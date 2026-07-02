Từ 1.7, giấy phép lái xe hết hạn trên 30 ngày mới phải thi lại lý thuyết

Mới đây, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1.7.2026 - thời điểm Thông tư 108/2026/TT-BCA chính thức có hiệu lực, nhiều quy định mới liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe, sử dụng giấy phép lái xe sẽ được áp dụng; trong đó đáng chú ý là quy định mới về việc cấp đổi giấy phép lái xe ô tô quá thời hạn sử dụng.

Bắt đầu từ ngày 1.7.2026, theo quy định mới tại Thông tư 108/2026/TT-BCA người có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng trên 30 ngày mới phải thi lại lý thuyết Ảnh: Bá Hùng

Cụ thể, theo điểm a, khoản 2, điều 9 Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định rõ: "Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ thì phải sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe. Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp giấy phép lái xe".

Như vậy, với quy định mới tại Thông tư 108/2026/TT-BCA, việc cấp đổi giấy phép lái xe ô tô quá thời hạn sử dụng từ ngày 1.7 có 3 mốc quan trọng người dân cần lưu ý. Đầu tiên là mốc giấy phép lái xe hết hạn dưới 30 ngày, tính từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ, người dân được cấp đổi mà không phải sát hạch.

Nếu giấy phép lái xe hết hạn từ đủ 30 ngày đến dưới một năm, người dân phải sát hạch lại lý thuyết. Còn trường hợp giấy phép lái xe hết hạn từ đủ một năm trở lên, người dân phải sát hạch lại cả lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường trước khi được cấp lại giấy phép.

Người dân sử dụng giấy phép lái xe nên chủ động thời hạn bằng lái để làm hồ sơ cấp đổi Ảnh: Bá Hùng

Trước đó, giấy phép lái xe ô tô quá thời hạn dù chỉ một ngày, người dân cũng phải sát hạch lại lý thuyết. Bởi theo quy định tại Thông tư 12/2025/TT-BCA đã hết hiệu lực và được thay thế, trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết theo quy định.

Như vậy so với Thông tư 12/2025, quy định mới tại Thông tư 108/2026/TT-BCA chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, người dân có giấy phép lái xe hết hạn sử dụng sẽ có thêm thời hạn gần 1 tháng để làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới. Quy định mới được đánh giá tạo thuận tiện cho tài xế. Bởi trước đây nhiều người sử dụng bằng lái hết hạn sử dụng dù mới vài ngày phải thi sát hạch lại lý thuyết... do quên hoặc vướng bận công việc. Tuy nhiên, với quy định mới, người dân sẽ có thêm thời gian gần 1 tháng để sắp xếp công việc và làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe mới.