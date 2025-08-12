TTC IZ: Năng lực hạ tầng sẵn sàng cho mục tiêu khu công nghiệp sinh thái

Tổng công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ, thành viên của Tập đoàn TTC) đang cho thấy bước chuyển mình chiến lược, biến lợi thế về hạ tầng thành nền tảng để kiến tạo các khu công nghiệp sinh thái đúng nghĩa.

Khu công nghiệp Thành Thành Công tọa lạc khu phố An Hòa, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Hạ tầng đồng bộ

Khu công nghiệp Thành Thành Công (Tây Ninh), dự án trọng điểm với quy mô 1.020 ha, hạ tầng đã cơ bản hoàn thiện và đi vào vận hành ổn định. Khu công nghiệp này hiện là "ngôi nhà" của gần 35.400 lao động và đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, tỷ lệ lấp đầy trên 95%, minh chứng sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt không chỉ nằm ở quy mô, năng lực đáp ứng của hạ tầng mới là yếu tố cốt lõi. Hệ thống giao thông nội khu được thiết kế tối ưu, kết nối trực tiếp với các "động mạch" kinh tế như Quốc lộ 22 (Đường Xuyên Á), cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đường Hồ Chí Minh. Lợi thế vị trí bên sông Vàm Cỏ Đông còn mở ra tuyến vận tải thủy, hình thành mạng lưới logistics đa phương thức, giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán chi phí và thời gian.

Về hạ tầng kỹ thuật, TTC IZ đã xây dựng một hệ thống vận hành kiên cố, đảm bảo sự ổn định tuyệt đối cho sản xuất. Nguồn cấp điện với trạm biến áp 110/22kV đặt trong khu công nghiệp, công suất 2x63 MVA. Hệ thống cấp nước 20.000 m³/ngày-đêm, và đặc biệt là các nhà máy xử lý nước thải hiện đại công suất 30.000 m³/ngày-đêm là những cam kết bằng hành động. Đây chính là điểm cộng đắt giá, giúp các nhà đầu tư trong những ngành có yêu cầu môi trường khắt khe có thể yên tâm "chọn mặt gửi vàng".

Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Thành Thành Công

Khu công nghiệp sinh thái - đòn bẩy cho tương lai

Song song với cơ sở hạ tầng định hướng bền vững, các mục tiêu hướng đến sự phát triển khu công nghiệp sinh thái tạo ra giá trị gia tăng và sức cạnh tranh trong dài hạn.

Việc dành tới 24% diện tích cho không gian xanh và tiện ích không chỉ tạo cảnh quan, mà còn là một phần của chiến lược cải thiện môi trường làm việc và thu hút lao động chất lượng cao. Các giải pháp năng lượng tái tạo, điển hình là điện mặt trời áp mái, đang được tích cực triển khai, từng bước giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và giảm lượng phát thải carbon cho toàn khu.

TTC IZ đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà kho - xưởng xây sẵn

Quan trọng hơn, một hạ tầng hoàn thiện chính là tiền đề cho các hoạt động cộng sinh công nghiệp - cốt lõi của mô hình khu công nghiệp sinh thái. Với năng lực xử lý nước thải đủ mạnh, nguồn nước sau xử lý có thể được tuần hoàn, chất thải của ngành này được tận dụng làm nguyên liệu cho ngành khác. Đây chính là bước chuyển từ mô hình cho thuê đất, nhà kho - xưởng đơn thuần sang xây dựng một hệ sinh thái tuần hoàn, nơi các doanh nghiệp được kết nối để chia sẻ tài nguyên, tái sử dụng chất thải và cùng hướng tới phát triển dài hạn - một mô hình kinh doanh có trách nhiệm và hiệu quả vượt trội.

Với nền tảng hạ tầng đã được kiểm chứng và một tầm nhìn rõ ràng về phát triển bền vững, TTC IZ đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong hành trình chinh phục thị trường toàn cầu.