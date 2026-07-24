Từ 45 tuổi nên tầm soát ung thư đại trực tràng bằng cách nào?

Hầu hết người có nguy cơ trung bình nên bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng từ 45 tuổi. Theo thời gian, các tế bào trong đại tràng và trực tràng có thể hình thành polyp (khối tăng sinh bất thường), một số polyp có khả năng phát triển thành ung thư nếu không được phát hiện và xử lý.

Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ loại bỏ các polyp này trước khi chúng tiến triển thành ung thư, theo Verywell Health (Mỹ).

Người dân nên lựa chọn một phương pháp tầm soát phù hợp, bởi bất kỳ hình thức tầm soát nào cũng tốt hơn việc không tầm soát ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Nội soi đại tràng vẫn là lựa chọn tốt nhất

Theo tiến sĩ Robert Schoen, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế UPMC, giáo sư y khoa tại Đại học Pittsburgh (Mỹ), nội soi đại tràng vẫn được xem là “tiêu chuẩn vàng” vì bác sĩ không chỉ phát hiện mà còn có thể cắt bỏ polyp ngay trong cùng 1 lần thực hiện, giúp giảm nguy cơ ung thư.

Trước khi nội soi, người bệnh cần làm sạch ruột theo hướng dẫn. Đây là bước khiến không ít người cảm thấy khó chịu và trì hoãn việc nội soi.

Trong quá trình nội soi, bác sĩ đưa một ống mềm có gắn camera nhỏ qua hậu môn để quan sát toàn bộ đại tràng. Phần lớn người bệnh sẽ được dùng thuốc an thần, vì vậy sau khi thực hiện cần có người đưa về và có thể phải nghỉ làm 1 ngày.

Nếu nội soi không phát hiện bất thường và người bệnh thuộc nhóm nguy cơ trung bình, lần tầm soát tiếp theo thường sau khoảng 10 năm.

Xét nghiệm phân khác gì so với nội soi?

Tiến sĩ Pashtoon Kasi, Giám đốc chuyên môn Ung thư tiêu hóa tại Trung tâm City of Hope Orange County (Mỹ), cho biết bên cạnh nội soi đại tràng, hiện nay đã có thêm các lựa chọn khác như xét nghiệm phân hoặc xét nghiệm máu.

Xét nghiệm phân là lựa chọn thuận tiện hơn đối với nhiều người vì có thể thực hiện tại nhà, không cần làm sạch ruột trước. Người bệnh cần lấy mẫu phân và gửi đến bệnh viện hoặc phòng xét nghiệm để phân tích. Tuy nhiên, nếu kết quả xét nghiệm phân dương tính, vẫn phải nội soi đại tràng để xác định nguyên nhân.

“Chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp người bệnh xét nghiệm phân dương tính, nhưng lại không tiếp tục nội soi. Điều đó khiến họ bỏ lỡ lợi ích của chương trình tầm soát”, bác sĩ Schoen chia sẻ.

Tuy vậy, xét nghiệm phân cũng có những hạn chế vì có thể bỏ sót một số polyp và cần lặp lại định kỳ 1 - 3 năm một lần, tùy loại xét nghiệm.

Xét nghiệm máu có thay thế được nội soi?

Theo bác sĩ Kasi, xét nghiệm máu có thể được thực hiện cho những người không sẵn sàng nội soi. Tương tự xét nghiệm phân, nếu xét nghiệm máu cho kết quả dương tính, người bệnh vẫn cần nội soi đại tràng để xác định chẩn đoán.

Bác sĩ Schoen cho biết các xét nghiệm máu hiện chỉ phát hiện được khoảng 12 - 13% các polyp nguy cơ cao. Dù khả năng phát hiện các polyp tiền ung thư của xét nghiệm máu hiện thấp hơn xét nghiệm phân và nội soi đại tràng, nhưng vẫn tốt hơn là không tầm soát.

Như vậy, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Khi lựa chọn, người dân nên cân nhắc các yếu tố như chi phí, phạm vi chi trả của bảo hiểm và tần suất cần thực hiện.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên trao đổi với bác sĩ để lựa chọn phương pháp phù hợp. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc có các yếu tố nguy cơ cao có thể cần bắt đầu tầm soát trước 45 tuổi.