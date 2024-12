Từ 1.1.2025 chính thức trừ điểm giấy phép lái xe

Bộ Công an vừa cho biết, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1.1.2025 tới. Một trong những quy định mới là giấy phép lái xe có 12 điểm và sẽ bị trừ điểm mỗi khi người có giấy phép lái xe vi phạm.

Theo quy định, mỗi giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm ẢNH: TUYẾN PHAN

Điểm của giấy phép lái xe bị trừ như thế nào?

Theo Bộ Công an, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định số điểm trừ của giấy phép lái xe trong mỗi lần vi phạm sẽ tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết.

Chính phủ đang giao Bộ Công an xây dựng dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định này sẽ quy định mức điểm trừ cụ thể đối với từng lỗi vi phạm.

Vẫn theo Bộ Công an, dữ liệu trừ điểm giấy phép lái xe cũng sẽ được cập nhật liên tục lên hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý trật tự, an toàn giao thông, nhằm đảm bảo quản lý thống nhất, đồng bộ đối với mỗi người lái xe được cấp giấy phép lái xe.

Người vi phạm sẽ được thông báo về số điểm bị trừ cũng như số điểm còn lại của mình, để có thể biết mình đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông hay không.

CSGT sẽ áp dụng quy định trừ điểm giấy phép lái xe từ 1.1.2025 ẢNH: HOÀNG TUÂN

Phục hồi điểm giấy phép lái xe như thế nào?

Bộ Công an cho biết thêm, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định đối với giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Nghĩa là, nếu người lái xe bị trừ điểm giấy phép lái xe nhưng chưa hết 12 điểm và trong 12 tháng tiếp theo không có vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe thì sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Đối với các trường hợp lái xe đã bị trừ hết 12 điểm, người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó.

Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng CSGT tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Mới đây, Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2024 quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe, áp dụng từ 1.1.2025.

Theo đó, nội dung kiểm tra kiến thức gồm 2 phần, một là lý thuyết kiến thức pháp luật - thực hiện theo câu hỏi sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe; hai là kiểm tra mô phỏng các tình huống giao thông phức tạp để đánh giá khả năng xử lý tình huống thực tế.

Vẫn theo Bộ Công an, giấy phép lái xe sau khi đổi, cấp lại, nâng hạng được giữ nguyên số điểm của giấy phép lái xe trước khi đổi, cấp lại, nâng hạng, không được phục hồi đủ 12 điểm đối với các trường hợp đã bị trừ điểm.