TTC Đại Tín kỷ niệm 10 năm thành lập, hướng tới giai đoạn phát triển mới

Dấu mốc một thập kỷ không chỉ ghi nhận hành trình phát triển của doanh nghiệp mà còn mở ra giai đoạn tăng trưởng mới với định hướng nâng cao năng lực quản trị, đầu tư công nghệ và mở rộng thị trường.

Một thập kỷ xây dựng nền tảng tăng trưởng

Được thành lập vào năm 2016, TTC Đại Tín từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực tổng thầu xây dựng, hạ tầng và kết cấu thép. Doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực thi công và hoàn thiện hệ thống.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026

Từ mức vốn điều lệ 6 tỉ đồng khi mới thành lập, đến nay Công ty đã nâng lên 111 tỉ đồng, doanh thu tăng từ 14 tỉ đồng năm 2016 lên đến 1.200 tỉ đồng năm 2026. Cùng với đó, hệ thống nhà máy và quỹ đất gần 32.000 m², năng lực sản xuất khoảng 950 tấn kết cấu thép mỗi tháng đã góp phần tạo nên nền tảng phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Bên cạnh các chỉ số tăng trưởng, TTC Đại Tín từng bước khẳng định uy tín thông qua chất lượng công trình, năng lực thi công và sự đồng hành lâu dài của khách hàng, đối tác.

Dự án Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết do TTC Đại Tín làm tổng thầu thi công

Định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026, Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý đã đánh giá toàn diện kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai các dự án, đồng thời phân tích những khó khăn của thị trường để xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Theo đó, công ty tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát tiến độ và chất lượng thi công, tối ưu nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển năng lực sản xuất kết cấu thép và xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Đây cũng là những định hướng quan trọng nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại chương trình, ông Tô Hoài Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC Đại Tín đã chia sẻ hành trình 10 năm xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh đây là cột mốc nhìn lại những thành quả đã đạt được và cũng là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. "Trên nền tảng đã được xây dựng bằng sự kiên định, trách nhiệm và chữ tín, TTC Đại Tín sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng thị trường nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh, hướng đến sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo", ông Long cho biết.

Ông Tô Hoài Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC Đại Tín phát biểu tại hội nghị

Con người là nền tảng của sự phát triển bền vững

Một trong những điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là nghi thức tri ân các cán bộ nhân viên có 10 năm gắn bó với Công ty. Những phần thưởng được trao đã ghi nhận sự cống hiến bền bỉ của các cá nhân và thể hiện sự trân trọng đối với những con người đã đồng hành, góp phần xây dựng nền móng cho sự phát triển của TTC Đại Tín trong suốt một thập kỷ qua. Chính đội ngũ nhân sự tận tâm, đoàn kết và không ngừng đổi mới đã trở thành giá trị cốt lõi, tạo nên bản sắc và sức mạnh của TTC Đại Tín.

Tri ân cán bộ nhân viên có quá trình gắn bó, đồng hành cùng công ty

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Gala và Team Building với nhiều hoạt động đã được TTC Đại Tín tổ chức. Bên cạnh mang đến không khí sôi nổi, chương trình tạo cơ hội để cán bộ nhân viên các đơn vị giao lưu, tăng cường sự phối hợp và lan tỏa tinh thần đồng đội. Những hoạt động này tiếp tục vun đắp văn hóa doanh nghiệp được xây dựng xuyên suốt những năm qua, với các giá trị cốt lõi về đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và khát vọng phát triển.

Chương trình Team Building năm 2026 với chủ đề “Kiên định mục tiêu - Kiến tạo thịnh vượng”

Sau 10 năm hình thành và phát triển, TTC Đại Tín bước vào chặng đường mới với nền tảng ngày càng vững chắc. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tri ân sự đồng hành của khách hàng, đối tác và các thế hệ cán bộ nhân viên đã góp phần tạo nên những thành quả hôm nay. Trên nền tảng uy tín, chất lượng và tinh thần đổi mới, TTC Đại Tín sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế trong lĩnh vực xây dựng và kết cấu thép, hướng đến tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

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