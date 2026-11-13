TTC Phú Quốc đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án Selavia với chuỗi sự kiện

Chuỗi sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai dự án, thể hiện cam kết của chủ đầu tư về tiến độ cũng như nỗ lực đưa không gian trải nghiệm thực tế đến gần hơn với khách hàng tại Đảo Ngọc.

Khởi động Aura Block 1

Lễ khởi công phân khu Selavia Aura 1 đã chính thức diễn ra vào sáng ngày 12.11 mở ra nhiều kỳ vọng phát triển trước thềm đại sự kiện APEC 2027. Cột mốc này khẳng định uy tín, năng lực thực thi và tâm thế sẵn sàng của TTC Phú Quốc - một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, thể hiện trách nhiệm trong việc đưa các kế hoạch và tiến độ dự án đi đúng lộ trình đã đề ra.

Lễ khởi công Aura Block 1 đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án

Cũng trong khuôn khổ sự kiện buổi chiều, lễ ký kết hợp đồng tổng thầu giữa TTC Phú Quốc và Liên danh Tập đoàn Quốc tế Phương Bắc (NIG) và Công ty Cổ phần BSQUARE (Liên danh NIG-BSQUARE) đã diễn ra, củng cố thêm nền tảng hợp tác bền chặt giữa các bên.

Theo thỏa thuận, Liên danh NIG-BSQUARE đảm nhận vai trò tổng thầu thiết kế và thi công, đồng thời cung cấp giải pháp hoàn thiện nội thất cho các phân khu tại đại đô thị Selavia theo mô hình One-Stop khép kín, tích hợp đồng bộ từ quy hoạch, thiết kế, thi công đến hoàn thiện nội thất và quản lý vận hành. Sự đồng hành của Liên danh NIG-BSQUARE cùng các đối tác chuyên môn là bảo chứng quan trọng cho chất lượng và diện mạo của dự án trong tương lai.

Ký kết thỏa thuận hợp đồng thi công và mua bán sản phẩm giữa TTC Phú Quốc và Liên danh NIG-BSQUARE

Tiếp đó, chủ đầu tư đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác phân phối sỉ phân khu Selavia Aura cùng Liên danh NIG-BSQUARE và đại lý chiến lược đến từ Nga - VINPROP. Sự kiện này tạo động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng quốc tế cho dự án.

Ký kết ghi nhớ bán sỉ sản phẩm Selavia Aura 1 giữa TTC Phú Quốc và VINPROP

Văn phòng bán hàng và nhà mẫu Selavia Aura - Thêm một điểm chạm thực tế tại Đảo Ngọc

Tiếp nối dấu ấn thành công tại TP.HCM, văn phòng bán hàng và nhà mẫu Selavia Aura chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngay tại khuôn viên dự án ở Phú Quốc với chủ đề "Hội tụ tinh hoa - Khởi sắc thịnh vượng". Công trình có quy mô rộng 3.443,96 m², diện tích xây dựng 1.000 m² được kỳ vọng sẽ là điểm dừng chân quen thuộc và thuận tiện cho khách hàng khi tìm hiểu về dự án.

Văn phòng bán hàng và nhà mẫu tọa lạc ngay tại dự án Selavia

Thông qua không gian trải nghiệm thực tế cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, khách hàng có cơ sở đánh giá trực quan về thiết kế, công năng, tiêu chuẩn hoàn thiện và các thông tin liên quan trước khi đưa ra quyết định. Sự hiện diện của không gian trưng bày ngay tại tâm điểm Đảo Ngọc còn mở ra cầu nối gắn kết bền chặt giữa chủ đầu tư và cộng đồng nhà đầu tư trên hành trình đón đầu những giá trị nghỉ dưỡng bứt phá tiềm năng.

Selavia Aura - Tâm điểm Phố Hội bên vịnh Đầm

Selavia định hướng phát triển trở thành quần thể nghỉ dưỡng bản sắc Việt trên quy mô 290 ha tại vịnh Đầm, Nam đảo Phú Quốc, dự án gồm 10 phân khu với những câu chuyện và sắc thái riêng, kết nối các giá trị thiên nhiên, văn hóa, nghệ thuật và phong cách nghỉ dưỡng.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC chia sẻ về tiềm năng phát triển của dự án

Theo ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC, đặc khu Phú Quốc là một trong những địa phương có tiềm năng, dư địa phát triển lớn nhờ lợi thế về cảnh quan, hệ sinh thái và sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Việc đăng cai APEC 2027 là động lực thúc đẩy đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Định vị là "Tâm điểm Phố Hội", phân khu Selavia Aura rộng gần 10 ha tọa lạc ngay sát trục đường lớn Nguyễn Văn Cừ. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp quan sát dòng căn hộ nghỉ dưỡng holiday hoàn thiện nội thất, kết hợp lưu trú tiện nghi với khả năng tiếp cận các tiện ích và trải nghiệm đa dạng với mức giá tham khảo dự kiến từ 1,8 tỉ đồng.

Đồng hành cùng quá trình phát triển dự án là các đối tác trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và thiết kế như Coteccons, Kume Sekkei, Ong&Ong, DP Architects… Sự tham gia của các đơn vị chuyên môn góp phần hiện thực hóa định hướng kiến trúc và không gian của Selavia, hướng đến sự hài hòa giữa tiện nghi nghỉ dưỡng hiện đại và bản sắc riêng của đô thị ven biển.

Trong bối cảnh Phú Quốc không ngừng bứt phá về hạ tầng và phát triển du lịch hướng tới cột mốc APEC 2027, việc đồng loạt đưa văn phòng bán hàng và nhà mẫu đi vào hoạt động tại cả TP.HCM lẫn trực tiếp ngay tại dự án ở Phú Quốc sẽ tạo thành hệ thống "điểm chạm" liền mạch.

Selavia là dự án do Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc, thành viên Tập đoàn TTC) làm chủ đầu tư, hướng đến kiến tạo một đô thị nghỉ dưỡng mang dấu ấn bản sắc Việt, kết nối thiên nhiên, văn hóa, kiến trúc và trải nghiệm trong một tổng thể thống nhất.