TTC Land (SCR): Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi trái phiếu SCR12401

Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên quan đến việc chậm 1 ngày làm việc trong thủ tục đăng ký trái phiếu, công ty đã nghiêm túc chấp hành và hoàn tất khắc phục.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ trái phiếu, lô trái phiếu mã SCR12401 có tổng giá trị phát hành 850 tỉ đồng, kỳ hạn 60 tháng từ ngày 30.12.2024 đến ngày 30.12.2029 và được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng. Theo phương án phát hành, nguồn vốn được sử dụng cho dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (Phú Quốc).

TTC Land cho biết các nghĩa vụ thanh toán lãi của lô trái phiếu được thực hiện đầy đủ, đúng hạn qua hệ thống Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Riêng kỳ thanh toán thứ ba vào ngày 30.6.2026, công ty đã thực hiện thanh toán hơn 48,9 tỉ đồng tiền lãi. Đến nay, công ty không phát sinh khoản nợ gốc hoặc lãi trái phiếu quá hạn.

TTC Land bước vào giai đoạn vận hành và khai thác tài sản

Thông tin liên quan đến thủ tục hành chính nêu trên diễn ra trong bối cảnh TTC Land đang triển khai các bước chuyển quan trọng trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là chuyển từ giai đoạn đầu tư, phát triển dự án sang khai thác và tạo dòng tiền từ tài sản.

Một trong những dấu mốc nổi bật là dự án TTC Plaza Đà Nẵng chính thức bước vào giai đoạn vận hành trong năm 2026. Ngày 3.7.2026, Trung tâm Thương mại AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê khai trương tại khối đế thương mại của dự án, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu AEON MALL tại Đà Nẵng. Tổ hợp TTC Plaza Đà Nẵng đồng thời tích hợp khách sạn quốc tế TUI SUNEO, khu văn phòng và căn hộ lưu trú.

Việc đưa TTC Plaza Đà Nẵng vào khai thác cũng đánh dấu bước chuyển trong chiến lược phát triển của TTC Land, khi các tài sản được đầu tư từng bước chuyển sang giai đoạn vận hành, tạo doanh thu và dòng tiền. Trong tháng 7.2026, công ty cũng tổ chức giới thiệu căn hộ lưu trú tại TTC Plaza Đà Nẵng, tiếp tục mở rộng hoạt động khai thác thương mại tại dự án.

Song song với hoạt động dự án, TTC Land tiếp tục chú trọng công tác quan hệ nhà đầu tư và minh bạch thông tin. Năm 2026, Công ty tiếp tục được ghi nhận trong danh sách 459 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn Công bố thông tin tại IR Awards 2026, và là năm thứ ba liên tiếp TTC Land có tên trong danh sách này. Đồng thời, công ty đẩy mạnh Kênh tương tác số Zalo Official Account (Zalo OA) - Cầu nối trực tiếp với Cổ đông nhằm xóa bỏ khoảng cách thông tin và bảo vệ nhà đầu tư trước các luồng thông tin không chính thống.

Trong quý 4/2026, công ty chính thức triển khai Báo cáo Phát triển bền vững (ESG) năm 2026 - Năm cơ sở (Năm 0) nhằm hệ thống hóa toàn diện các dữ liệu tài chính và phi tài chính theo GRI Standards 2021 (Global Reporting Initiative). Với ý nghĩa chiến lược Báo cáo Năm 0 đóng vai trò là "thước đo chuẩn" (baseline) giúp TTC Land kiểm soát rủi ro vận hành, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng tại các dự án, nâng cao chuẩn mực quản trị công ty (Corporate Governance) và đón đầu lộ trình công bố thông tin phát triển bền vững bắt buộc của cơ quan quản lý đến năm 2029.

TTC Land cho biết công ty tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng công bố thông tin và quản trị nghĩa vụ đối với nhà đầu tư. TTC Land cam kết luôn kiên định với mục tiêu gia tăng giá trị cho cổ đông, lấy tính minh bạch, chuẩn mực quản trị quốc tế và hiệu quả kinh doanh thực tế làm nền tảng phát triển.