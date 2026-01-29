TTC World - Tà Cú: Điểm đến sinh thái tâm linh và văn hóa đặc sắc

Từ không gian mở, lan tỏa hành trình tâm linh bền vững…

Ngày 25.1.2026 (mùng 7 tháng Chạp năm Ất Tỵ), TTC World - Tà Cú đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Tuổi trẻ Phật giáo Miền Nguyên Hương tổ chức khóa lễ Tam bộ nhất bái lần thứ ba, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Chương trình thu hút gần 1.300 Tăng Ni và Phật tử tham dự.

Phật tử đảnh lễ trước tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn lập kỷ lục châu Á là "Tượng Phật nằm dài nhất trên đỉnh núi"

Trong khuôn khổ khóa lễ, đại chúng đã thực hành Tam bộ nhất bái trên hành trình hơn 1.000 bước chân và 300 lần đảnh lễ, từ cổng chùa Linh Sơn Trường Thọ đến tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn trên đỉnh núi. Mỗi bước chân giữa rừng già, mỗi lần lễ lạy là một lần quay về với chính mình, đúng tinh thần tu tập Giới - Định - Tuệ trong đời sống hiện đại.

Theo đại diện Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality - Công ty chủ quản của TTC World - Tà Cú), khu du lịch hội tụ đầy đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động Phật sự, gắn kết đạo pháp với đời sống và cộng đồng. Con đường trekking băng rừng dài gần 2,5km dẫn lối người hành hương đi qua những tán cây cổ thụ, tiếng chim rừng trong trẻo và không khí thanh khiết như một hành trình "gạn lọc thân tâm" trước khi chạm đến không gian tu tập thanh tịnh.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố sinh thái, kiến trúc và tâm linh đã giúp TTC World - Tà Cú ngày càng khẳng định vai trò là không gian lý tưởng cho các khóa lễ, hoạt động tu học và các sự kiện Phật giáo quy mô.

…đến trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa sâu sắc

Không dừng lại ở các hoạt động Phật sự, TTC World - Tà Cú mang đến những trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa sâu sắc. Ngay từ những bước chân đầu tiên, du khách đã cảm nhận được sự khác biệt của Tà Cú qua bầu không khí mát lành, trong trẻo hòa quyện cùng mùi hương của đất ẩm và cây cỏ, nhẹ nhàng đánh thức mọi giác quan và mang lại cảm giác thư thái, an yên.

Chùa Linh Sơn Trường Thọ với lịch sử gần 200 năm, được khởi công trùng tu vào năm 2006 là điểm đến tâm linh quen thuộc của Phật tử gần xa

Điểm nhấn nổi bật là Vườn thiền Tà Cú - nơi du khách có thể chọn một góc dưới tán cây xanh mát để thiền định, nhâm nhi tách trà nóng hay đơn giản là dừng lại, hít thở sâu và lắng nghe nhịp thở của thiên nhiên. Sự tĩnh tại ấy được nâng đỡ bởi âm thanh ngân vang của Tháp Chuông gió - công trình xác lập kỷ lục "Tháp Chuông gió lớn nhất Việt Nam" năm 2024. Tiếng chuông hòa cùng tiếng gió rừng tạo nên giai điệu chữa lành tự nhiên, giúp du khách buông bỏ ồn ào đô thị và tìm lại sự an yên sâu thẳm bên trong.

Vườn thiền Tà Cú - Không gian mở hoàn toàn hòa hợp với núi rừng

Hành trình tại TTC World - Tà Cú cũng là dịp để du khách chạm vào tinh hoa văn hóa Chăm - một di sản đặc trưng của vùng đất Bình Thuận. Thông qua Workshop Gốm Chăm được tổ chức định kỳ, du khách có thể trực tiếp nhào đất, xoay bàn gốm và tạo nên những sản phẩm mộc mạc mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm Pa. Mỗi thao tác là sự kết nối cảm xúc với câu chuyện văn hóa hàng trăm năm, góp phần lan tỏa di sản và đồng hành cùng cộng đồng nghệ nhân địa phương.

Nét văn hóa đặc sắc của Tà Cú hòa quyện cùng không gian xanh mát của núi rừng đã thu hút đông đảo du khách thập phương, đặc biệt là du khách quốc tế

Đặc biệt, khu rừng nguyên sinh Tà Cú hiện diện như "lá phổi xanh" quý giá, được gìn giữ bền bỉ qua nhiều năm và là điểm nhấn sinh thái đặc trưng trong hành trình khám phá núi Tà Cú. Chính việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên đã tạo nên môi trường sống an toàn cho các loài động vật hoang dã, trong đó có đàn khỉ sinh sống tự nhiên quanh khu vực tượng Phật. Sự xuất hiện bình thản của chúng vừa là nét chấm phá sinh động cho hành trình tham quan, vừa là minh chứng rõ nét cho một không gian sinh thái được tôn trọng và bảo vệ đúng cách.

Cảnh quan sinh thái được TTC Hospitality gìn giữ, bảo tồn

Dù hành hương, tu tập, tìm kiếm sự thư thái hay khám phá giá trị thiên nhiên, văn hóa, TTC World - Tà Cú đều mang đến một hành trình chân thật và giàu cảm xúc. Đây không chỉ là nơi dừng chân, mà là điểm đến để mỗi người chậm lại, lắng nghe chính mình, chạm vào những giá trị bền vững và tích lũy năng lượng tích cực cho hành trình phía trước.