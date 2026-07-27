Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Công ty CP Năng lượng TTC (TTC Energy) trong quá trình xây dựng thương hiệu uy tín, phát triển các giải pháp năng lượng sạch và song hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên con đường chuyển đổi năng lượng.

Xây dựng thương hiệu bằng uy tín và chất lượng Chương trình Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam là hoạt động thường niên do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, tạo được niềm tin với người tiêu dùng và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

TTC Energy được vinh danh Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026

Theo các tiêu chí đánh giá của chương trình, doanh nghiệp được vinh danh phải đáp ứng nhiều yêu cầu về mức độ nhận biết thương hiệu, chất lượng sản phẩm - dịch vụ, hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, khả năng đổi mới sáng tạo cũng như những đóng góp đối với cộng đồng.

Theo ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT TTC Energy, việc TTC Energy được bình chọn vào Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026 là minh chứng cho quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, được xây dựng trên nền tảng uy tín thương hiệu, chất lượng dịch vụ và sự tin tưởng của khách hàng, đối tác trong nhiều năm qua. "Thông qua các giải pháp năng lượng tái tạo, TTC Energy góp phần giúp khách hàng tối ưu chi phí điện, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải khí nhà kính và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, hướng tới phát triển bền vững", ông cho biết.

Khẳng định vị thế với các dự án năng lượng xanh quy mô lớn

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn TTC, TTC Energy định hướng trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam, cung cấp hệ sinh thái giải pháp toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp, bao gồm: Tổng thầu EPC điện mặt trời áp mái cho doanh nghiệp; Đầu tư và phát triển các dự án năng lượng tái tạo; Các mô hình hợp tác PPA, ESCO và giải pháp tối ưu chi phí điện; Vận hành, bảo trì và quản lý hệ thống điện mặt trời.

Đến nay, TTC Energy đã triển khai hơn 200 dự án trên khắp các tỉnh thành trên cả nước với tổng công suất gần 250 MWp, đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, chế biến, thực phẩm, chăn nuôi, logistics, dệt may, nhựa và công nghiệp phụ trợ trong hành trình chuyển đổi năng lượng.

Năm 2026, TTC Energy tiếp tục ghi dấu ấn khi cùng De Heus - Bel Gà - Hùng Nhơn ký kết hợp tác phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái cho chuỗi trang trại và nhà máy nông nghiệp công nghệ cao. Dự án có quy mô 12,5 MWp trong giai đoạn đầu, hướng tới 50 MWp trong các giai đoạn tiếp theo, dự kiến tạo ra khoảng 18.500 MWh điện sạch mỗi năm và góp phần giảm khoảng 18.000 tấn CO₂ phát thải hằng năm.

TTC Energy, De Heus Việt Nam, Bel Gà Việt Nam và Tập đoàn Hùng Nhơn ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện mặt trời

Bên cạnh đó, nhiều dự án tiêu biểu như MIDA, Louvre, DUYTAN Recycling, NingBo Changya Plastic (tổng công suất 27.959,37 KWP) cùng nhiều nhà máy, khu công nghiệp trên cả nước đã tiếp tục khẳng định năng lực triển khai của TTC Energy trong lĩnh vực tổng thầu EPC và phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo dành cho doanh nghiệp.



Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái NingBo Changya Plastic với tổng công suất 5.926,90 KWP

Đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi năng lượng

Trong bối cảnh yêu cầu về phát triển bền vững, giảm phát thải carbon và thực hiện các tiêu chuẩn ESG ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu, việc đầu tư vào năng lượng tái tạo đang là xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Với năng lực tư vấn và triển khai đồng bộ, TTC Energy không chỉ cung cấp các giải pháp kỹ thuật mà còn cùng khách hàng xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng phù hợp với từng mô hình sản xuất, kinh doanh. Thông qua các mô hình hợp tác linh hoạt như EPC, PPA và ESCO, doanh nghiệp giúp khách hàng tiếp cận nguồn năng lượng sạch với hiệu quả đầu tư tối ưu, giảm áp lực chi phí ban đầu và nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn.

Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng quy trình triển khai chuyên nghiệp là nền tảng để TTC Energy mang đến các hệ thống điện mặt trời vận hành ổn định, an toàn và đạt hiệu suất cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.

Danh hiệu Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026 không chỉ là niềm tự hào của tập thể, mà còn là động lực để doanh nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tiên phong ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.