trọng khi kết nối cảng biển tại Hòn Khoai, tạo thành cửa ngõ quốc tế, biến vùng đất này trở thành cụm cảng biển kinh tế chủ lực; qua đó góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển Hòn Khoai trở thành "Lục địa cực nam" của đất nước.

Hiện trạng và quy hoạch hạ tầng giao thông đường bộ tại tỉnh Cà Mau ẢNH: T&T GROUP

Đối với lĩnh vực đặc thù này, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc nối TP Cà Mau và TP Bạc Liêu trước đây theo hình thức PPP. Tuyến đường dự kiến kết nối trực tiếp với hệ thống cao tốc quốc gia, từ đó hình thành tuyến cao tốc ven biển cho toàn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Đại diện T&T Group cho biết thêm, khi được hoàn thành thành, tuyến đường sẽ tạo ra hành lang phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, giúp địa phương khai thác tối đa lợi thế quỹ đất và hiện trạng hạ tầng giao thông hiện có; góp phần tạo động lực phát triển chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Cà Mau trong tương lai.

Đồng hành cùng Cà Mau trong nhiều lĩnh vực chiến lược

Riêng trong lĩnh vực năng lượng – công nghiệp, nhờ sở hữu vị trí 3 mặt giáp biển, Cà Mau được coi là trung tâm năng lượng của cả vùng. Theo đánh giá của các chuyên gia, tổng công suất điện có thể khai thác tại mảnh đất cực nam Tổ quốc hiện rất lớn khi Cà Mau đang là địa phương dẫn đầu cả nước về điện gió; trong khi khả năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo khác như điện mặt trời, điện sinh khối từ phụ phẩm nông – thủy sản cũng ở mức cao.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phê duyệt tại Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15.4.2025, đến năm 2030, tỉnh Cà Mau (cũ) sẽ quy hoạch phát triển thêm 15 dự án điện gió và 1 dự án điện mặt trời. Trong số này, có 9 dự án hiện chưa có nhà đầu tư. Trong khi đó, tại Bạc Liêu (cũ), đến năm 2030 có thêm 18 dự án điện gió và 1 dự án điện mặt trời được quy hoạch phát triển. Trong số này có 17 dự án chưa có nhà đầu tư.

Căn cứ vào thực tế này, T&T Group đã đề xuất nghiên cứu đầu tư vào các dự án đã có trong Quy hoạch điều chỉnh; đồng thời kiến nghị đồng hành với địa phương trong công tác tư vấn quy hoạch, triển khai các nghiên cứu tiền khả thi về tiềm năng phát triển năng lượng sạch. Mục tiêu hướng tới là nhằm đưa Cà Mau trở thành "hub xuất khẩu" điện hàng đầu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Việt Nam.

T&T Group đề xuất tham gia đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Cà Mau

Trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, T&T đề xuất phát triển trung tâm giáo dục, thể thao, văn hóa tại khu vực Bạc Liêu (cũ) trên cơ sở cơ sở lịch sử - văn hóa khu vực. Ngoài ra, T&T Group cũng sẵn sàng hỗ trợ, định hướng khai thác, quản lý Khu Liên hiệp Thể dục thể thao tỉnh; nghiên cứu mở rộng công tác đào tạo bóng đá trẻ tại địa phương.

"Là một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, với tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm triển khai thành công nhiều dự án trọng điểm trên cả nước trong nhiều lĩnh vực, T&T mong muốn được đồng hành cùng tỉnh Cà Mau trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong việc đầu tư các dự án có tính chiến lược và đột phá, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Cà Mau, hướng tới mục tiêu trở thành 'trung tâm kinh tế - năng lượng trọng điểm' của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước", ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng Giám đốc T&T Group nhấn mạnh.

T&T Group cam kết sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đầu tư phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh, đồng thời hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai các dự án một cách hiệu quả, minh bạch và đúng tiến độ.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group nhận định, sau khi sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh, Cà Mau đang có không gian phát triển rất rộng mở, với nhiều thế mạnh riêng biệt trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Điều hành T&T Group nhấn mạnh, bên cạnh các dự án đang được đề xuất nghiên cứu đầu tư, với lợi thế có hợp tác sâu rộng với các tập đoàn quốc tế cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới, T&T Group sẵn sàng đồng hành cùng Cà Mau trong các khâu như tư vấn quy hoạch đô thị; quy hoạch giao thông kết nối; đầu tư hạ tầng, năng lượng tái tạo; phát triển văn hóa - thể thao - du lịch … cũng như đề xuất thêm nhiều ý tưởng mới để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, sự hợp tác giữa T&T Group và địa phương luôn bền chặt trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư xây dựng, quy hoạch tới an sinh xã hội. Điều này được cụ thể hóa bằng những công trình điểm nhấn, tiêu biểu là Khu đô thị mới khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau (nay là phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau); hay công trình nhà ở xã hội quy mô trên 1.200 căn, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 5.000 cư dân vừa được khởi công ngày 19.8 mới đây.

Trong bối cảnh tỉnh Cà Mau mới đang có rất nhiều tiềm năng lợi thế, đủ sức để khai thác, triển khai các dự án lớn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao các đề xuất nghiên cứu đầu tư chiến lược từ Tập đoàn T&T Group.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành chuyên môn phối hợp, hỗ trợ tối đa và tạo điều kiện để Tập đoàn T&T Group nói riêng, các doanh nghiệp nói chung tìm hiểu, nghiên cứu xúc tiến đầu tư tại địa phương được thuận lợi nhất.