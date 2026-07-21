Từ 110 năm tiên phong đến BMW X1: Cánh cửa bước vào thế giới xe sang BMW

Chọn lối đi tối giản nhưng vẹn nguyên chất lái, mẫu SAV này thuyết phục bằng những yếu tố gắn liền với nhịp sống hiện đại. Một chiếc xe Đức có tên tuổi, gọn gàng, nhiều công nghệ và đủ đa dụng cho cả tuần làm việc lẫn những chuyến đi cuối tuần của gia đình.

Thiết kế hiện đại cho phong cách sống mới

Nhìn tổng thể, BMW X1 gọn nhưng vẫn bề thế. Lưới tản nhiệt hình quả thận cỡ lớn đậm chất BMW kết hợp với các đường viền chrome 3D và cụm đèn LED thanh mảnh kéo dài sâu sang hai bên thân xe, tạo điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Điều đáng nói là dù đi kèm gói xLine, thân xe vẫn giữ được sự nhỏ gọn cần thiết. Nhờ vậy, chiếc xe đủ chỉn chu khi chủ nhân dừng trước một buổi gặp đối tác, đồng thời dễ xoay trở, tìm chỗ đỗ hay len qua phố đông vào giờ cao điểm.

Không gian số hóa phục vụ trải nghiệm hằng ngày

Cabin của BMW X1 thế hệ mới được thiết kế tập trung vào việc mang lại cảm giác lái tự tin và không gian ngồi thoải mái. Vị trí ngồi cao cho tầm quan sát thoáng đãng, kết hợp cùng cụm màn hình cong BMW Curved Display nghiêng nhẹ 7 độ về phía người lái, nên mọi thao tác đều trong tầm với, ít gây phân tâm. Việc lược bớt nút bấm vật lý cũng giải phóng không gian, để dành khoang sau rộng hơn cho cả gia đình.

Hệ sinh thái ConnectedDrive cùng gói BMW Digital Premium bổ sung các kết nối liền mạch hơn. Thay vì mang theo chìa khóa cơ, chủ xe có thể mở khóa xe hoặc chia sẻ quyền sử dụng cho người thân từ xa qua điện thoại. Việc kiểm tra tình trạng xe, định vị hoặc bật điều hòa trước khi bước vào cũng giúp các cá nhân bận rộn chủ động hơn trong việc quản lý thời gian. Đặc biệt, màn hình giải trí còn hỗ trợ xem YouTube hay chơi game, giúp khoảng thời gian dừng chờ trở thành phút giây thư giãn đúng nghĩa.

Bên cạnh đó, các tiện nghi cao cấp cũng được chọn lọc để phục vụ trực tiếp cho sức khỏe tinh thần và độ an toàn của người dùng. Chất liệu da Veganza êm ái kết hợp cùng hệ thống âm thanh Harman Kardon biến khoang lái thành không gian tái tạo năng lượng hoàn hảo sau giờ làm việc. Camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động và cảnh báo va chạm phía trước giúp việc xoay trở ở góc hẹp hay đi qua giao lộ đông trở nên dễ dàng hơn.

Cảm giác lái vẫn mang tinh thần BMW

Điều giữ cho X1 vẫn là một chiếc xe BMW đúng nghĩa nằm ở cách nó vận hành. Xe sở hữu máy B48 danh tiếng hiện đang được sử dụng trên các dòng xe cấp cao hơn của hãng tại Việt Nam. Khối động cơ này hiện đạt được nhiều giải thưởng "Động cơ của năm" cũng như thiết lập chuẩn mực trong ngành công nghiệp ô tô khi chứng minh được tính kinh tế cao, lượng khí thải thấp mà vẫn đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ. Việc trang bị cấu hình 2.0L TwinPower Turbo với sức mạnh 204 mã lực, kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, phần nào cho thấy X1 vẫn đang thừa hưởng DNA đặc trưng của các dòng xe BMW.

Hiện tại, BMW X1 sDrive20i đang trong giai đoạn nhận đặt hàng trước tại thị trường Việt Nam với mức giá công bố là 1,689 tỷ đồng. Với khách đặt sớm trong đợt này, THACO AUTO áp dụng một số chính sách như ưu đãi thu cũ đổi mới và các gói dịch vụ bảo dưỡng đi kèm, trước khi bước vào giai đoạn bàn giao xe.

Với sự đồng đều từ không gian, công nghệ đến cảm giác lái, BMW X1 thế hệ mới là một điểm khởi đầu hợp lý cho những ai đang tìm chiếc xe sang đầu tiên của mình, đồng thời mở đầu cho hành trình lâu dài cùng BMW.