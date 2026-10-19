TTC Phú Quốc tưng bừng khai trương Văn phòng bán hàng và nhà mẫu tại TP.HCM

Sự kiện mở ra cầu nối quan trọng để khách hàng trực tiếp tìm hiểu dự án, trải nghiệm căn hộ và tiếp cận dòng sản phẩm nghỉ dưỡng Selavia phân khu Aura với mức giá từ 1,8 tỉ đồng.

Nghi thức khai trương Văn phòng bán hàng và nhà mẫu tại tầng trệt, tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

Điểm chạm trực quan dự án Selavia tại TP.HCM

Tọa lạc tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM, Văn phòng bán hàng Selavia mang đến cơ hội khám phá dự án một cách trực quan thông qua hệ thống sa bàn, hình ảnh quy hoạch và không gian căn hộ mẫu.

Văn phòng bán hàng và nhà mẫu Selavia tại TP.HCM góp phần tăng cường kết nối dự án với thị trường trọng điểm

Lấy cảm hứng từ tinh thần Phố Hội và vẻ đẹp thiên nhiên biển đảo, căn hộ mẫu Selavia Aura nổi bật với bảng màu cam, vàng và xanh dương chủ đạo, gợi lên cảm giác nghỉ dưỡng mới mẻ, tràn đầy sức sống. Mỗi căn mang nét thiết kế đậm cá tính, nơi sắc màu văn hóa giao hòa cùng nắng gió đại dương, tạo nên những kỳ nghỉ sinh động giữa lòng "Thành phố Bản sắc Việt".

Bên cạnh dấu ấn màu sắc, căn hộ được hoàn thiện theo định hướng hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng. Căn hộ studio có diện tích từ 34,4 m² được bố trí tinh gọn, tối ưu diện tích sử dụng; trong khi căn hộ hai phòng ngủ 55,4 m2 mang đến không gian rộng rãi, riêng tư, các khu vực chức năng đa dạng hơn cho những kỳ nghỉ cùng gia đình hoặc bạn bè. Khi tận mắt quan sát từng đường nét, cảm nhận vật liệu và các chi tiết nội thất, khách hàng sẽ có cái nhìn cụ thể về sản phẩm thay vì chỉ xem qua bản vẽ hay hình ảnh phối cảnh.

Căn hộ Selavia Aura bàn giao hoàn thiện nội thất với mức giá từ 1,8 tỉ đồng

Việc đưa Văn phòng bán hàng và nhà mẫu Selavia vào hoạt động tại TP.HCM giúp khách hàng tại thành phố và các khu vực lân cận thuận tiện tìm hiểu sản phẩm, tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển đến Phú Quốc trong giai đoạn đầu.

Thông qua không gian thực tế và hoạt động tư vấn trực tiếp, khách hàng có thêm cơ sở đánh giá thiết kế, công năng, phương án hoàn thiện cũng như các thông tin liên quan trước khi đưa ra quyết định. Đồng thời, sự hiện diện của Selavia tại TP.HCM góp phần mở rộng kênh tiếp cận thông tin chính thức về dự án, tăng cường kết nối giữa chủ đầu tư với khách hàng tại một trong những thị trường bất động sản lớn của cả nước.

Dự án Selavia được nhiều khách hàng và nhà đầu tư quan tâm

Đại diện chủ đầu tư cho biết: "Để khách hàng có thể cảm nhận rõ hơn những giá trị ấy, Văn phòng bán hàng và nhà mẫu chính là cầu nối giữa tầm nhìn của chủ đầu tư với trải nghiệm thực tế của khách hàng. Tại đây, quý khách có thể trực tiếp khám phá không gian căn hộ, cảm nhận thiết kế và chất lượng hoàn thiện, từ đó hiểu rõ hơn về sản phẩm mà chúng tôi đang tâm huyết kiến tạo".

Selavia Aura - Tâm điểm Phố Hội bên vịnh Đầm

Selavia định hướng phát triển trở thành quần thể nghỉ dưỡng bản sắc Việt trên quy mô 290 ha tại vịnh Đầm, nam đảo Phú Quốc, dự án gồm 10 phân khu với những câu chuyện và sắc thái riêng, kết nối các giá trị thiên nhiên, văn hóa, nghệ thuật và phong cách nghỉ dưỡng.

Trong tổng thể đó, Selavia Aura là phân khu thứ ba đang được triển khai, quy mô gần 10 ha, sở hữu vị trí giáp tuyến phố đi bộ chính của dự án. Được định vị là "Tâm điểm Phố Hội", phân khu phát triển dòng căn hộ nghỉ dưỡng holiday, kết hợp lưu trú tiện nghi với khả năng tiếp cận các tiện ích và trải nghiệm đa dạng trong lòng đô thị nghỉ dưỡng ven biển. Với mức giá từ 1,8 tỷ đồng, bàn giao hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, Selavia Aura đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và khai thác căn hộ cho chủ sở hữu.

Đồng hành cùng quá trình phát triển dự án là các đối tác trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và thiết kế như Coteccons, Kume Sekkei, Ong&Ong, DP Architects… Sự tham gia của các đơn vị chuyên môn góp phần hiện thực hóa định hướng kiến trúc và không gian của Selavia, hướng đến sự hài hòa giữa tiện nghi nghỉ dưỡng hiện đại và bản sắc riêng của đô thị ven biển.

Trong bối cảnh Phú Quốc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phát triển du lịch trước thềm APEC 2027, việc khai trương Văn phòng bán hàng và nhà mẫu Selavia Aura tại TP.HCM góp phần tăng cường kết nối dự án với thị trường trọng điểm.

Dự kiến trong tháng 11.2026, Selavia sẽ tiếp tục đưa thêm văn phòng bán hàng và nhà mẫu vào hoạt động, mở rộng cơ hội tiếp cận dự án và phục vụ khách hàng thuận tiện hơn.

Selavia Aura hướng đến kiến tạo một biểu tượng nghỉ dưỡng mới tại nam Phú Quốc

Với định hướng phát triển đô thị nghỉ dưỡng gắn liền với bản sắc văn hóa Việt và lợi thế thiên nhiên biển đảo, Selavia từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành điểm đến nghỉ dưỡng khác biệt tại nam Phú Quốc, đồng thời lan tỏa giá trị của thành phố bản sắc Việt đến gần hơn với khách hàng.

Selavia là dự án do Công ty CP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc, thành viên Tập đoàn TTC) làm chủ đầu tư, hướng đến kiến tạo một đô thị nghỉ dưỡng mang dấu ấn bản sắc Việt, kết nối thiên nhiên, văn hóa, kiến trúc và trải nghiệm trong một tổng thể thống nhất.