Từ 1.7, khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại FV được BHYT hỗ trợ chi phí

Theo quy định mới, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện như Bệnh viện FV sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng theo quy định.

Đồng thời, nhiều chính sách BHYT mới cũng được áp dụng như tăng hạn mức chi trả vật tư y tế từ 105,3 triệu đồng lên 113,85 triệu đồng; miễn hoàn toàn đồng chi trả cho lượt khám có tổng chi phí BHYT dưới 15% tháng lương cơ sở (dưới 379.000 đồng), tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT 5 năm liên tục. Những thay đổi này góp phần giảm gánh nặng tài chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, đặc biệt là các kỹ thuật chuyên sâu tại FV như thay khớp gối, khớp háng; can thiệp đặt stent; phẫu thuật; hóa - xạ trị và nhiều kỹ thuật hiện đại khác.

Người bệnh có thể thanh toán BHYT tại Bệnh viện FV cho tất cả các dịch vụ khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú và cấp cứu ẢNH: BỆNH VIỆN FV

BHYT chi trả hàng trăm triệu đồng cho các kỹ thuật điều trị chuyên sâu

Là một trong những bệnh viện tư nhân áp dụng BHYT cho toàn bộ các dịch vụ khám chữa bệnh cấp cứu, ngoại trú và nội trú, FV đã ghi nhận nhiều trường hợp người bệnh được giảm đáng kể chi phí điều trị nhờ sử dụng đúng quyền lợi BHYT.

Điển hình là chị N.T.B.N. (Lâm Đồng), nhập viện trong tình trạng đau cột sống, tê tay chân và có nguy cơ liệt. Sau khi được chẩn đoán phình động mạch não và can thiệp đặt stent thành công tại FV, chị được BHYT thanh toán hơn 108 triệu đồng chi phí điều trị.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ còn chữa được thì cố chữa để còn nuôi con, chứ không nghĩ bảo hiểm lại chi trả nhiều như vậy. Khi được tư vấn hoàn tất thủ tục, tôi rất bất ngờ khi BHYT thanh toán hơn 108 triệu đồng", chị chia sẻ.

Các kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu tại FV đều được thanh toán BHYT ẢNH: BỆNH VIỆN FV

Một trường hợp khác là anh H.T.P. (TP.HCM), bị hàng trăm con ong tấn công dẫn đến sốc phản vệ nguy kịch. Sau thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU), anh P. được BHYT thanh toán 75% chi phí cấp cứu và 75% chi phí nằm ICU.

Không chỉ hỗ trợ cho người Việt Nam, nhiều bệnh nhân người nước ngoài điều trị kỹ thuật cao tại FV cũng được giảm đáng kể chi phí nhờ sử dụng đồng thời BHYT với quyền lợi từ bảo hiểm tư nhân.

Đơn cử như anh F.A.V. (quốc tịch Philippines) được cấp cứu đặt stent mạch vành tại FV với tổng chi phí khoảng 161 triệu đồng. Sau khi sử dụng BHYT và bảo hiểm tư nhân, anh V. chỉ cần thanh toán 30 triệu đồng.

Theo bà Đào Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Dịch vụ Bảo hiểm Bệnh viện FV, đội ngũ tư vấn bảo hiểm của bệnh viện sẽ hỗ trợ người bệnh ngay từ đầu để giúp người bệnh nhận được tất cả các quyền lợi BHYT. Trường hợp người bệnh có thêm bảo hiểm tư nhân hoặc thẻ hội viên FV, các quyền lợi sẽ được kết hợp trên cùng hóa đơn theo quy định, giúp giảm đáng kể phần chi phí người bệnh phải tự chi trả.

Ngoài ra, FV còn triển khai các giải pháp tài chính như hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, giúp nhiều người tiếp cận điều trị tại bệnh viện đạt chuẩn JCI với chi phí hợp lý.

Đăng ký FV là nơi khám chữa bệnh ban đầu để hưởng tối đa quyền lợi

Bên cạnh việc được hưởng quyền lợi khi khám ngoại trú trái tuyến theo quy định mới, đăng ký chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện FV là cách giúp người tham gia BHYT tận dụng tối đa quyền lợi khi khám và điều trị tại bệnh viện.

Khi đăng ký FV là nơi khám chữa bệnh ban đầu, người bệnh được khám, chữa bệnh đúng tuyến tại FV và hưởng đầy đủ mức hưởng BHYT theo quy định mà không cần giấy chuyển tuyến. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thường xuyên theo dõi sức khỏe, điều trị bệnh mạn tính hoặc có nhu cầu khám chữa bệnh lâu dài tại FV.

Người đã có thẻ BHYT có thể đăng ký hoặc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu về Bệnh viện FV bằng một trong các hình thức sau:

Thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VssID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Liên hệ đơn vị tham gia BHYT (cơ quan, doanh nghiệp, trường học...) để được hướng dẫn thực hiện thủ tục.

Đến cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu BHYT tại địa phương, mang theo thẻ BHYT, căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID mức độ 2 và tờ khai mẫu TK01-TS.

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia BHYT được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tháng 1, 4, 7 và 10).