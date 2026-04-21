TTC Châu Thành chính thức vận hành Khu dịch vụ trung tâm từ ngày 24.4

Tăng tốc hoàn thiện hạ tầng

Trước đó, những hạng mục như nhà vệ sinh, đường kết nối ra vào cao tốc, bãi đậu xe, khu dịch vụ ăn uống, trạm xăng và khu sạc xe điện được chủ đầu tư đưa vào khai thác từ ngày 26.1.2026, đồng thời đã và đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thêm phân khu còn lại, đảm bảo đúng tiến độ cam kết.

Phân khu đã đi vào hoạt động từ ngày 26.1.2026

Tổ hợp dịch vụ khép kín trên tuyến cao tốc trọng điểm

Khu dịch vụ trung tâm là hạng mục quan trọng trong tổng thể trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành, được đầu tư theo hướng tổ hợp dịch vụ khép kín, đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu thiết yếu của người tham gia giao thông. Công trình bao gồm khu dịch vụ công với các tiện ích miễn phí như bãi đậu xe, khu vệ sinh… cùng khu dịch vụ thương mại tích hợp đa dạng tiện ích, sản phẩm dịch vụ.

Khu dịch vụ trung tâm sẵn sàng đón khách từ ngày 24.4.2026.

Đáng chú ý, khu vực nhà hàng tại tầng 1 có diện tích sử dụng lên đến 2.000 m2, phục vụ ăn uống và giải khát cho các đoàn khách lớn trong giờ cao điểm. Bên cạnh đó là hệ thống trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, khu bảo dưỡng/sửa chữa phương tiện, cứu hộ cứu nạn, khu rửa xe và các dịch vụ phụ trợ khác, góp phần hình thành một điểm dừng chân đầy đủ tiện nghi trên tuyến cao tốc trọng điểm.

Nhà vệ sinh tại Khu dịch vụ trung tâm được ốp lát và trang trí bằng gạch tranh 3D, tạo hiệu ứng thị giác 3 chiều sống động, chân thực

Một điểm nhấn khác tại công trình là khu nhà vệ sinh được đầu tư với thiết kế khác biệt, sử dụng gạch tranh 3D chủ đề đại dương xanh mát, tạo không gian sinh động và thoáng đãng. Dù chi phí và yêu cầu kỹ thuật thi công cao hơn so với các hạng mục thông thường, chủ đầu tư vẫn lựa chọn phương án này nhằm nâng cao trải nghiệm, giúp người dùng cảm thấy thoải mái, thư thái hơn sau hành trình dài.

Giải bài toán quá tải từ nhu cầu thực tế

Việc đưa vào vận hành Khu dịch vụ trung tâm được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng quá tải từng ghi nhận tại một số thời điểm cao điểm dịp Tết Nguyên đán hồi tháng 2 vừa qua, khi nhu cầu dừng nghỉ tăng đột biến nhưng hạ tầng dịch vụ chưa theo kịp. Từ đó, không chỉ nâng cao trải nghiệm cho hành khách mà còn góp phần hạn chế các tình huống dừng đỗ không an toàn trên tuyến.

Phía bên trong Khu dịch vụ trung tâm rộng rãi, thoáng mát, đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đón khách

Đồng bộ hạ tầng dịch vụ - gia tăng hiệu quả khai thác

Theo ông Nguyễn Quang Triết - Chủ tịch HĐQT TTC Châu Thành - việc đưa Khu dịch vụ trung tâm vào hoạt động không chỉ giúp hoàn thiện hệ thống dịch vụ tại trạm dừng nghỉ mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

"Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào tháng 9.2026, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp vận tải", ông cho biết.

Phối cảnh trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành bố trí hai bên tại lý trình Km205+092 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Trong bối cảnh Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông nhằm kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ và cao điểm hè 2026, việc trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành liên tiếp đưa vào vận hành các hạng mục quan trọng phục vụ người dân được xem là một điểm sáng đáng chú ý.

Hệ thống tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được xem là "xương sống" của mạng lưới giao thông Việt Nam, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương. Tuy nhiên, để tuyến đường phát huy tối đa hiệu quả, việc hoàn thiện đồng bộ các trạm dừng nghỉ không chỉ dừng lại ở chức năng phục vụ nhu cầu cơ bản, mà còn cần hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và tiện nghi cho mỗi hành trình.