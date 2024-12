TTC Land và TUI Hotels & Resorts ký kết thỏa thuận quản lý vận hành khách sạn

Theo nội dung ký kết, TUI Hotels & Resorts sẽ phụ trách tư vấn toàn bộ thiết kế kiến trúc và nội thất cho khách sạn thuộc dự án cao ốc phức hợp TTC Plaza Đà Nẵng do TTC Land phát triển, theo tiêu chuẩn TUI SUNEO, tương đương hệ thống khách sạn 4 sao.

Ngoài ra, theo thỏa thuận hợp tác, TUI Hotels & Resorts cũng sẽ quản lý vận hành toàn diện khách sạn thuộc dự án TTC Plaza Đà Nẵng với quy mô 150 phòng, mang thương hiệu TUI SUNEO Đà Nẵng, đây là một thương hiệu khách sạn trực thuộc TUI Group.

Ông Võ Thanh Lâm, Tổng giám đốc TTC Land và ông Artur Gerber, Tổng giám đốc TUI Hotels & Resorts cùng lãnh đạo cấp cao hai bên thực hiện nghi thức ký kết

TUI Hotels & Resorts là đơn vị trực thuộc Tập đoàn TUI Group, một trong những tập đoàn du lịch và lữ hành lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Đức.

Tọa lạc ngay tại thành phố biển, sở hữu vị trí vô cùng đắc địa trên 4 mặt tiền đường, trục giao thông huyết mạch tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, TTC Plaza Đà Nẵng là dự án cao ốc phức hợp cao 18 tầng, 2 tầng hầm, 1 khối tháp khách sạn - căn hộ du lịch và 1 khối tháp văn phòng 14 tầng có chung khối đế thương mại dịch vụ 4 tầng (trung tâm thương mại AEON Mall) với thiết kế sang trọng và hiện đại.

Ông Artur Gerber, Tổng giám đốc TUI Hotels & Resorts cam kết hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của Khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, ông Artur Gerber - Tổng giám đốc TUI Hotels & Resorts đánh giá sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tập đoàn TTC, TTC Land và TUI Hotels & Resorts, không chỉ củng cố mối quan hệ hợp tác tại dự án TTC Plaza Đà Nẵng, mà còn mở ra cánh cửa song hành đối tác chiến lược trong tương lai.

"Chúng tôi hết lòng cam kết hỗ trợ không ngừng cho Tập đoàn TTC, TTC Land trong việc phát triển Khách sạn, không chỉ cho TUI SUNEO Đà Nẵng mà còn cho các dự án Khách sạn tiềm năng trong thời gian tới. Tại TUI Hotels & Resorts, chúng tôi luôn áp dụng phương pháp "Do It Together" (DIT) khi hợp tác với các công ty mang lại sự đổi mới cho ngành du lịch và khách sạn. Khi chúng tôi chọn một đối tác mới để mang thương hiệu TUI SUNEO, chúng tôi cam kết tất cả các nguồn lực và tài năng sẵn có của mình để đảm bảo sự thành công của mối quan hệ đối tác và thúc đẩy mối quan hệ cùng có lợi", ông Artur Gerber nhấn mạnh.

Bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực, Tổng giám đốc Tập đoàn TTC phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó chủ tịch Thường trực, Tổng giám đốc Tập đoàn TTC cho biết, với tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm Quản lý vận hành quốc tế của TUI Hotels & Resorts cùng uy tín và thế mạnh phát triển dự án bất động sản của TTC Land, chúng tôi tự tin rằng Khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng không chỉ là một công trình khách sạn đẳng cấp 4 sao quốc tế mà còn là mảnh ghép hoàn hảo góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể của tổ hợp TTC Plaza Đà Nẵng - dự án đặt tại vị trí "kim cương", thừa hưởng trọn vẹn những lợi thế "vàng" - hội tụ đầy đủ các giá trị về địa lý đắc địa, tiềm năng phát triển, thiết kế hiện đại đến dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, cũng là tâm điểm của những điểm du lịch nổi bật nhất miền trung Việt Nam.

"TTC Land tự hào đồng hành cùng TUI Hotels & Resorts - một đơn vị trực thuộc Tập đoàn du lịch và lữ hành lớn trên thế giới trong dự án Khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng, thuộc khu phức hợp TTC Plaza Đà Nẵng. Lễ ký kết Hợp đồng dịch vụ kỹ thuật và Biên bản thỏa thuận Quản lý vận hành Khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng không chỉ là sự khởi đầu của một mối quan hệ hợp tác chiến lược, mà còn là minh chứng cho định hướng nâng tầm chất lượng dịch vụ của dự án, là biểu tượng của sự kết nối giữa hai thương hiệu lớn, đại diện cho những giá trị khác biệt, chất lượng và đẳng cấp quốc tế", bà Huỳnh Bích Ngọc cho biết thêm.

TTC Land tự hào hợp tác với nhiều đối tác chiến lược quốc tế có cùng tầm nhìn, chí hướng để đồng hành, mang chất lượng, lợi ích tốt nhất đến khách hàng, nhà đầu tư

Trước đó, ngày 9.9.2024, TTC Land và AEON Mall Việt Nam đã chính thức ký kết Hợp đồng thuê tổng 4 tầng khối đế thương mại thuộc dự án TTC Plaza Đà Nẵng để triển khai trung tâm thương mại AEON Mall. Bên cạnh đó, dự án TTC Plaza Đà Nẵng bao gồm đầy đủ: Căn hộ du lịch, văn phòng cho thuê, khách sạn 4 sao đẳng cấp quốc tế, nhà hàng cao cấp, khu vườn thư giãn ngoài trời, hồ bơi - bar, phòng tập, dịch vụ thư giãn, làm đẹp, cà phê sân vườn,… hứa hẹn là một tổ hợp "Lưu trú - Làm việc - Giải trí", đáp ứng mọi nhu cầu của người dân địa phương, các chuyên gia, cũng như du khách trong và ngoài nước.

Dự án TTC Plaza Đà Nẵng còn có sự đồng hành của các đối tác thương hiệu, uy tín lớn trên thị trường như: Ngân hàng BIDV - tài trợ tín dụng; Coteccons - tổng thầu xây dựng, Apave - tư vấn giám sát, KUME - tư vấn thiết kế. Hiện dự án đang dần hoàn thiện từng hạng mục với chất lượng và tiến độ cao nhất, mục tiêu hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào vận hành kinh doanh, đóng góp nguồn thu nổi bật cho TTC Land.