Từ 1.3.2027, đồng hồ điện nước, xăng dầu đo sai thì phải hoàn tiền cho người dân

Sáng 13.11, với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đo lường, hiệu lực thi hành từ 1.3.2027.

Quốc hội biểu quyết thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đo lường ẢNH: QUOCHOI.VN

Đo sai, thu tiền sai thì phải hoàn tiền

Một trong những nội dung đáng chú ý được sửa đổi, bổ sung là xử lý vi phạm pháp luật về đo lường.

Theo đó, luật quy định tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đo lường thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của pháp luật về đo lường thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Việc xử phạt vi phạm hành chính về đo lường được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp có khoản tiền thu không đúng do kết quả đo sai lệch thì tổ chức, cá nhân đã thu phải hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, luật nêu rõ, trường hợp có căn cứ xác định phương tiện đo, phần mềm phương tiện đo có lỗi chung dẫn đến có khoản tiền thu không đúng do kết quả đo sai lệch, tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả đo để thu tiền có trách nhiệm rà soát các giao dịch bị ảnh hưởng để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả.

Luật cũng bổ sung quy định người tiêu dùng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cung cấp, trích xuất dữ liệu đo lường liên quan trực tiếp đến giao dịch của mình để làm chứng cứ khi khiếu nại, giải quyết tranh chấp, bồi thường.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân ẢNH: GIA HÂN

Kết quả đo chính xác là cơ sở để tính đúng điện, nước, xăng dầu

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo luật.

Ông Quân nhấn mạnh, đo lường gắn trực tiếp với đời sống của mỗi người dân và mọi hoạt động của doanh nghiệp. Một kết quả đo chính xác là cơ sở để người dân thanh toán đúng lượng điện, nước, xăng, dầu đã sử dụng; để bác sĩ có thông tin tin cậy trong chẩn đoán, điều trị; để doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu và đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, năng lực đo lường còn quyết định khả năng kiểm chứng kết quả nghiên cứu, làm chủ quy trình và phát triển sản phẩm mới.

Vì vậy, đầu tư cho đo lường cần được nhìn nhận là đầu tư cho năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Dự thảo luật tập trung giải quyết 3 định hướng lớn. Trong đó, đổi mới phương thức quản lý để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dân và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Quản lý về đo lường phải tập trung vào những hoạt động có nguy cơ gây thiệt hại, những lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe, an toàn và quyền lợi của người dân.

Tinh thần xuyên suốt là tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hành vi gian lận, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Việc sửa luật còn tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số trong hoạt động đo lường. Phương tiện đo ngày càng phụ thuộc nhiều vào phần mềm, kết nối mạng và xử lý dữ liệu, vì thế yêu cầu quản lý phải bao quát cả phương tiện đo, phần mềm và dữ liệu hình thành trong quá trình đo.

"Điều người dân và doanh nghiệp cần là kết quả đo có thể tin cậy, kiểm tra và xác nhận khi cần thiết. Chuyển đổi số trong đo lường vì vậy phải gắn với bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, phòng ngừa việc can thiệp trái phép và đảm bảo căn cứ giải quyết khi có tranh chấp", Bộ trưởng khẳng định.