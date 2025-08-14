Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Từ 15.8, cấm xe tải đi làn trong cùng trên 2 cao tốc

Mai Hà
Mai Hà
14/08/2025 05:09 GMT+7

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có phương án phân làn, thí điểm cấm xe tải lưu thông làn trong cùng trên 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ từ 15.8.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Các phương tiện được phép tham gia giao thông trên tuyến chính của đường cao tốc lưu thông trên 3 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,75 m. Đặc biệt, cấm xe tải hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa).

Từ 15.8, cấm xe tải đi làn trong cùng trên 2 cao tốc- Ảnh 1.

Phương án phân làn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

ẢNH: CỤC CSGT

Làn 1, tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép: 90 km/giờ. Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ô tô tải thông dụng, (trừ ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép, ô tô tải VAN)).

Cấm ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Làn 2 tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/giờ.

Làn 3 tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ.

Với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, phương án mới quy định: mỗi chiều xe chạy gồm 3 làn xe cơ giới rộng 3,75 m và một làn xe dừng khẩn cấp rộng 3,0 m; cấm xe ô tô tải hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa).

Phương tiện không được quay đầu xe trên đường cao tốc; không cho phương tiện giao thông chạy vào làn dừng khẩn cấp, làn này chỉ phục vụ cho các phương tiện phải dừng khẩn cấp.

Làn 1 tốc độ tối đa cho phép: 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép: 80 km/giờ.

Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm tô tải thông dụng (trừ ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép, ô tô tải VAN).

Cấm ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Làn 2 tốc độ tối đa cho phép: 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép: 70 km/giờ.

Làn 3 tốc độ tối đa cho phép: 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép: 60 km/giờ.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường tiến hành sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép tại một số vị trí phù hợp, dễ quan sát nhằm nhắc lại thông tin của các biển báo tốc độ tối đa cho phép tương ứng trên tuyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Trong trường hợp thực hiện công tác bảo trì, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình, xử lý khắc phục sự cố... có ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường cao tốc, có thể lắp đặt tạm thời biển hạn chế tốc độ xe trong một thời gian nhất định nhưng phải được cơ quan quản lý đường bộ chấp thuận."

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là 1 tháng kể từ ngày 15.8.

Trước đó, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) thí điểm tổ chức lại giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ Km 0+000 đến Km 105+417 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km 182+300 đến Km 211+250, theo phương án cấm xe tải lưu thông ở làn trong cùng.

C08 dẫn số liệu 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy cứ 3 vụ tai nạn giao thông thì có 1 vụ liên quan đến xe tải, xe khách. Nhiều trường hợp cố tình điều khiển phương tiện tốc độ thấp đi ở làn trái trong cùng (đặc biệt là xe tải lớn, container), chuyển làn đường liên tục…, làm cản trở lưu thông trên cao tốc, dẫn tới nguy cơ tai nạn.

Tin liên quan

Ủng hộ cấm xe tải, xe khách chạy làn tốc độ tối đa trên cao tốc

Ủng hộ cấm xe tải, xe khách chạy làn tốc độ tối đa trên cao tốc

Bạn đọc tin tưởng việc cấm xe tải, xe khách chạy làn tốc độ tối đa trên cao tốc sẽ đem lại hiệu quả cho mục tiêu an toàn giao thông.

Cấm xe tải chạy ở làn trái trong cùng cao tốc là hợp lý?

Khám phá thêm chủ đề

cấm xe tải Cao tốc Hà Nội - Hải phòng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ Cục CSGT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận