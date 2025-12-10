Từ 1.1.2026, giám đốc sở GD-ĐT được quyền tuyển dụng, điều động giáo viên

Ngày 10.12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT, trong đó có việc giám đốc sở GD-ĐT được quyền tuyển dụng giáo viên. Nghị quyết có hiệu lực từ 1.1.2026.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ẢNH: GIA HÂN

Thẩm quyền của giám đốc sở GD-ĐT trong tuyển dụng giáo viên

Theo nghị quyết, giám đốc Sở GD-ĐT có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập (gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh.

Cùng đó là thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và đối với cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn tỉnh.

Quá trình xây dựng nghị quyết, nhiều ý kiến tán thành việc phân cấp, giao thẩm quyền tuyển dụng, điều động nhân lực ngành giáo dục cho giám đốc sở GD-ĐT, coi đây là cơ chế đột phá nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tăng quyền chủ động cho ngành giáo dục.

Một số ý kiến còn băn khoăn về tính khả thi, vì số lượng trường rất lớn, địa bàn rộng trong khi đội ngũ cán bộ của sở GD-ĐT mỏng; chỉ nên phân cấp thẩm quyền cho giám đốc sở GD-ĐT thực hiện tuyển dụng nhân sự của cơ sở giáo dục công lập thuộc quyền quản lý trực tiếp và thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục liên quan đến 2 đơn vị hành chính cấp xã trong cùng một tỉnh.

Giải trình nội dung này, Chính phủ cho hay, sở GD-ĐT là cơ quan chuyên môn về GD-ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, hàng năm chủ trì đầu mối thực hiện rất nhiều kỳ thi lớn của ngành trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh như thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thi vào lớp 10, thi học sinh giỏi các cấp.

Nhân lực của sở GD-ĐT cũng như đội ngũ chuyên gia là cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm có thể huy động để thực hiện kỳ thi là rất lớn, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của một kỳ tuyển dụng lớn.

Chẳng hạn Sở GD-ĐT TP.HCM, trong 2 tháng (10 - 11.2025) đã hoàn thành kỳ tuyển dụng giáo viên trên địa bàn toàn thành phố sau sáp nhập với số lượng ứng viên đủ điều kiện tham dự tuyển dụng lên tới 10.000 người.

Vẫn theo Chính phủ, Bộ GD-ĐT đang xây dựng dự thảo thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo. Qua tổng hợp ý kiến góp ý của 31/34 tỉnh, thành phố thì có tất cả nhất trí giao sở GD-ĐT tuyển dụng nhà giáo trong các trường trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, chuyên biệt.

Đối với thẩm quyền tuyển tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cũng có 27 địa phương nhất trí giao sở GD-ĐT tuyển dụng.

Các đại biểu tại phiên họp Quốc hội ngày 10.12 ẢNH: GIA HÂN

Thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã

Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua còn quy định chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Quá trình xây dựng nghị quyết, có ý kiến băn khoăn việc phân cấp, giao cho chủ tịch UBND cấp xã sẽ khó bảo đảm gắn kết chặt chẽ với quản lý chuyên môn.

Một số ý kiến thì đề nghị làm rõ mối quan hệ phối hợp giữa cấp sở và chính quyền cấp xã trong điều động, thuyên chuyển nhân sự giáo dục từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên; đề nghị phải có sự phối hợp giữa hai bên, làm rõ thẩm quyền của các bên và bổ sung cơ chế giám sát, kiểm tra, thanh tra cụ thể nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực.

Giải trình các nội dung trên, Chính phủ cho hay, theo quy định tại luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định về phân cấp thẩm quyền hiện hành đã giao thẩm quyền cho chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền quản lý các nhiệm vụ liên quan tới cấp học giáo dục mầm non và giáo dục trung học cơ sở.

Do vậy, việc giao chủ tịch UBND cấp xã được điều động, thuyên chuyển nhân lực ngành giáo dục trong phạm vi thẩm quyền quản lý sẽ đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp trong công tác quản lý trên địa bàn.

Việc tuyển dụng nhân sự ngành giáo dục trong địa bàn tỉnh sẽ thực hiện theo kế hoạch trên cơ sở rà soát, đề xuất của cấp xã, phường và giám đốc sở GD-ĐT sẽ phân bổ nhân lực về các xã để đảm bảo tính đồng bộ, tránh việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ.