Kinh tế

TTP mở trục tăng trưởng mới cho Cẩm Phả

Nguồn: TTP
01/05/2026 20:38 GMT+7

TTP đang từng bước định hình một không gian đô thị nghỉ dưỡng mới tại Cẩm Phả thông qua dự án Green Dragon City, với hệ sản phẩm và tiện ích gắn trực tiếp với dòng khách du lịch, mở ra dư địa tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Song hành với các hoạt động lễ hội quy mô lớn tại Quảng Ninh, Tập đoàn TTP đẩy mạnh phát triển Green Dragon City theo hướng đô thị nghỉ dưỡng tích hợp, nơi "chuẩn sống resort" không chỉ là trải nghiệm mà còn trở thành nền tảng khai thác giá trị kinh tế.

Tâm điểm của dự án là tổ hợp khoáng nóng Onsen, mô hình chăm sóc sức khỏe đang lên ngôi trong xu hướng du lịch hiện đại. Không chỉ mang lại trải nghiệm thư giãn, Onsen còn đóng vai trò "hạt nhân hút khách", tạo dòng khách ổn định quanh năm. Đây được xem là yếu tố then chốt trong việc hình thành hệ sinh thái du lịch dịch vụ có khả năng vận hành bền vững.

Bên cạnh đó, các tiện ích như trung tâm thương mại cao cấp, "con đường ánh sáng" ven vịnh… góp phần hoàn thiện không gian trải nghiệm đa tầng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Theo các chuyên gia, việc tích hợp đồng bộ các tiện ích này giúp Green Dragon City sớm định hình trục khai thác kinh doanh rõ ràng, thay vì chỉ phát triển đơn lẻ từng sản phẩm.

TTP mở trục tăng trưởng mới cho Cẩm Phả - Ảnh 1.

Khu đô thị TTP bên vịnh Bái Tử Long

Đón đầu xu hướng đầu tư gắn với dòng khách thực

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dịch chuyển sang các sản phẩm gắn với nhu cầu sử dụng thật, TTP dự kiến mở bán giai đoạn 2 của Green Dragon City vào tháng 6.2026 với dòng sản phẩm đất nền ven biển.

Các lô đất có diện tích từ 114 -157 m², nằm gần khu Onsen, được đánh giá có lợi thế lớn khi đón trực tiếp dòng khách du lịch. Không chỉ phù hợp để an cư, các sản phẩm này còn mở ra khả năng khai thác mô hình homestay, khách sạn mini, phân khúc đang tăng trưởng mạnh tại các đô thị du lịch ven biển.

Thực tế thị trường cho thấy, tại những điểm đến sở hữu tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng, các mô hình lưu trú quy mô vừa và nhỏ thường phát triển nhanh nhờ bám sát nhu cầu trải nghiệm. Đây cũng là xu hướng đang dần hình thành tại khu vực ven vịnh Bái Tử Long.

TTP mở trục tăng trưởng mới cho Cẩm Phả - Ảnh 2.

Người dân tận hưởng không gian bên vịnh Bái Tử Long tại khu đô thị TTP

Từ góc độ đầu tư, dòng sản phẩm này hội tụ hai yếu tố quan trọng: khả năng gia tăng giá trị theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng và tiềm năng tạo dòng tiền thực tế. Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng, các tài sản gắn với dòng khách ổn định được đánh giá sẽ chiếm ưu thế trong trung và dài hạn.

Việc phát triển Green Dragon City cùng các tổ hợp tiện ích như TTP Onsen cho thấy chiến lược rõ ràng của TTP trong việc kiến tạo hệ sinh thái văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng tại Cẩm Phả.

Không dừng ở phát triển dự án, doanh nghiệp này đang góp phần hình thành một không gian đô thị mới, nơi hội tụ hoạt động lễ hội, trải nghiệm nghỉ dưỡng và cơ hội kinh doanh. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giảm tải cho các điểm đến truyền thống và mở rộng không gian phát triển cho Quảng Ninh.

Với lợi thế nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long, cùng đà đầu tư hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ đang dần hoàn thiện, Cẩm Phả được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch miền Bắc, đồng thời là cực tăng trưởng giàu tiềm năng trong giai đoạn tới.

TTP Green Dragon City Cẩm Phả TTP Onsen vịnh Bái Tử Long
