Từ 100% tinh trùng bất động đến hạnh phúc làm cha tại IVF Phương Châu Sài Gòn

H y vọng sụp đổ khi "100% tinh trùng bất động" và "phép màu" xuất hiện

Anh H. (TP.HCM) đã có lúc nghĩ rằng cả đời mình sẽ không còn hy vọng được làm cha. Sau một lần thực hiện IVF và hai lần chuyển phôi thất bại, hành trình tìm con của vợ chồng anh chỉ còn lại những chuỗi ngày mỏi mệt và áp lực kéo dài. Nhưng cú sốc lớn nhất đến khi kết quả xét nghiệm cho thấy 100% tinh trùng của anh hoàn toàn bất động. Người đàn ông vốn luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt vợ cũng có lúc lặng người vì cảm giác bất lực.

Mang theo hy vọng cuối cùng, anh chị tìm đến IVF Phương Châu Sài Gòn (Bệnh viện Phương Nam - Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu). Tại đây, các bác sĩ không xem đó là "ngõ cụt", mà là một bài toán cần lời giải phù hợp. Sau quá trình hội chẩn giữa chuyên khoa Nam khoa và Hỗ trợ sinh sản, ê-kíp quyết định áp dụng kỹ thuật TESE - vi phẫu tìm tinh trùng trực tiếp từ tinh hoàn để tìm kiếm những "tinh binh" khỏe mạnh còn ẩn sâu bên trong.

Khoảnh khắc tìm thấy tinh trùng đủ điều kiện thụ tinh cũng là lúc hy vọng được nhen lên lần nữa cho gia đình nhỏ. Nhờ sự kết hợp giữa TESE và IVF cùng phác đồ điều trị cá thể hóa, vợ anh H. đậu thai thành công ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên tại trung tâm. Hạnh phúc ấy càng thêm trọn vẹn khi gia đình hiện vẫn còn lưu trữ 3 phôi ngày 5 chất lượng tốt, sẵn sàng cho hành trình vun đầy tổ ấm trong tương lai.

Quả ngọt của vợ chồng anh H. trong lần đầu chuyển phôi tại IVF Phương Châu Sài Gòn

Nỗi niềm khó nói của người đàn ông hiếm muộn

Anh H. không phải trường hợp cá biệt. Anh là một trong số hàng ngàn nam giới hiếm muộn hiện nay đang âm thầm đối diện với áp lực tâm lý, sự mặc cảm khó nói và nỗi trăn trở về hành trình làm cha. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nguyên nhân từ nam giới chiếm khoảng 40% các trường hợp hiếm muộn và ngày càng gia tăng.

Trong quan niệm Á Đông, đàn ông thường được xem là "trụ cột" của gia đình. Vì vậy, khi nhận kết quả sức khỏe sinh sản không như mong đợi, không ít người rơi vào cảm giác tự ti, áp lực và âm thầm dằn vặt bản thân. Họ cố gắng giấu đi những lo âu để trở thành chỗ dựa tinh thần cho vợ.

Tuy nhiên, ngày nay với sự tiến bộ của y học, những vấn đề như tinh trùng yếu, ít, bất động có thể cải thiện nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại.

Tỷ lệ hiếm muộn do vô sinh nam có xu hướng gia tăng

Nam khoa kết hợp IVF cùng hệ sinh thái toàn diện tăng tỷ lệ thành công

Hành trình đón con của gia đình anh H. không đến từ may mắn, mà là kết quả của sự kiên trì, niềm tin và quá trình đồng hành sát sao giữa gia đình với đội ngũ bác sĩ.

"Hằng năm, trung tâm tiếp nhận và điều trị thành công cho rất nhiều ca bệnh khó, từ vô tinh, tỷ lệ tinh trùng bất động cao cho đến các trường hợp mắc hội chứng Klinefelter. Thành quả này được xây dựng từ một hệ sinh thái y tế được đầu tư bài bản và chuyên sâu", bác sĩ Phan Thị Thu Thảnh - đại diện IVF Phương Châu Sài Gòn chia sẻ.

Tại IVF Phương Châu Sài Gòn, hành trình tìm con không chỉ dừng lại ở một chu kỳ điều trị, mà bắt đầu từ quá trình thăm khám toàn diện cho cả hai vợ chồng với sự phối hợp song song giữa chuyên khoa Nam khoa và Phụ khoa. Cách tiếp cận này giúp bác sĩ đánh giá chính xác nguyên nhân, tháo gỡ các vấn đề bệnh lý nền và tối ưu sức khỏe sinh sản trước khi bước vào điều trị hỗ trợ sinh sản.

Đặc biệt, việc làm chủ các kỹ thuật vi phẫu hiện đại như PESA, TESE hay micro-TESE giúp các bác sĩ có thể đi sâu tìm kiếm và chọn lọc những "tinh binh" khỏe mạnh còn ẩn bên trong, từ đó thắp lại hy vọng có con ruột cho nhiều gia đình từng nghĩ mình đã hết cơ hội.

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia, IVF Phương Châu Sài Gòn còn sở hữu hệ thống phòng Lab chuẩn sạch ISO 5 với tủ nuôi cấy Timelapse tích hợp AI, giúp theo dõi sự phát triển của phôi 24/7 mà vẫn đảm bảo môi trường nuôi cấy ổn định. Kết hợp cùng các kỹ thuật hiện đại như ICSI, p-ICSI, đội ngũ chuyên viên phôi học có thể chọn lọc tinh trùng tối ưu để tạo ra những phôi chất lượng tốt, gia tăng cơ hội mang thai cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Song song đó, trung tâm xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa cho từng trường hợp, từ chuẩn bị niêm mạc, chuyển phôi đến chăm sóc sau điều trị. Sự kết hợp giữa công nghệ, chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng đã góp phần nâng tỷ lệ điều trị thành công lên đến 76%. (*)

Các thai kỳ IVF sẽ được đội ngũ bác sĩ Sản khoa, Bệnh viện Phương Nam theo dõi sát sao, đồng hành cùng mẹ bầu an tâm dưỡng thai và đón bé chào đời khỏe mạnh trọn vẹn

Hành trình tìm con có thể nhiều thử thách, nhưng với sự phát triển của y học hiện đại, vô sinh nam không còn là dấu chấm hết. Với sự phối hợp giữa Nam khoa, hỗ trợ sinh sản và công nghệ hiện đại, ngày càng nhiều gia đình đã có cơ hội chạm tới giấc mơ làm cha mẹ sau những năm dài tìm con trong áp lực và mặc cảm.

(*) Tỷ lệ beta dương chuyển phôi trữ, chuyển phôi ngày 5 dựa trên báo cáo quý 4/2025 của Trung tâm IVF Phương Châu Sài Gòn.