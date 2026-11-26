Trong nha khoa hiện đại, cấy ghép Implant không chỉ đòi hỏi kỹ thuật thực hành mà còn yêu cầu nền tảng kiến thức sâu về giải phẫu, sinh học xương và khả năng lập kế hoạch điều trị. Với BS.CKII Trần Xuân Thắng, hành trình theo đuổi lĩnh vực này là quá trình không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và chia sẻ tri thức chuyên môn.

Hiện là Trưởng khoa Cấy ghép Implant - Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, Thầy thuốc ưu tú - BS.CKII Trần Xuân Thắng có hơn 30 năm gắn bó với lĩnh vực Implant. Bên cạnh nền tảng đào tạo tại Đại học Y Dược TP.HCM và các chương trình chuyên sâu tại Harvard School of Dental Medicine, Đại học Loma Linda (Mỹ), bác sĩ còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật và điều trị lâm sàng.

Thầy thuốc ưu tú - BS.CKII Trần Xuân Thắng tại Nha khoa Hồng Phong (Nha khoa BS Trần Xuân Thắng), nơi bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị Implant ẢNH: TIẾN QUỐC

Theo BS.CKII Trần Xuân Thắng, mỗi trường hợp mất răng đều có những đặc điểm riêng, đòi hỏi quá trình đánh giá toàn diện trước khi lựa chọn phương án phục hồi. Việc ứng dụng các tiến bộ trong Implant cần đi cùng năng lực chẩn đoán, kinh nghiệm thực hành và sự theo dõi lâu dài nhằm hướng đến kết quả điều trị phù hợp cho người bệnh.

Không dừng lại ở hoạt động chuyên môn, BS.CKII Trần Xuân Thắng còn tham gia đào tạo, hướng dẫn thực hành và chia sẻ kinh nghiệm cho các thế hệ bác sĩ trẻ. Đây cũng là một phần trong hành trình mà ông theo đuổi: Không chỉ nâng cao năng lực điều trị của bản thân mà còn góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực Implant.

Hiện nay, bên cạnh công tác tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị Implant tại Nha khoa BS Trần Xuân Thắng - tại C004 Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, TP.HCM. Với ông, sự phát triển của một chuyên ngành không chỉ được đo bằng những tiến bộ kỹ thuật, mà còn nằm ở khả năng chuyển hóa tri thức thành giá trị thiết thực cho người bệnh và cộng đồng.