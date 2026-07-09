TTND-PGS-TS-BS Trương Văn Việt: Hành trình phát triển ngành Khoa học sức khỏe tại Trường đại học Võ Trường Toản

TTND-PGS-TS-BS Trương Văn Việt - người thầy thuốc dành nhiều tâm huyết cho đào tạo nhân lực y tế

Ông sinh ra và lớn lên tại vùng đất chín rồng, tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Trường đại học Y dược Hà Nội, tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại Akademie für Ärztliche Fortbildung, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Là thầy thuốc, nhà giáo, nhà quản lý y tế giàu kinh nghiệm, luôn tâm huyết với chuyên môn nghề nghiệp, là một trong những nhân sự chủ chốt đánh dấu sự ra đời chương trình đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe bậc đại học của Trường đại học Võ Trường Toản và là trường đại học ngoài công lập tiên phong tại Việt Nam được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ đào tạo ngành Bác sĩ Y khoa và Dược học năm 2011.

Đến nay, Trường đại học Võ Trường Toản tiếp tục mở rộng đào tạo ngành Răng Hàm Mặt ở trình độ đại học, cùng các chương trình sau đại học gồm: Thạc sĩ - bác sĩ Sản phụ khoa, Nội khoa, Ngoại khoa; Bác sĩ chuyên khoa cấp I Sản phụ khoa, Nội khoa, Ngoại khoa và Nhi khoa.

Trong hành trình ấy với kinh nghiệm và tâm huyết cá nhân TTND-PGS-TS-BS Trương Văn Việt đồng hành cùng tập thể Ban Giám hiệu trong việc xây dựng định hướng chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ giảng viên phù hợp sự phát triển của khối ngành khoa học sức khỏe tại Việt Nam và thế giới.

Một điểm đáng chú ý trong định hướng và nỗi lo đau đáu của thầy Việt là chi phí đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe luôn cao hơn rất nhiều so với các ngành khác. Ông mong muốn Trường đại học Võ Trường Toản đưa ra mức học phí thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế trung bình của đa số gia đình Việt Nam hiện nay, nhằm tạo mọi điều kiện học tập thuận lợi cho sinh viên có ước mơ, mong muốn học và làm nghề thầy thuốc chữa bệnh cứu người tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trường đại học Võ Trường Toản là trường ngoài công lập tiên phong tại Việt Nam đào tạo Bác sĩ Y khoa và Dược học từ năm 2011

Với ông, đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe không thể chỉ dừng lại ở giáo trình và bài giảng. Sinh viên ngành cần được học từ phòng thực hành, mô hình mô phỏng, bệnh viện, người bệnh và những tình huống nghề nghiệp cụ thể. Vì vậy, việc phát triển điều kiện học tập, trang thiết bị, phòng thực hành và mạng lưới cơ sở thực hành luôn là một phần quan trọng trong định hướng đào tạo, đến nay Trường đại học Võ Trường Toản đã trang bị đồng bộ hệ thống thiết bị, phòng thực hành, mô hình thực hành như: Hệ thống bàn phẫu tích mô phỏng ảo và giải phẫu tương tác 3D hiện đại - Anatomage (Mỹ); Hệ thống mô phỏng lâm sàng khám bụng nâng cao, tích hợp mô phỏng chuyển động thông minh theo nhịp thở (Nhật Bản); Mô hình mô phỏng sản khoa và cơ chế chuyển dạ toàn thân, mô phỏng động học thông minh quá trình sinh nở (Mỹ); Hệ thống mô phỏng hồi sức cấp cứu sơ sinh cao cấp, tích hợp mô phỏng cơ học, phản xạ và phản hồi thao tác thông minh (Đài Loan); Hệ thống mô phỏng người lớn đa năng toàn thân nâng cao, tích hợp phản xạ và đáp ứng sinh lý thông minh (Na Uy); Mô hình mô phỏng điều dưỡng toàn thân cao cấp, tích hợp mô phỏng cơ học, phản xạ và đáp ứng sinh lý thông minh (Na Uy); Hệ thống siêu âm thực hành lâm sàng thông minh (Đài Loan); cùng nhiều thiết bị mô phỏng hiện đại khác…

Năm 2014, Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản được thành lập với quy mô 300 giường bệnh đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, đồng thời phục vụ công tác giảng dạy, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên khối ngành khoa học sức khỏe của Nhà trường. Bên cạnh đó, việc kết nối thực hành tại các bệnh viện để bảo đảm chất lượng chuyên môn cho sinh viên là một yêu cầu bắt buộc và quan trọng hàng đầu. Trường đại học Võ Trường Toản đã ký kết hợp tác với 23 bệnh viện thực hành cho sinh viên tại TP.HCM và Cần Thơ như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ… Việc kết nối thực hành tại các bệnh viện để bảo đảm chất lượng chuyên môn cho sinh viên là một yêu cầu bắt buộc và quan trọng hàng đầu. Trường đại học Võ Trường Toản đã ký kết hợp tác với 23 bệnh viện thực hành cho sinh viên tại TP.HCM và Cần Thơ như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ…

Kết quả là đến thời điểm hiện nay, thầy Việt cùng tập thể thầy, cô của Trường đại học Võ Trường Toản đã đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên trở thành người thầy thuốc đang làm việc và cống hiến tại các bệnh viện hàng đầu Việt Nam như: Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM)… và nhiều cựu sinh viên tiếp tục học tập sau đại học, nâng cao trình độ chuyên môn tại các quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Canada…

Trong câu chuyện phát triển đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe bậc đại học ngoài công lập tiên phong ở Việt Nam tại Trường đại học Võ Trường Toản, sự đồng hành của TTND-PGS-TS-BS Trương Văn Việt là một dấu mốc quan trọng: kết nối kinh nghiệm y khoa với giáo dục đại học, kết nối thực tiễn bệnh viện với giảng đường, và kết nối tâm huyết của người thầy thuốc với khát vọng đào tạo nhân lực y tế cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.