Từ áp lực ngoại hình đến sống khỏe: Hút mỡ độ nét cao được quan tâm

Khi nhu cầu làm đẹp hướng tới sự cân đối và an toàn

Ngày nay, ngoại hình không chỉ liên quan đến yếu tố thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin, hình ảnh cá nhân và chất lượng sống. Tuy nhiên, tình trạng tích tụ mỡ vùng bụng, eo, lưng hay đùi đang trở nên phổ biến ở cả nam và nữ, ở mọi độ tuổi...

Tình trạng tích tụ mỡ bụng, eo, lưng hay đùi ngày càng phổ biến ở cả nam và nữ do lối sống ít vận động và rối loạn chuyển hóa

Theo các chuyên gia, lối sống ít vận động, áp lực công việc kéo dài cùng rối loạn chuyển hóa khiến việc kiểm soát mỡ thừa ngày càng khó khăn, kể cả khi đã duy trì ăn kiêng hoặc tập luyện nghiêm túc.

Không phải mọi loại mỡ đều có thể cải thiện bằng phương pháp tự nhiên. Những vùng mỡ tích tụ lâu năm, phân bố không đều hoặc che lấp cấu trúc cơ thể thường là nguyên nhân khiến vóc dáng mất cân đối, ảnh hưởng đến tâm lý và sinh hoạt hằng ngày. Hiện nay hút mỡ toàn thân, hút mỡ bụng, hút mỡ đùi, hút mỡ bắp tay, hút mỡ lưng, hút mỡ mặt/ nọng cằm, hút mỡ eo…..là các dịch vụ được nhiều người lựa chọn.

Từ nhu cầu đó, các kỹ thuật hút mỡ thẩm mỹ phát triển theo hướng chuyên sâu hơn, không còn là "giảm mỡ bằng hút mỡ" đơn thuần mà tập trung vào tạo hình body có kiểm soát.

Hút mỡ độ nét cao 360Hút mỡ "độ nét cao 360": Bước chuyển từ giảm mỡ sang tạo hình body là kỹ thuật hút mỡ ứng dụng tổ hợp công nghệ cao nhằm loại bỏ mỡ thừa có chọn lọc, đồng thời tạo hình vóc dáng hài hòa và rõ nét hơn. Phương pháp này hướng đến kiểm soát từng vùng can thiệp để tối ưu đường cong cơ thể một cách tự nhiên.

Buổi đào tạo và chuyển giao công nghệ IGNITE RF cùng Dr. Pier Paolo Rovatti tại Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê ngày 5.5.2026 cập nhật nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong phẫu thuật tạo hình và ứng dụng năng lượng RF trong thẩm mỹ y khoa

Theo chuyên gia, hút mỡ "độ nét cao 360" được cá nhân hóa theo từng mức độ tạo hình, từ làm phẳng vùng bụng - eo đến định hình các rãnh cơ săn chắc hoặc tạo hiệu ứng body thể thao rõ nét.

Trong đó, VASER Lipo ứng dụng sóng siêu âm tần số thấp giúp hóa lỏng và tách chọn lọc tế bào mỡ, hỗ trợ hạn chế tổn thương mô lành và tăng khả năng co hồi da. Song song, MicroAire sử dụng công nghệ rung cơ học hỗ trợ phá vỡ và loại bỏ mỡ thừa với độ chính xác cao, góp phần giảm sưng bầm và rút ngắn thời gian hồi phục sau phẫu thuật hút mỡ.

Hệ thống công nghệ hút mỡ hiện đại tại Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê

Bên cạnh đó, công nghệ IGNITE Quantum RF sử dụng sóng cao tần tác động vào trung bì và mô dưới da, kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp da săn chắc, hạn chế chùng nhão và hoàn thiện bề mặt cơ thể sau can thiệp hút mỡ thẩm mỹ.

Hút mỡ hiện đại cần được thực hiện theo chuẩn y khoa

Theo Ths-Bs Hải Lê - Chủ tịch, Tổng giám đốc Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê, ưu điểm của hút mỡ "độ nét cao" an toàn nằm ở khả năng kiểm soát chính xác vị trí và lượng mỡ cần loại bỏ, thay vì lấy càng nhiều càng tốt.

"Nguyên tắc của hút mỡ hiện đại là lấy đúng - lấy đủ - lấy có kiểm soát. Việc tạo hình cần dựa trên cấu trúc cơ thể, độ đàn hồi da và nhu cầu thực tế của từng người", ông chia sẻ.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, hút mỡ là phẫu thuật tạo hình nên cần được thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Tại các bệnh viện thẩm mỹ chuyên khoa như Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê, hút mỡ "độ nét cao 360" được triển khai theo quy trình chuẩn y khoa, kết hợp đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống công nghệ hỗ trợ tạo hình hiện đại nhằm tối ưu hiệu quả và đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Trong xu hướng thẩm mỹ hiện nay, hút mỡ "độ nét cao 360" không chỉ là giải pháp cải thiện vóc dáng mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy làm đẹp: ưu tiên an toàn, tính cá nhân hóa và sự hài hòa lâu dài với cơ thể mỗi người.

"Hút mỡ độ nét cao" là tên gọi được sử dụng để mô tả giải pháp tạo hình đường nét cơ thể theo định hướng thẩm mỹ của đơn vị. Phương pháp thuộc nhóm kỹ thuật hút mỡ theo phạm vi chuyên môn được cấp phép và cần








