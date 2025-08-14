Từ 15.8, cấm xe tải đi làn trong cùng trên 2 cao tốc

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Các phương tiện được phép tham gia giao thông trên tuyến chính của đường cao tốc lưu thông trên 3 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,75 m. Đặc biệt, cấm xe tải hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa).

Phương án phân làn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ẢNH: CỤC CSGT

Làn 1, tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép: 90 km/giờ. Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ô tô tải thông dụng, (trừ ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép, ô tô tải VAN)).

Cấm ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Làn 2 tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/giờ.

Làn 3 tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ.

Với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, phương án mới quy định: mỗi chiều xe chạy gồm 3 làn xe cơ giới rộng 3,75 m và một làn xe dừng khẩn cấp rộng 3,0 m; cấm xe ô tô tải hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa).

Phương tiện không được quay đầu xe trên đường cao tốc; không cho phương tiện giao thông chạy vào làn dừng khẩn cấp, làn này chỉ phục vụ cho các phương tiện phải dừng khẩn cấp.

Làn 1 tốc độ tối đa cho phép: 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép: 80 km/giờ.

Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm tô tải thông dụng (trừ ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép, ô tô tải VAN).

Cấm ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Làn 2 tốc độ tối đa cho phép: 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép: 70 km/giờ.

Làn 3 tốc độ tối đa cho phép: 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép: 60 km/giờ.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường tiến hành sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép tại một số vị trí phù hợp, dễ quan sát nhằm nhắc lại thông tin của các biển báo tốc độ tối đa cho phép tương ứng trên tuyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Trong trường hợp thực hiện công tác bảo trì, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình, xử lý khắc phục sự cố... có ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường cao tốc, có thể lắp đặt tạm thời biển hạn chế tốc độ xe trong một thời gian nhất định nhưng phải được cơ quan quản lý đường bộ chấp thuận."

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là 1 tháng kể từ ngày 15.8.

Trước đó, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) thí điểm tổ chức lại giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ Km 0+000 đến Km 105+417 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km 182+300 đến Km 211+250, theo phương án cấm xe tải lưu thông ở làn trong cùng.

C08 dẫn số liệu 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy cứ 3 vụ tai nạn giao thông thì có 1 vụ liên quan đến xe tải, xe khách. Nhiều trường hợp cố tình điều khiển phương tiện tốc độ thấp đi ở làn trái trong cùng (đặc biệt là xe tải lớn, container), chuyển làn đường liên tục…, làm cản trở lưu thông trên cao tốc, dẫn tới nguy cơ tai nạn.