TTC IZ khánh thành công viên nước quy mô bậc nhất Trảng Bàng

Hệ sinh thái giải trí quy mô bậc nhất Tây Ninh

TTC Trảng Bàng Aqua Park sở hữu hệ thống trò chơi nước đa dạng và hấp dẫn, quy hoạch bài bản trên diện tích 17.550 m², mang đến không gian sống trải nghiệm toàn diện cho cư dân tại Khu dân cư Thành Thành Công (Khu dân cư TTC).

Điểm nhấn nổi bật là bể tạo sóng lớn đầu tiên tại Tây Ninh, mang đến cảm giác như hòa mình giữa đại dương mùa hè sôi động. Những người yêu thích tốc độ và thử thách sẽ tìm thấy sự hào hứng tại tổ hợp máng trượt cảm giác mạnh rộng 800 m², trong khi các gia đình và trẻ em có thể tận hưởng những giây phút gắn kết tại khu thủy trại liên hoàn nhiều màu sắc.

Đặc biệt, khu Kid Spray cùng sân chơi nước được thiết kế sinh động, đảm bảo an toàn tuyệt đối, giúp các bé tự do khám phá và sáng tạo. Song song với các hoạt động vui chơi giải trí, khu ẩm thực được đầu tư đồng bộ với thực đơn phong phú từ món ăn nhẹ đến đặc sản địa phương, góp phần hoàn thiện hành trình trải nghiệm.

TTC Trảng Bàng Aqua Park mở ra thêm lựa chọn giải trí hiện đại liền kề Khu công nghiệp Thành Thành Công

Chiến lược "tiện ích đi trước", nâng cao chất lượng Nhà ở xã hội (NOXH)

Việc đưa tổ hợp giải trí TTC Trảng Bàng Aqua Park vào vận hành song song với tiến độ thi công phân khu NOXH là minh chứng cho tư duy phát triển bền vững của TTC IZ. Đi ngược lại lộ trình thông thường, TTC IZ chọn cách hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích làm nền tảng cho sự an cư.

TTC Trảng Bàng Aqua Park đáp ứng nhu cầu giải trí cho cả người lớn và trẻ nhỏ

Nối tiếp công viên nước, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hơn 30 sân Pickleball tiêu chuẩn, trung tâm y tế, trường học cùng các khu vực cảnh quan nội khu đồng bộ.

Chiến lược "ngược dòng" này khẳng định sự đầu tư nghiêm túc vào chất lượng sống thực tế, thời điểm nhận bàn giao căn hộ vào năm 2028, cư dân sẽ bước chân vào một đô thị đã sẵn sàng mọi dịch vụ tốt nhất mà không cần chờ đợi hạ tầng hoàn thiện như các mô hình truyền thống.

Quản trị chuyên nghiệp - duy trì giá trị sống bền vững

Để đảm bảo trải nghiệm khách hàng đạt chuẩn mực cao nhất, TTC Trảng Bàng Aqua Park được quản lý bởi TTC Hospitality - là thành viên Tập đoàn TTC, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và quản lý vận hành công viên nước.

TTC Trảng Bàng Aqua Park chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 22.5.2026

Theo bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó chủ tịch Thường trực, Tổng giám đốc Tập đoàn TTC, đây là dự án mang nhiều ý nghĩa với TTC IZ và TTC Hospitality và với cả Tập đoàn TTC trong chiến lược phát triển hệ sinh thái hạ tầng, kho vận, nhà ở và du lịch phục vụ cộng đồng tại Tây Ninh, giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. "Với TTC, mỗi dự án là một cam kết gắn bó lâu dài, vừa tạo ra giá trị, vừa hướng đến sự bền vững và nâng cao chất lượng sống. Trên nền tảng đó, TTC Trảng Bàng Aqua Park được hình thành như một công trình góp phần nâng cao chất lượng sống và bổ sung thêm không gian vui chơi, trải nghiệm tại Tây Ninh", bà khẳng định.

Cơ hội an cư gắn liền với hệ sinh thái hoàn chỉnh

Dự án NOXH tại Khu dân cư TTC có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.800 tỉ đồng, cung ứng 829 căn hộ tiêu chuẩn, dự kiến bàn giao vào tháng 3.2028.

Nhà ở xã hội TTC mang sứ mệnh “Vì cộng đồng, phát triển địa phương”

Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký (từ ngày 3.4.2026 đến 26.6.2026) với mức giá dao động từ 17,7 - 19,5 triệu đồng/m². Đây được đánh giá là cơ hội an cư, sở hữu căn hộ được quy hoạch bài bản, đồng thời tận hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đồng bộ đã hiện hữu của một khu đô thị kiểu mẫu.