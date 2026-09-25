Từ 1.10, tiêu chuẩn, mức thưởng danh hiệu thi đua cá nhân có gì mới?

"Chiến sĩ thi đua cơ sở" được thưởng 2,53 triệu đồng

Theo quy định mới, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn: được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có sáng kiến được cơ sở công nhận.

Từ 1.10, tiêu chuẩn, mức thưởng danh hiệu thi đua cá nhân có nhiều điểm mới ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài ra, danh hiệu này còn được xét cho cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định; hoặc có thành tích mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Theo Nghị định 152 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng, cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được thưởng bằng 1 lần mức lương cơ sở. Như thế, tiền thưởng cho danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" sẽ là 2,53 triệu đồng, kèm bằng chứng nhận.

Trong khi đó, cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" được thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở, tương đương khoảng 759.000 đồng.

"Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh" được thưởng 7,59 triệu đồng

Đối với danh hiệu "Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh", cá nhân phải có thành tích xuất sắc tiêu biểu và được lựa chọn trong số những người có 3 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Bên cạnh đó, cá nhân phải có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong bộ, ban, ngành, tỉnh; hoặc có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh.

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tiêu chuẩn còn bao gồm thành tích mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh có thẩm quyền xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng của sáng kiến; đồng thời xem xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, công nhận thành tích mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

Theo điều 50 Nghị định 152, cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh" được trao bằng chứng nhận, khung, huy hiệu, hộp đựng huy hiệu và tiền thưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng, mức tiền thưởng là 7,59 triệu đồng.

Chiến sĩ thi đua toàn quốc được thưởng 11,385 triệu đồng

Đối với danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", cá nhân phải có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được lựa chọn trong số những người có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh".

Cá nhân cũng phải có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc; hoặc có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cá nhân có thể được xét tặng danh hiệu nếu có thành tích mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng trong toàn quốc của sáng kiến; đồng thời xem xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, công nhận thành tích mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được trao bằng chứng nhận, khung, huy hiệu, hộp đựng huy hiệu và tiền thưởng bằng 4,5 lần mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng, mức tiền thưởng tương ứng là 11,385 triệu đồng.