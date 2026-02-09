TTC Châu Thành đưa trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi vào hoạt động

Trạm dừng nghỉ Km 205+092 được đầu tư đồng bộ, chỉn chu

Trạm dừng nghỉ tại Km 205+092 có diện tích khoảng 10 ha, tiêu chuẩn 4 sao, gồm hai trạm hai đối diện (bên phải và trái tuyến), mỗi bên có diện tích khoảng 5 ha. Trạm dừng nghỉ Km 205+092 do Công ty CP Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành làm chủ đầu tư, được đưa vào khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe cho lái xe và hành khách trên các hành trình đường dài, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Trạm nằm trên trục giao thông quan trọng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh miền Trung đi vào TP.HCM, giảm tải cho Quốc lộ 1A.

Hiện các hạng mục chính như nhà vệ sinh, đường kết nối ra vào cao tốc, bãi đậu xe, khu dịch vụ… đã hoàn thành và được khai thác từ ngày 26.1.2026.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, trạm xăng và khu sạc xe điện đã hoàn thiện, dự kiến mở bán xăng dầu vào thứ Tư, ngày 11.2.2026. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điểm tiếp nhiên liệu cho các tài xế trong bối cảnh hai cửa hàng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang tạm ngưng hoạt động, trong khi lưu lượng phương tiện mỗi ngày vẫn lên tới hàng chục nghìn lượt.

Trạm xăng dự kiến sẽ mở bán xăng dầu vào thứ Tư, ngày 11.2.2026

Theo ông Nguyễn Quang Triết - Giám đốc Công ty CP Thành Thành Nam (thành viên của Tập đoàn TTC), trạm dừng nghỉ sẽ phục vụ nhu cầu thiết yếu của hành khách lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng. Trạm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam không ngừng gia tăng, đặc biệt vào các dịp cao điểm lễ, Tết. "Việc tham gia mô hình trạm dừng nghỉ không chỉ mở rộng loại hình kinh doanh mà còn khẳng định vai trò của Tập đoàn TTC trong việc đồng hành cùng đời sống xã hội", ông Nguyễn Quang Triết khẳng định.

Khu vực nhà vệ sinh thoáng mát, sạch sẽ

Việc Trạm dừng nghỉ Km 205+092 chính thức phục vụ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng dịch vụ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia giao thông và tăng hiệu quả khai thác tuyến. Đồng thời, công trình cũng đóng vai trò là mắt xích trong việc hình thành mạng lưới trạm dừng nghỉ đồng bộ, hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng giao thông quốc gia. Thông qua đó, TTC mong muốn tái định nghĩa mô hình trạm dừng nghỉ, không chỉ là nơi tiếp nhiên liệu hay nghỉ ngơi, mà là tổ hợp dịch vụ đáp ứng các tiêu chí: Sạch sẽ, an toàn, thuận tiện, tổ chức khoa học, phục vụ đa dạng.