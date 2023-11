T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 3

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng và ý nghĩa đối với T&T Group, ghi dấu hành trình 30 năm đồng hành phát triển cùng Việt Nam thịnh vượng của tập đoàn; là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước khi là một trong số rất ít tập đoàn kinh tế tư nhân vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 3.

Tại buổi lễ, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 3 cho Tập đoàn T&T Group.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Tập đoàn T&T Group

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV T&T Group; đồng thời đánh giá cao định hướng và chiến lược kinh doanh của T&T Group trong giai đoạn hiện nay, luôn bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; nhạy bén và nắm bắt tốt các cơ hội, xu thế vận động của nền kinh tế thế giới. Ông Hà Minh Hải cũng nhấn mạnh và đề nghị: "T&T Group sẽ nắm bắt cơ hội, phát huy những tiềm lực hiện có cùng bản lĩnh, kinh nghiệm của một doanh nghiệp có bề dày lịch sử để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực tạo động lực thúc đẩy cho nền kinh tế".

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group cho biết, để đạt được những thành tích đáng tự hào trong 30 năm qua, T&T Group đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương; sự hợp tác đồng hành của các đối tác, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước; đặc biệt là sự đóng góp tích cực và hiệu quả với tâm huyết, sức lực, trí tuệ của toàn thể CBNV. Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group cũng cho hay: "T&T Group sẽ tiếp thu những định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội trong suốt hành trình phát triển của tập đoàn".

Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group phát biểu

Năm 1993, Công ty TNHH T&T ra đời, là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt Nam được thành lập tại thời điểm đó; với lĩnh vực kinh doanh chính là nhập khẩu và phân phối các sản phẩm điện máy của Tập đoàn Matsushita với các thương hiệu lớn như Panasonic, National và Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industry. Tạo lập uy tín và có hướng đi đúng khi đáp ứng nhu cầu rất lớn của người tiêu dùng về các sản phẩm điện máy Nhật Bản với công nghệ tiên tiến và giá cả hợp lý, chỉ chưa đầy 2 năm sau khi thành lập T&T đã xác lập vị thế hàng đầu toàn miền Bắc trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Bên cạnh việc phổ cập công nghệ mới, T&T cũng đào tạo đội ngũ kỹ sư tiếp cận kỹ thuật hiện đại, và đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước khi nộp thuế với giá trị rất lớn.

Cuối những năm 1990, đất nước chuyển mình, thực hiện chủ trương của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp xe máy, T&T đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, chuyển hướng sang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất động cơ, phụ tùng, lắp ráp xe máy có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam tại Hưng Yên, tỷ lệ nội địa hóa lên tới 80%. Giai đoạn đó, trung bình một năm, T&T Group tung ra thị trường khoảng 70.000 xe gắn máy, trong đó 80% tiêu thụ trong nước và 20% xuất khẩu sang thị trường châu Phi và Nam Mỹ, tạo được thương hiệu, uy tín của xe máy Việt Nam. Ngoài vai trò nòng cốt trong việc phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam, giá trị đặc biệt mà T&T mang lại thời điểm đó là cung cấp những sản phẩm xe máy chất lượng với giá hợp lý, rẻ hơn rất nhiều so với giá xe máy của các doanh nghiệp FDI cung cấp ra thị trường. Chính vì thế, xe máy của T&T được đông đảo người tiêu dùng ở cả đô thị và nông thôn lựa chọn làm phương tiện đi lại, sinh hoạt, mưu sinh…

Công ty TNHH T&T (tiền thân của Tập đoàn T&T Group) thành lập năm 1993

Thực hiện chiến lược phát triển của tập đoàn, T&T đã mạnh dạn mở rộng đầu tư khi tham gia lĩnh vực tài chính vào năm 2005 với việc tham gia góp vốn và trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng SHB (tiền thân là Ngân hàng nông thôn Nhơn Ái). Với chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, SHB đã tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động kinh doanh. Đến nay, SHB đã xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh với vốn điều lệ đạt 36.194 tỉ đồng - tăng gấp hơn 90.000 lần so với khi thành lập; tổng tài sản đạt gần 596.000 tỉ đồng; gần 11.000 cán bộ nhân viên đang làm việc tại trong và ngoài nước; phục vụ hơn 5 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. T&T Group cũng đã tham gia cùng các tập đoàn lớn của nhà nước như Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Cao su Việt Nam đầu tư sáng lập và trở thành cổ đông lớn của một số định chế tài chính khác như Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)…

Tiếp đó, vào năm 2007, nhằm nâng cao năng lực quản trị, T&T chính thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình tập đoàn và từng bước mở rộng lĩnh vực đầu tư kinh doanh sang nhiều lĩnh vực mới như: bất động sản; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thương mại tiêu dùng; năng lượng, môi trường; phát triển hạ tầng giao thông và logistics; y tế và thể thao… T&T Group cũng mở rộng đầu tư ra nước ngoài với việc thành lập các đơn vị thành viên tại thị trường Mỹ, Đức, Nga, và Australia.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, T&T Group đã tham gia cổ phần hóa và tái cấu trúc các tổng công ty, công ty nhà nước hoạt động kém hiệu quả, từng một thời là niềm tự hào của quốc gia, với mục tiêu khôi phục lại thương hiệu, nâng cao giá trị của các doanh nghiệp này.

T&T Group hiện nay đã trở thành một Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam

Đến nay, khi vươn mình trở thành một Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, T&T Group vẫn kiên định con đường gắn lợi ích của doanh nghiệp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội, sự giàu mạnh của đất nước. Vốn điều lệ của Tập đoàn hiện đạt 22.000 tỉ đồng, hệ thống trên 200 đơn vị thành viên, 80.000 cán bộ nhân viên hoạt động ở trong nước và nước ngoài, hàng trăm ngàn cổ đông và hàng triệu khách hàng.

T&T Group đã bắt tay hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu trên thế giới

Với mục tiêu phát triển các dự án mang tầm vóc và kiến tạo giá trị bền vững, T&T Group đã hợp tác với các đối tác hàng đầu trên thế giới để đầu tư kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của mình như: năng lượng sạch, bất động sản xanh, hạ tầng giao thông và logistics, bảo hiểm, tài chính đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục… Các mối quan hệ hợp tác này đã đạt kết quả, giúp nhiều dự án quy mô lớn của T&T Group và đối tác đi vào thực tế, đang phát huy hiệu quả góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Với uy tín được tạo lập trong phát triển xanh, phát triển bền vững, T&T Group đã được Standard Chartered - định chế tài chính quốc tế hàng đầu thế giới cam kết thu xếp khoản tài chính lên tới 6 tỷ USD tài trợ cho các dự án xanh của T&T Group triển khai tại Việt Nam… Chiến lược tăng cường hợp tác quốc tế của T&T Group là nhằm tranh thủ được nguồn lực tài chính, năng lực quản trị, nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn hàng đầu trên thế giới.

Hành trình 30 năm phát triển của T&T Group ngoài hoạt động đầu tư kinh doanh còn luôn gắn với hoạt động trách nhiệm xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tri ân tiền nhân… Trong đó, T&T Group vinh dự và tự hào được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An giao trọng trách khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch, thiết kế và xây dựng Quy hoạch bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn, Nghệ An. Mới đây nhất, ngày 28.11.2023, UBND tỉnh Nghệ An và T&T Group đã tổ chức khởi công dự án Khu du lịch văn hóa và dự án Thác 9 tầng ở khu mộ Bà Hoàng Thị Loan tại Nam Đàn, Nghệ An, sự kiện quan trọng nhằm triển khai Quy hoạch bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, với uy tín của mình, Tập đoàn T&T Group đã được tỉnh Quảng Trị giao nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch, triển khai xây dựng sân bay Quảng Trị với mong muốn tạo ra động lực phát triển cho địa phương này trong tương lai. Cũng tại vùng đất linh thiêng thấm đẫm bao xương máu của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, Tập đoàn T&T Group đã vinh dự được tài trợ xây dựng hệ thống các công trình điện chiếu sáng và âm thanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An và T&T Group đã khởi công hai dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn, Nghệ An

Chia sẻ trách nhiệm xã hội, mỗi năm Tập đoàn T&T Group đã dành hàng trăm tỉ đồng để ủng hộ, giúp vơi bớt khó khăn cho người nghèo, đồng bào gặp thiên tai; hỗ trợ kinh phí lớn để xây dựng hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo, người có công với cách mạng; xây dựng trường học, trao học bổng cho các em học sinh nghèo để gieo mầm, thắp sáng ước mơ cho thế hệ mai sau; phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh hùng, tu bổ tôn tạo các công trình văn hóa lịch sử trên khắp cả nước… Điển hình nhất, trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19 bùng phát, T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch lên tới hơn 1.500 tỉ đồng.

T&T Group cũng được biết đến là một trong những "lá cờ đầu" trong công tác xã hội hóa và phát triển thể thao. CLB Bóng đá Hà Nội của T&T Group luôn đóng góp cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam nhiều cầu thủ trụ cột, góp phần gặt hái vinh quang cho bóng đá nước nhà. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã tài trợ, hỗ trợ thúc đẩy phong trào thể thao cho nhiều địa phương như Thái Nguyên, Cần Thơ, Bắc Giang, Quảng Nam, Đà Nẵng... T&T Group còn dành tâm huyết đầu tư cho bóng bàn với mong muốn môn thể thao này của Việt Nam vươn tầm châu lục. Mai Ngọc và Anh Hoàng, 2 vận động viên của CLB bóng bàn Hà Nội T&T đã mang vinh quang về cho Tổ quốc, "giải cơn khát vàng" sau 26 năm cho bóng bàn Việt Nam ở nội dung đôi nam nữ khi giành được tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 32.

CLB Bóng đá Hà Nội luôn đóng góp cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam nhiều cầu thủ trụ cột, góp phần gặt hái vinh quang cho bóng đá nước nhà

Ghi nhận những đóng góp, thành tích mà T&T Group đạt được trong hành trình 30 năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương đã trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý cho T&T Group. Tập đoàn đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì, và 3 lần được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Cá nhân Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn, ông Đỗ Quang Hiển đã vinh dự là một trong số ít doanh nhân trong lĩnh vực kinh tế tư nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba . Doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đóng góp vào sự phát triển chung khi tham gia nhiều tổ chức của nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp như Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Hiệp hội DNNVV Việt Nam, Hiệp hội DNNVV TP Hà Nội… Ông đã được vinh danh Công dân ưu tú Thủ đô năm 2018, nhận Giải thưởng Bạch Thái Bưởi - Doanh nhân Việt Nam thế kỷ XXI, vinh danh Doanh nhân châu Á năm 2017.

Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group vinh dự là một trong số ít doanh nhân trong lĩnh vực kinh tế tư nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba

Chặng đường 30 năm phát triển đầy tự hào vừa qua đã đặt nền móng vững chắc giúp T&T Group trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Với giá trị văn hóa cốt lõi được đúc kết với 6 chữ "Tâm Thanh - Thành Tựu - Thiện Toàn", chiến lược phát triển của T&T Group trong 30 năm tới là tiếp tục nỗ lực không ngừng với tinh thần tự tôn dân tộc, cống hiến và khát vọng dẫn đầu, giữ vững vị thế và vươn ra khu vực, kiến tạo thương hiệu quốc gia trên bản đồ quốc tế vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.