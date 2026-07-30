Từ 500.000 - 1 triệu đồng nên ưu tiên công suất hay kết nối?

Công suất quan trọng, nhưng không phải cứ lớn là hay

Ở phân khúc phổ thông, công suất chủ yếu quyết định độ lớn âm thanh của loa. Nếu dùng trong phòng ngủ, góc học tập hoặc bàn làm việc, mức âm lượng vừa đủ thường đã đáp ứng tốt. Vì vậy, chạy theo thông số lớn nhưng kết nối chập chờn, ghép thiết bị chậm hoặc ít cổng dùng thực tế lại dễ gây khó chịu hơn.

Một mẫu loa Bluetooth nhỏ gọn sẽ phù hợp hơn với người cần nghe nhạc linh hoạt

Nên ưu tiên khả năng kết nối

Người dùng nên kiểm tra độ ổn định của Bluetooth, tốc độ ghép nối và khả năng tương thích với điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop. Cổng AUX hay USB cũng hữu ích khi cần đổi nguồn phát.

Chọn theo nhu cầu dùng hằng ngày

Nếu chủ yếu nghe gần, học online hoặc xem phim cá nhân, hãy ưu tiên mẫu gọn nhẹ, dễ kết nối và dễ mang theo. Công suất nên đủ dùng, còn độ ổn định khi phát nhạc mới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm lâu dài.

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