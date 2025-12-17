TTC Phú Quốc và VIETMISSION ký kết hợp tác chiến lược

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) và VIETMISSION diễn ra vào chiều 16.12 tại Đồng Nai. Hai bên hướng đến xây dựng chuỗi dự án dài hạn, không dừng ở một sự kiện đơn lẻ.

Ông Nguyễn Thanh Ngữ, Phó tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT TTC Phú Quốc và Thạc sĩ - NSX Huỳnh Minh Hoà, Founder & CEO VIETMISSION thực hiện nghi thức ký kết

TTC Phú Quốc trong vai trò đối tác phát triển điểm đến tại dự án Selavia, cung cấp nền tảng không gian, hệ sinh thái du lịch và nguồn lực triển khai.

VIETMISSION với vai trò là đơn vị kiến tạo nội dung sáng tạo nghệ thuật, âm nhạc, thời trang và trải nghiệm văn hóa cho các dự án.

Trong khuôn khổ hợp tác, TTC Phú Quốc và VIETMISSION còn chú trọng triển khai các chương trình Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), hướng đến cộng đồng địa phương.

Các hoạt động CSR tập trung vào việc gìn giữ giá trị văn hóa bản địa, hỗ trợ cộng đồng địa phương và lan tỏa ý thức bảo tồn di sản, gắn phát triển du lịch với trách nhiệm xã hội.

Thông qua các dự án CSR, TTC Phú Quốc và VIETMISSION mong muốn tạo ra tác động tích cực lâu dài, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị văn hóa và môi trường sống.