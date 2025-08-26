Từ 2022 đến MOU 2025: Pharmacity và Merck nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đây là cột mốc tiếp nối hành trình hợp tác từ năm 2022, khẳng định cam kết lâu dài của hai bên trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích tầm soát sớm và hỗ trợ quản lý các bệnh mãn tính phổ biến như tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh lý tuyến giáp.

Pharmacity và Merck đồng hành nâng cao nhận thức, hỗ trợ người dân chủ động chăm sóc bệnh mãn tính

Bệnh mãn tính - "Kẻ thù thầm lặng"

Theo khảo sát STEPS 2021 của Bộ Y tế và WHO, chỉ 40% người tăng huyết áp và 35% người mắc đái tháo đường được phát hiện bệnh. Đáng chú ý, tỷ lệ người được điều trị và quản lý tại cơ sở y tế chỉ đạt 24,7% đối với tăng huyết áp và 23,3% đối với đái tháo đường. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân không nhận biết mình mắc bệnh do các bệnh này thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi trở nặng. Bên cạnh đó, các bệnh liên quan đến rối loạn tuyến giáp cũng có xu hướng tăng tại nhiều bệnh viện, dù chưa có thống kê toàn quốc chuẩn hóa.

Điểm chung của nhóm bệnh này là diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng và thường chỉ "lộ mặt" khi đã có biến chứng như bệnh tim, thận, mắt,… Do đó, việc chủ động đo huyết áp và kiểm tra đường huyết định kỳ được xem là "chìa khóa vàng", giúp tầm soát sớm và bảo vệ sức khỏe trước khi quá muộn.

Hành trình đồng hành vì sức khỏe cộng đồng

Có chung một tầm nhìn trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, kể từ năm 2022, sự hợp tác giữa Pharmacity và Merck đã được ghi dấu bằng chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa, nổi bật là chương trình "Doctor Activation". Với sự tham gia của các chuyên gia từ những bệnh viện tuyến đầu, chương trình được tổ chức ngay tại các nhà thuốc Pharmacity, nơi người dân có thể đến để được đo đường huyết, huyết áp miễn phí và trò chuyện, tư vấn trực tiếp cùng bác sĩ.

Ký kết lần này mở rộng hơn nữa trong quan hệ hợp tác, Merck sẽ đồng hành cùng Pharmacity triển khai đều đặn các buổi livestream, tư vấn trực tuyến, kết nối các bác sĩ đầu ngành đến gần hơn với cộng đồng nhằm phổ biến kiến thức y khoa. Điều này có thể giúp hàng chục nghìn người dân có thể tiếp cận thông tin khoa học, chuẩn xác về bệnh mãn tính.

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng giám đốc Merck Healthcare Việt Nam, nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao sự hợp tác này vì nó mở ra một hành trình ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, thịnh vượng hơn".

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng giám đốc Merck Healthcare Việt Nam

Vai trò của dược sĩ trong quản lý bệnh mãn tính

Một trong những trọng tâm trong ký kết hợp tác chiến lược giữa Pharmacity và Merck đó là tập trung bồi dưỡng năng lực của đội ngũ dược sĩ. Với vai trò quan trọng trong việc tư vấn và hỗ trợ người bệnh, đội ngũ dược sĩ Pharmacity sẽ được đào tạo chuyên sâu với sự đồng hành, hỗ trợ từ Merck.

Là một trong những công ty khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới, Merck đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 350 năm, được xem là công ty dược phẩm và hóa chất lâu đời nhất trên toàn cầu. Hơn 30 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Merck cũng đã có sự thấu hiểu sâu sắc đối với sức khỏe người Việt. Đây cũng là nền tảng vững chắc trong việc đào tạo chuyên sâu đội ngũ dược sĩ của Pharmacity. Đặc biệt với các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh lý tuyến giáp, ngoài việc tuân thủ các chỉ định của bác sĩ, người bệnh rất cần sự đồng hành của dược sĩ trong quá trình điều trị. Dược sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn, hỗ trợ quá trình điều trị bệnh của bệnh nhân, đảm bảo bệnh nhân sử dụng thuốc một cách an toàn, đúng cách và hiệu quả.

Trong tương lai, Merck và Pharmacity sẽ tiếp tục mở rộng danh mục hợp tác tập trung vào các lĩnh vực điều trị trọng điểm như ung thư, vô sinh, đa xơ cứng và bệnh chuyển hóa.

Mỗi nhà thuốc là một điểm chạm y tế gần gũi

Ông Deepanshu Madan CEO của Pharmacity

Với mạng lưới hơn 1.000 nhà thuốc trên toàn quốc, Pharmacity hướng đến trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" của người dân trong cộng đồng. Không chỉ cung cấp đa dạng sản phẩm, Pharmacity còn chú trọng nâng chuẩn dịch vụ tư vấn - đặc biệt với nhóm bệnh mãn tính cần theo dõi lâu dài.

Ông Deepanshu Madan, CEO Pharmacity, khẳng định: "Quan hệ hợp tác giữa Pharmacity và Merck đảm bảo nguồn thuốc chính hãng, chất lượng cao thông qua hệ thống nhà thuốc của chúng tôi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận phương pháp điều trị thiết yếu. Pharmacity cam kết đồng hành cùng Merck để mang lại những giải pháp an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng".