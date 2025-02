Từ 1.3, viện kiểm sát và tòa án có thay đổi khi bỏ công an huyện

Ngày 27.2, Bộ Công an - Viện KSND tối cao - TAND tối cao ban hành thông tư liên tịch số 02/2025, quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi không tổ chức công an huyện.

Thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát các vụ án, vụ việc của viện KSND sẽ có nhiều thay đổi khi công an nhân dân không còn tổ chức công an cấp huyện ẢNH: THANH NIÊN

Theo đó Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của Công an nhân dân, sẽ gồm: Cơ quan CSĐT Bộ Công an; cơ quan CSĐT công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (gọi chung là cấp tỉnh).

Trong đó, thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện theo quy định hiện hành.

Riêng về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự của cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh, sẽ thực hiện như sau:

Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự đối với các tội phạm quy định từ chương 14 đến chương 24 của bộ luật Hình sự khi các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp huyện.

Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự về các tội phạm từ chương 14 đến chương 24 xảy ra trên địa bàn nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc T.Ư, phạm tội có tổ chức hoặc có yếu tố nước ngoài.

Theo thông tư, Viện KSND cấp huyện sẽ có thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm, khởi tố, điều tra 2 nội dung trên của cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh.

Đồng thời, viện KSND cấp huyện có thẩm quyền kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác tội phạm, người phạm tội ra tự thú, đầu thú của công an xã, đồn công an và hoạt động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc cơ quan CSĐT cấp tỉnh bố trí ở công an xã, đồn công an.

Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra khi các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp tỉnh.

Theo đó, viện KSND cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền thực hành công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm, khởi tố, điều tra đối với vụ việc, vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp tỉnh.

Trường hợp cần thiết, viện KSND cấp tỉnh rút vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc T.Ư, phạm tội có tổ chức hoặc có yếu tố nước ngoài để trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết.

Bạn đọc có thể xem và dowload thông tư liên tịch 02/2025:

Thông tư 02/2025 cũng quy định cơ quan CSĐT công an cấp huyện chủ động rà soát, thống kê, tổng hợp, chốt danh sách hồ sơ vụ việc, vụ án, tài liệu, vật chứng, tài sản đang thụ lý, quản lý, giải quyết và bàn giao cho cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh, khi không tổ chức công an cấp huyện; đồng thời thông báo bằng văn bản cho viện KSND cấp huyện. Riêng công an cấp xã, đồn công an sẽ là nơi tiếp nhận hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm.