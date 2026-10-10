TTC World - Thung lũng Tình yêu: Điểm hẹn trải nghiệm mùa Festival Hoa Đà Lạt

Với TTC World - Thung lũng Tình yêu - thành viên Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality), những giá trị quen thuộc ấy đang được tiếp nối bằng một hệ trải nghiệm đa dạng hơn, để chuyến đi của du khách không chỉ dừng ở ngắm cảnh mà còn có thêm những hoạt động vui chơi, khám phá và kết nối.

Từ cầu kính Ngàn Thông đến DalaZoo: thêm nhiều cách để vui cùng Đà Lạt

Cầu kính Ngàn Thông là một trong những điểm nhấn nổi bật tại TTC World - Thung lũng Tình yêu. Cầu kính bắc qua rừng thông, nối đồi Mộng Mơ và Thung lũng Tình yêu, là cầu kính đầu tiên của khu vực miền Trung - Tây nguyên. Không chỉ là công trình điểm nhấn, cầu kính còn mở ra một góc nhìn khác về cảnh quan Đà Lạt, nơi du khách có thể phóng tầm mắt giữa màu xanh của núi rừng và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Cầu kính Ngàn Thông: điểm check-in được đông đảo du khách yêu thích

Không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, check-in, khu vực cầu kính Ngàn Thông còn được kết nối với Đường trượt Cầu Vồng, tạo thành tổ hợp trải nghiệm kết hợp giữa ngắm cảnh và vui chơi. Những lượt trượt phao khô, trượt cỏ mang đến cảm giác phấn khích, trong khi không gian mở giữa rừng thông vẫn giữ được nét đặc trưng của một điểm đến Đà Lạt.

Cầu kính Ngàn Thông kết hợp Đường trượt Cầu Vồng định hướng trở thành không gian kết nối các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và sự kiện du lịch trong tương lai

Hành trình tham quan của du khách tiếp tục mở rộng với DalaZoo - vườn thú tương tác với hơn 50 loài thú từ khắp nơi trên thế giới. DalaZoo là lựa chọn phù hợp cho những gia đình có trẻ nhỏ và du khách yêu thích thế giới động vật. Không chỉ đứng ngắm từ xa, du khách có cơ hội quan sát, tìm hiểu và tương tác cùng những loài vật thân thiện trong không gian gần gũi với thiên nhiên.

DalaZoo quy tụ hơn 50 loài thú khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới

Khu vui chơi rộng đến 140 hecta còn mang đến nhiều lựa chọn cho những nhóm khách khác nhau. Xe đạp tàu lượn, SkyZone kết hợp lưới nhún... là những trò chơi giàu tính tương tác, phù hợp đi cùng gia đình, bạn bè hoặc theo nhóm.

Thử thách “Skyzone” giữa rừng thông tại TTC World - Thung lũng Tình yêu

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm được bố trí trong cùng một không gian cảnh quan, giúp du khách có thể kết hợp tham quan, vận động và vui chơi trong một hành trình. Định vị "Đà Lạt trong từng trải nghiệm" tại TTC World - Thung lũng Tình yêu gợi mở cách khám phá Đà Lạt trẻ trung hơn: vẫn là rừng thông, vẫn là khí hậu đặc trưng và cảnh sắc quen thuộc nhưng kèm theo đó là nhiều hoạt động vui chơi và tương tác.

Bên cạnh đó, TTC World - Thung lũng Tình yêu còn tái hiện bản sắc Tây nguyên qua không gian giao lưu cồng chiêng, những điệu múa truyền thống trong thanh âm đặc trưng của núi rừng, để lại những dấu ấn khó quên trong hành trình khám phá Đà Lạt.

Thời gian tới, TTC World - Thung lũng Tình yêu tiếp tục bổ sung các sản phẩm mới như đường trượt cỏ nhân tạo và bóng Zorb, hướng đến không gian vui chơi gần gũi với thiên nhiên và đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Mang không khí Festival Hoa vào hành trình khám phá thành phố ngàn hoa

Mùa Festival Hoa luôn là thời điểm Đà Lạt khoác lên mình một diện mạo rực rỡ hơn. Với lợi thế về cảnh quan, rừng thông và không gian rộng, TTC World - Thung lũng Tình yêu tiếp tục khai thác thế mạnh này để đồng hành cùng không khí lễ hội của tỉnh Lâm Đồng trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, dự kiến khai mạc ngày 19.12 và bế mạc ngày 31.12.2026.

Một trong những điểm nhấn là Vườn hoa diệu kỳ, được định hướng hoàn thiện với lâu đài hoa, các cung đường và tiểu cảnh theo chủ đề. Không gian này tạo thêm những góc thưởng hoa, tham quan và ghi lại hình ảnh trong mùa lễ hội, đồng thời kết nối tự nhiên với cảnh quan vốn có của khu du lịch. Du khách có thể tản bộ, ngắm hoa, chụp ảnh giữa không gian rừng thông và tiếp tục hành trình với các hoạt động vui chơi tại khu du lịch.

Phối cảnh ý tưởng minh họa Vườn hoa diệu kỳ tại TTC World - Thung lũng Tình yêu

Đặc biệt, chuỗi xe hoa do Tập đoàn TTC thiết kế và đầu tư dự kiến sẽ tham gia hoạt động diễu hành Carnival hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2026. Hoạt động kết hợp âm nhạc, biểu diễn và nghệ thuật đường phố tạo nên sự tương tác trực tiếp giữa du khách và không gian lễ hội, đưa tinh thần Festival đến gần hơn khách tham quan.

Phối cảnh ý tưởng minh họa thiết kế xe hoa của TTC hướng đến các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2026

TTC World - Thung lũng Tình yêu không ngừng kiến tạo những giá trị mới theo định hướng "Đà Lạt trong từng trải nghiệm". Nơi đây không chỉ là điểm đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa, mà còn mở ra hành trình khám phá và cảm nhận Đà Lạt bằng mọi giác quan: từ hòa mình vào thiên nhiên đại ngàn ẩn hiện trong sương mai, thưởng thức tinh hoa ẩm thực địa phương, tận hưởng không khí lễ hội sôi động đến lưu giữ những khoảnh khắc và câu chuyện đáng nhớ. Chỉ cần dừng chân tại TTC World - Thung lũng Tình yêu, du khách đã có thể chạm đến những sắc màu đặc trưng của Đà Lạt, nơi thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và cảm xúc cùng hội tụ.