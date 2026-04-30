TTP ‘đốt nóng’ Cẩm Phả dịp 30.4

30/04/2026 13:30 GMT+7

Chuỗi sự kiện âm nhạc, lễ hội do Tập đoàn TTP tổ chức tại Cẩm Phả dịp 30.4 thu hút đông đảo người dân, góp phần tạo không khí sôi động bên vịnh Bái Tử Long.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Đêm hội Carnaval TTP 2026 diễn ra tối 29.4 tại khu đô thị Green Dragon. Không gian nơi đây được "biến hóa" thành một sân khấu mở rực rỡ với các màn diễu hành nghệ thuật, vũ điệu carnival sôi động cùng hiệu ứng ánh sáng hiện đại. Âm nhạc điện tử kết hợp với các tiết mục biểu diễn của vũ đoàn chuyên nghiệp và nghệ sĩ trẻ đã tạo nên bầu không khí cuốn hút, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người dân địa phương.

Khu đô thị TTP lung linh ánh đèn tại sự kiện Carnaval TTP 2026

Tiếp nối không khí sôi động, tối 30.4, Đêm hội Hồng Hạc tại khu vực Hồng Hạc 8 mang đến một không gian âm nhạc khác biệt, kết hợp giữa sự tinh tế và cảm xúc. Với vị trí hướng ra vịnh Bái Tử Long, chương trình tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan thiên nhiên để tạo nên trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc. Hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng các tiết mục được dàn dựng công phu đã mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Một góc khu đô thị TTP

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, TTP cũng đang hoàn thiện tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng TTP Onsen theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại phường Cẩm Phả. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới về du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa.

Với sự đầu tư bài bản và định hướng dài hạn, các hoạt động do TTP tổ chức không chỉ mang lại không khí sôi động trong dịp lễ mà còn góp phần nâng cao sức hút du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong thời gian tới.

TTP Đêm hội Carnaval TTP 2026 Đêm hội Hồng Hạc TTP Onsen Cẩm Phả
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
