Từ 35 triệu đồng/m2, The Rivana càng thêm hấp dẫn

Không chỉ kiến tạo nên những căn hộ mà Đạt Phước còn rất táo bạo khi tạo nên không gian "Sống cao cấp tại một dự án có mức giá trung cấp", điều này nghe có vẻ khoa trương, nhưng đó là sự thật dễ kiểm chứng bằng các con số cụ thể của The Rivana.

Giá bán trung cấp, chất lượng sống cao cấp

Lấy cảm hứng từ những cao ốc ngập tràn sắc xanh tại Singapore, The Rivana được các kiến trúc sư tài ba của Ong&Ong khéo léo vẽ nên một không gian toát lên vừa sự mềm mại, gần gũi thiên nhiên hòa quyện với sự rắn rỏi của bê tông và kính chắn.

Với mật độ xây dựng chỉ 38%, Đạt Phước dành tối đa không gian để bố trí mảng xanh và mặt nước. "Về với The Rivana là về với thiên nhiên vì ngay khi tiến vào bãi để xe, cư dân được chào đón bằng thác nước và bức tường dây leo Cúc tần Ấn Độ ấn tượng. Bước vào The Rivana, mọi lo toan cuộc sống như được rũ bỏ lại phía sau." - đại diện Chủ đầu tư chia sẻ.

Sống trọn vẹn 365 ngày nghỉ dưỡng tại The Rivana với hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản

Tiếp đó, tại tầng 3 là nơi quy tụ loạt tiện ích đẳng cấp có thể khiến "cư dân hàng xóm" The Rivana phải ganh tỵ. Bể bơi nước tràn, cầu ánh sáng, vườn thư giãn, coffee lounge, phòng gym - yoga, khu thể thao trong nhà với bóng bàn, bi lắc, billiard… là những trải nghiệm không thể bỏ lỡ.



100% phòng ngủ có view đón ánh sáng, giúp căn hộ đón nắng gió tự nhiên, cũng như 100% phòng ngủ được bố trí tách biệt với hành lang để tránh tiếng ồn. 100% căn hộ đều có ban công lên đến 1,8 m và lô gia phơi đồ riêng biệt, đảm bảo mỹ quan và giúp căn hộ đối lưu không khí tốt. Chỉ vài con số ấn tượng này cũng đủ cho thấy Đạt Phước đã âm thầm khẳng định chuẩn sống cao cấp tại The Rivana.

Ngoài tiện tích tầng 3, The Rivana còn có khối đế thương mại giúp cư dân thỏa sức mua sắm

Quý 4/2023 bàn giao nhà: 6 tháng cơ hội để đầu tư

Nếu như yếu tố thiết kế đem đến chất lượng sống thì vị trí và pháp lý, tiến độ thi công lại đem đến giá trị cho căn hộ. Không tính yếu tố lạm phát, một căn hộ thường có 5 mốc tăng giá tự nhiên là: (1) khi nghiệm thu móng - dự án đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán, (2) tăng giá giữa các đợt bán hàng do sai biệt vị trí block/phân khu, (3) khi bàn giao nhà - cư dân về ở, (4) khi bàn giao sổ hồng và (5) tăng giá theo đòn bẩy hạ tầng. Theo ghi nhận thực tế, trong 5 giai đoạn trên thì giá căn hộ sẽ tăng mạnh nhất khi bàn giao hoặc khi một quy hoạch hạ tầng chính thức được triển khai.

The Rivana hiện đang xây dựng vượt tiến độ gần 4 tháng, dự kiến sẽ bàn giao từ Quý 4/2023. Bàn giao sớm, cư dân về ở xôm tụ sẽ giúp dự án có sinh khí. Khách có nhu cầu giao dịch sang nhượng hay cho thuê cũng được hưởng lợi.

Xây vượt kế hoạch nhưng Đạt Phước vẫn hỗ trợ người mua trả chậm theo thời gian

Cú hích tăng giá trông thấy từ hạ tầng

Nói The Rivana là kênh đầu tư hấp dẫn bởi có lợi thế vị trí và quy hoạch giao thông. Nằm nổi bật ngay trên mặt tiền Quốc lộ 13, The Rivana dễ dàng trông thấy từ xa. Từ đây, cư dân chỉ mất 20 phút để di chuyển về trung tâm TP.HCM.

Quốc lộ 13 là con đường quan trọng bậc nhất cho sự phát triển của Bình Dương, Bình Phước, đồng thời giúp kết nối các tỉnh Tây Nguyên với TP.HCM. Tại Bình Dương, đoạn từ giáp ranh TP.HCM đến TP Thủ Dầu Một dài khoảng 12,7 km đã được Tổng thầu Becamex IDC thi công mở rộng lên 8 làn xe từ ngày 26.04.2022. Dự án có tổng mức đầu tư 1.367 tỉ đồng.

Đoạn từ chân cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước dài gần 5 km cũng đã được UBND TP.HCM đưa vào danh mục 34 dự án trọng điểm năm 2023. Dự kiến sẽ được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 9.990 tỉ đồng.

Quốc lộ 13 đoạn qua địa phận TP.Thuận An đang được ráo riết triển khai

Nếu nhìn từ trên xuống, The Rivana như một viên ngọc quý được dòng sông Sài Gòn uốn lượn bao quanh. Sở hữu 3 mặt view sông khoáng đạt, vượng khí dồi dào, The Rivana có vị trí thực sự đắc địa. Với tình hình khan hiếm dự án mới như hiện nay, chắc chắn khi bàn giao, The Rivana sẽ "lột xác" để tăng giá phi mã.



Nhận nhà vào ở vẫn được trả hộ tiền lãi

Được chào bán từ 35 triệu/m2 và chỉ cần 550 triệu đồng (30%) ban đầu, khách hàng sở hữu ngay căn hộ The Rivana bàn giao trong năm 2023, được trang bị đầy đủ nội thất cao cấp từ Kohler, Malloca, An Cường… Hiện Đạt Phước đang giới thiệu ra thị trường 100 sản phẩm cuối cùng với chính sách bán hàng ưu việt.

Số tiền còn lại, người mua có thể trả chậm trong 10 tháng với từ 2.5% - 5%/đợt hoặc vay ngân hàng lãi suất 0% kết hợp ân hạn nợ gốc lên đến 12 tháng. Bên cạnh được hỗ trợ tài chính, các chủ nhân tương lai của The Rivana còn có cơ hội bốc thăm trúng nhiều giải thưởng bằng hiện vật giá trị, trong đó có xe ô tô Mercedes-Benz C180.

