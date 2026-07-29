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Từ 240.000 đồng đến gần 9 triệu đồng: JBL đang phủ thị trường tai nghe ra sao?

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
JBL đang xây dựng dải sản phẩm rộng, từ tai nghe có dây phổ thông đến các mẫu không dây cao cấp. Cách phân tầng này giúp hãng tiếp cận nhiều nhóm người dùng, từ học tập, làm việc đến giải trí và di chuyển hằng ngày.

Phân khúc phổ thông dễ tiếp cận

Ở nhóm giá thấp, có các mẫu tai nghe JBL như C200 SIU khoảng 240.000 đồng, phù hợp với người cần tai nghe có dây đơn giản, gọn nhẹ và tiết kiệm. Khi ngân sách tăng, người dùng có thể chuyển sang tai nghe true wireless hoặc chụp tai Bluetooth để thuận tiện hơn khi sử dụng.

Dải trung cấp có nhiều lựa chọn

Đây là phân khúc JBL tập trung nhiều sản phẩm phục vụ nghe nhạc, gọi thoại và sử dụng hằng ngày. Các mẫu như Wave Beam 2 hay Tune 520BT cho thấy hãng duy trì cả thiết kế in-ear lẫn chụp tai không dây, đáp ứng nhiều sở thích khác nhau.

Từ 240.000 đồng đến gần 9 triệu đồng: JBL đang phủ thị trường tai nghe ra sao?- Ảnh 1.

JBL Tune 520BT

ẢNH: THEGIOIDIDONG.COM

Phân khúc cao cấp nâng trải nghiệm

Ở mức giá gần 9 triệu đồng, JBL hướng đến người dùng cần chất lượng hoàn thiện, tính năng và trải nghiệm âm thanh cao hơn. Nhờ phủ từ phổ thông đến cao cấp, thương hiệu không bị giới hạn trong một nhóm khách hàng.

Tại Thế Giới Di Động, tai nghe JBL có giá từ 240.000 đồng, kèm ưu đãi giảm đến 35%, bảo hành chính hãng và hỗ trợ trả góp 0% với sản phẩm phù hợp.

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