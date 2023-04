TTC AgriS thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh bền vững

Dẫn dắt TTC AgriS khẳng định vị thế là doanh nghiệp nòng cốt trong chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh, bà My luôn đặt phát triển bền vững làm cốt lõi, đảm bảo hiệu quả kinh tế tuần hoàn tích hợp với các vấn đề Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG). Theo bà, "Tối ưu chuỗi giá trị là con đường bền vững cho nền nông nghiệp".

"Đã muốn làm nông nghiệp mà không trang bị đầy đủ công cụ, điều kiện thì chỉ đơn thuần là trồng và hái, chỉ rút ngắn vòng đời của chuỗi giá trị nông nghiệp. Chúng ta không thể thu lại những giá trị dài hạn khi khâu đầu tư vẫn còn nghèo nàn và thực hiện kinh doanh vẫn theo hướng truyền thống với canh tác quá độ, kém hiệu suất trong khi sản sinh khí nhà kính lớn mà không hướng tới lợi ích lâu dài".

Bà Ức My đồng thời chia sẻ các mục tiêu của TTC AgriS trong giai đoạn 2025-2030 về giảm thiểu phát thải như tiến tới "zero discharge" trong sản xuất, sử dụng 100% biomass, phát triển thành công bao bì giấy từ bã mía bằng công nghệ sinh học vào 2025, đạt Net Zero carbon vào 2035.