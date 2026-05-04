Sức khỏe

Từ 1.7, các tỉnh, thành sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Liên Châu
04/05/2026 16:41 GMT+7

Từ ngày 1.7.2026, việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh, thay vì thực hiện tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Nghị quyết 21 năm 2026 về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế (Nghị quyết 21), đã được Chính phủ ban hành ngày 29.4 vừa qua.

Tại Nghị quyết 21, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế như an toàn thực phẩm, phòng bệnh; cấp giấy phép hành nghề, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được phân cấp thẩm quyền thực hiện. Nghị quyết còn cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế.

Trong đó, về an toàn thực phẩm, Nghị quyết 21 đã phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm về cấp tỉnh. Việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ ngày 1.7 sẽ thuộc thẩm quyền của chủ tịch  UBND cấp tỉnh.

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quy định tại khoản 5 điều 27 Nghị định số 15 năm  (Nghị định 15) quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Theo Nghị định 15 về thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo: tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đến cơ quan cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ và trả kết quả. Thời hạn này được tính từ ngày đóng dấu đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc ngày hồ sơ hoàn chỉnh được tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trong trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 1 lần. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. 

Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo; tổ chức, cá nhân phát hành quảng cáo chỉ được tiến hành quảng cáo sản phẩm đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo và chỉ được quảng cáo phù hợp với nội dung đã được xác nhận.

Theo Cục An toàn thực phẩm, các năm trước, mỗi năm có hàng ngàn hồ sơ xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, cho biết, việc phân cấp về địa phương nhằm thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Cục và các cơ quan liên quan sẽ tăng cường hậu kiểm về tuân thủ các quy định trong quảng cáo; kiểm tra, hậu kiểm, việc quảng cáo thực phẩm chức năng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, trang thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử.

