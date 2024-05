Từ 1.7 chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Đây là yêu cầu của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tại phiên họp lần thứ 4 của Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sáng 3.5.

Phó thủ tướng yêu cầu từ 1.7 chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến VGP

Hiện mỗi người dân có nhiều tài khoản dịch vụ công được cấp bởi các bộ, ngành, địa phương khác nhau, gây ra nhiều bất tiện như khó quản lý thông tin cá nhân, phải nhớ nhiều tài khoản giao dịch và mật khẩu.

Theo Bộ Công an, VNeID (Viet Nam Electronic Identification) là một ứng dụng trên thiết bị di dộng, do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an phát triển, nhằm thay thế cho giấy tờ truyền thống. Đồng thời, giảm thiểu sự lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và nhà nước.

Đơn cử, khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nếu làm theo phương thức truyền thống, Hà Nội tiếp đón khoảng 900 - 1.000 người mỗi ngày, tạo áp lực lớn cán bộ làm công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Để khắc phục tình trạng trên, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID từ ngày 22.4. Theo đó, công dân có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, thanh toán trực tuyến không cần đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, từ tháng 10.2023 đến nay, đã có hơn 8 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp người dân có thêm lựa chọn khi có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Thống kê của Bộ Công an cho hay, tổng số lượt sử dụng tài khoản định danh điện tử trên các Cổng dịch vụ công đến nay là hơn 29,37 triệu lượt. Lượt đăng nhập trên ứng dụng Etax của Tổng cục Thuế là hơn 2 triệu lượt, số lượt đăng nhập trên ứng dụng VssID của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là 10,4 triệu. Tổng số tiền tiết kiệm được cho nhà nước ước tính 469 tỉ đồng.



Bộ Công an đã hoàn thành vượt chỉ tiêu triển khai 12 tiện ích trên VneID, với hơn 1,5 triệu lượt truy cập, sử dụng các tiện ích VneID hằng ngày.

Đánh giá những lợi ích của VNeID, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1.7 tới để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.



Cạnh đó, tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, kết nối cơ sở dữ liệu và hạ tầng để bảo đảm việc sử dụng tài khoản VNeID được thông suốt; thiết lập kênh thông tin để trao đổi, phản hồi những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.



Phó thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ TT-TT, các nhà mạng làm sạch dữ liệu thuê bao di động, bảo đảm 100% SIM điện thoại phải có chính chủ, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật.