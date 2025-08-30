TTC IZ - Tài chính vững mạnh, phát triển hài hòa kinh tế và môi trường

KCN xanh - sạch - số: Nền tảng hài hòa các hoạt động sản xuất - kinh doanh

Là thành viên của Tập đoàn TTC, một trong những tập đoàn đầu tư đa ngành tại Việt Nam, bắt nhịp xu thế phát triển bền vững và định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu, Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) đang tiên phong đầu tư và phát triển Khu công nghiệp (KCN) Thành Thành Công tại Tây Ninh. Đây là dự án khu công nghiệp quy mô lớn, với diện tích 1.020 ha, trong đó có 760 ha đất công nghiệp, 76 ha đất khu dân cư và các khu vực kho cảng, năng lượng mặt trời, được thiết kế và xây dựng theo mô hình xanh - sạch - số, cam kết một môi trường đầu tư bền vững cho các doanh nghiệp.

KCN Thành Thành Công không chỉ đạt tỷ lệ lấp đầy ấn tượng lên đến 95%, mà còn nổi bật với diện tích xanh chiếm 25% tổng khu vực. Về hạ tầng kỹ thuật, TTC IZ đã xây dựng một hệ thống vận hành kiên cố, đảm bảo sự ổn định tuyệt đối cho sản xuất. Nguồn cấp điện với trạm biến áp 110/22 kV đặt trong KCN, công suất 2x63 MVA. Hệ thống cấp nước 20.000 m³/ngày-đêm và đặc biệt là các nhà máy xử lý nước thải hiện đại công suất 30.000 m³/ngày-đêm. Đây là một bước tiến khẳng định sự cam kết mạnh mẽ của TTC IZ đối với việc bảo vệ môi trường, đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ số hóa và tự động hóa trong quản lý và vận hành, hướng đến tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao hiệu suất sản xuất. Bên cạnh đó, TTC IZ xây dựng được 20% khách thuê áp dụng hiệu quả tài nguyên và giải pháp sạch hơn, 30% năng lượng được tạo ra từ năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo.

TTC IZ - Điểm kết nối nguồn lực các nền kinh tế Xuyên Á

Tài chính xanh - phát triển lành mạnh

TTC IZ đã đạt được những thành tựu nổi bật về tài chính với tổng tài sản đạt 10.371 tỉ đồng tính đến cuối tháng 6.2025, tăng hơn 400 tỉ đồng so với đầu năm đến từ nguồn thu cho thuê đất công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 900 tỉ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ nguồn thu mảng dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỉ đồng tương đương so với cùng kỳ. Những kết quả này cho thấy TTC IZ đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và có nguồn thu ổn định từ dịch vụ hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh doanh với danh mục dự án mới trong tương lai với quỹ đất công nghiệp dự kiến hơn 2.300 ha.

Đặc biệt, với nền tảng tài chính vững mạnh và dòng tiền hoạt động kinh doanh bền vững, TTC IZ luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư. Gói trái phiếu 300 tỉ đồng phát hành năm 2021 nhằm phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp đã được Công ty thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn. Đến tháng 10/2024, TTC IZ đã tất toán toàn bộ và hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với gói trái phiếu này theo đúng cam kết trong phương án phát hành, khẳng định uy tín và năng lực tài chính của Công ty trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu đang gặp nhiều khó khăn, TTC IZ tự tin khẳng định uy tín của mình khi được xếp hạng tín nhiệm bậc "vnA" với triển vọng "Ổn định" từ Saigon Ratings. Đây là dấu mốc quan trọng giúp nhà đầu tư thêm vững tâm vào chiến lược phát triển bền vững và sự minh bạch tài chính của TTC IZ.

Danh mục dự án mới của TTC IZ với quỹ đất công nghiệp dự kiến hơn 2.300 ha

Phát triển bền vững, thương hiệu xanh bất động sản công nghiệp

Trong hành trình phát triển khu công nghiệp bền vững, TTC IZ dự kiến mở rộng KCN Thành Thành Công thêm 500 ha, nâng quy mô tổng thể lên 1.520 ha, tạo cơ hội việc làm cho hơn 35.400 lao động địa phương và các vùng lân cận. Bên cạnh đó, TTC IZ còn chú trọng vào các giải pháp quản lý số hóa và trí tuệ nhân tạo, tận dụng năng lượng tái tạo và thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Thành Chương - Tổng Giám đốc, TTC IZ cam kết kiến tạo giá trị bền vững không chỉ về mặt kinh tế mà còn bảo vệ môi trường và xã hội, với sự hợp tác của các đối tác trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư và các cơ quan quản lý. Đây là hành trình dài hạn, đòi hỏi nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao để mang lại một tương lai xanh và bền vững hơn.