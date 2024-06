Từ 1.7, không được yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận CMND 9 số

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Căn cước. Nghị định có hiệu lực kể từ 1.7, cùng thời điểm với luật Căn cước.



Từ 1.7, cơ quan, tổ chức quét mã QR trên thẻ căn cước để lấy thông tin về số CMND 9 số

Số CMND 9 số được tích hợp vào mã QR trên thẻ căn cước

Theo quy định tại Nghị định 70/2024, thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước và sử dụng thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

"Không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy", nghị định nêu rõ.

Vẫn theo nghị định, trường hợp thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công dân có yêu cầu thì cơ quan quản lý căn cước hoặc công an cấp xã có trách nhiệm xác nhận thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy.

Để làm thủ tục này, công dân có thể thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước hoặc công an cấp xã. Hồ sơ gồm: phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước, giấy CMND 9 số (nếu có).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý căn cước hoặc công an cấp xã nơi tiếp nhận đề nghị có trách nhiệm xác nhận thông tin về số định danh cá nhân đã hủy; số CMND 9 số đối với trường hợp thông tin số CMND 9 số đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin số CMND 9 số chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý căn cước hoặc công an cấp xã nơi tiếp nhận đề nghị có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và xác nhận thông tin về số CMND 9 số.

Thông tin bị sai sót, muốn cập nhật thì làm thế nào?

Nghị định 70/2024 cũng quy định về việc điều chỉnh thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là việc điều chỉnh thông tin của công dân khi có sự thay đổi hoặc sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin thông qua việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác hoặc theo đề nghị của công dân.

Công dân nếu có nhu cầu điều chỉnh thông tin có thể thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan công an nơi gần nhất. Hồ sơ đề nghị gồm phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước.

Trường hợp cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ không phải là công an cấp xã, công an cấp huyện (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) mà công dân cư trú thì cơ quan công an nơi tiếp nhận phải chuyển ngay hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin tới công an cấp xã, công an cấp huyện (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) nơi công dân thường trú hoặc nơi tạm trú đối với trường hợp công dân không có nơi thường trú hoặc nơi ở hiện tại đối với trường hợp công dân không có nơi thường trú, nơi tạm trú để giải quyết và thông báo kết quả cho công dân.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin của công dân, trưởng công an cấp xã, công an cấp huyện (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) nơi công dân cư trú có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, tính chính xác của các thông tin trước khi điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trường hợp từ chối điều chỉnh thông tin phải trả lời, nêu rõ lý do.